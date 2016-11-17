Вечеринка «Русский аттракцион. Закрытие сезона»

Полуподпольная вечеринка, славная неожиданными локациями (уже были и рюмочная, и хинкальная, и пивоваренный завод) бьет все рекорды и закрывает сезон в байкерском клубе «Секстон», что в Нижних Мневниках. Добраться будет сложно, еще сложнее — не испугаться брутального антуража. Зато за музыку ответят не только постоянные резиденты РА, но и Кедр Ливанский — наша главная экспортная звезда томной электроники, ажиотаж вокруг которой не утихает. Вход бесплатный, но приветствуются добровольные пожертвования проекту.

Когда: 18 ноября, с 23:00

Где: байк-клуб «Секстон»

Сколько: бесплатно

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