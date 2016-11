Выставка «Карикатуристы за права человека»

Обычно карикатуристов начинают обсуждать, когда кто-то серьезный на них обижается. «Винзавод» устраняет эту несправедливость. Экспозицию, объединившую работы 28 европейских иллюстраторов, подготовила ассоциация Cartooning for Peace. Как следует из названия выставки, общая мишень художников — нарушения прав человека. В бродильном цехе «Винзавода» представлены самые востребованные карикатуристы мира, рисующие для изданий Le Monde, The Guardian, Wall Street Journal, The New York Times.

Когда: с 18 ноября

Где: центр современного искусства «Винзавод»

Сколько: бесплатно

winzavod.ru