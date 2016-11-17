Выходные в городеСпектакль по Пелевину в «Практике», ретроспектива братьев Дарденн и концерт M83
Главные события ближайших выходных
Выставка «Оттепель»
Выставка подводит итог четырехлетнего сотрудничества уличных художников Игоря Поносова из России и Брэда Дауни из США. Пока художники трудятся над общими проектами, отношения их государств все больше напоминают о временах холодной войны. Мечта о русско-американской дружбе — главный сюжет экспозиции: Поносов и Дауни сравнивают быт и культуру своих стран и находят между ними неожиданные рифмы. Например, в акции Switchie/Switchie они обменялись по почте уличными артефактами — дорожными знаками, баннерами, табличками, — чтобы потом внедрить эти сувениры в городское пространство.
Когда: 16 ноября — 12 декабря
Где: центр творческих индустрий «Фабрика»
Сколько: бесплатно
Выходные на катке в парке Горького
Один из главных катков города открывается в четверг вечером, а значит, встать на коньки можно будет уже в эту субботу или воскресенье. Тема оформления в этом году — уличное искусство: павильоны проката расписаны художниками, а центральный фонтан превращен в светящуюся инсталляцию. Парк обещает еженедельные вечеринки с диджеями на льду. Удобная опция: пройти на каток можно по карте «Тройка».
Когда: с 17 ноября
Где: парк Горького
Сколько: 150–550 рублей
Выставка Герхарда Рихтера «Абстракция и образ»
Когда: 9 ноября — 5 февраля
Где: Еврейский музей и центр толерантности
Сколько: 300 рублей
Рихтер — возможно, самый известный немецкий художник второй половины XX века после Йозефа Бойса. Он работал и с реди-мейдами в виде найденных семейных фотографий, и с абстракцией, но наиболее известны его фотореалистичные живописные работы, обычно копирующие любительские фотографии и как будто испорченные то ли глитчем, то ли пародией на дымку сфумато.
Презентация новой коллекции марки «Волчок»
В «Рабице» в пятницу представляет осенне-зимнюю коллекцию отечественная марка одежды «Волчок», известная в первую очередь своими футболками с надписью «Юность» во всю грудь. Помимо презентации и старта продаж новых вещей, здесь обещают музыкальное сопровождение от Никиты Телегина, RVBBT и Gestalt.
Когда: 18 ноября, 20:00–23:00
Где: «Рабица»
Сколько: бесплатно
Фестиваль Beat Weekend
Традиционная осенняя программа фестиваля документального кино о музыке и современной культуре Beat Film Festival проходит в крупных городах России, умещается в одни выходные и составляется из самых важных фильмов как летней афиши, так и последних десятилетий. В Москве на выходных можно будет увидеть четыре картины: классическую документалку Д. А. Пеннебейкера «Зигги Стардаст и пауки с Марса» о концерте Дэвида Боуи; Fonko — исследование африканской клубной сцены; фильм о грузинской молодежной культуре «Когда Земля кажется легкой» и Placebo: Alt.Russia о поездке группы Placebo через Россию.
Когда: 16–20 ноября
Где: кинотеатр «Каро 11 Октябрь»
Сколько: 400–450 рублей
Вечеринка «Сияние»
Компактная вечеринка, посвященная музыке R'n'B: как прогрессивной, типа певицы Тинаше, так и классическим работам Тимбалэнда и Мисси Эллиотт. Играть собираются резиденты вечеринки «Пика-пика» («Сияние» — ее спин-офф) и редакторы издания The Flow, а также другие веселые люди — учитывая полумаргинальную атмосферу «Садов Бабилона», можно ждать действительно лихих танцев.
Когда: 18 ноября, с 23:00
Где: «Сады Бабилона»
Сколько: бесплатно
Ретроспектива братьев Дарденн
Где: кинотеатр «Иллюзион»
Когда: 16–20 ноября
Сколько: 400 рублей
С 16 по 20 ноября «Иллюзион» показывает главные фильмы знаменитого бельгийского дуэта, завоевавшего две «Золотые пальмовые ветви». Их малобюджетные картины с не самыми известными, но предельно правдоподобными актерами часто называют социальными драмами, но организаторы ретроспективы считают это определение слишком узким и предпочитают слово «притчи». На уикенд приходится три показа — раннее «Обещание»; «Сын» с Оливье Гурме, в котором Дарденн нашли свой стиль, и семейная драма «Дитя».
Вечеринка «Русский аттракцион. Закрытие сезона»
Полуподпольная вечеринка, славная неожиданными локациями (уже были и рюмочная, и хинкальная, и пивоваренный завод) бьет все рекорды и закрывает сезон в байкерском клубе «Секстон», что в Нижних Мневниках. Добраться будет сложно, еще сложнее — не испугаться брутального антуража. Зато за музыку ответят не только постоянные резиденты РА, но и Кедр Ливанский — наша главная экспортная звезда томной электроники, ажиотаж вокруг которой не утихает. Вход бесплатный, но приветствуются добровольные пожертвования проекту.
Когда: 18 ноября, с 23:00
Где: байк-клуб «Секстон»
Сколько: бесплатно
Концерт Garbage
Альтернативная поп-группа выпустила в этом году шестой альбом, который справедливо сравнивали по звуку с дебютом более чем 20-летней давности. Неважно, взаправду ли возвращаются 90-е, как о том многие давно заявляют, — важно, что слова «go, baby, go, go» в любое время более чем уместны.
Когда: 18 ноября в 20:00
Где: клуб Yotaspace
Сколько: 3 000–24 000 рублей
Выставка «Карикатуристы за права человека»
Обычно карикатуристов начинают обсуждать, когда кто-то серьезный на них обижается. «Винзавод» устраняет эту несправедливость. Экспозицию, объединившую работы 28 европейских иллюстраторов, подготовила ассоциация Cartooning for Peace. Как следует из названия выставки, общая мишень художников — нарушения прав человека. В бродильном цехе «Винзавода» представлены самые востребованные карикатуристы мира, рисующие для изданий Le Monde, The Guardian, Wall Street Journal, The New York Times.
Когда: с 18 ноября
Где: центр современного искусства «Винзавод»
Сколько: бесплатно
Спектакль «Чапаев и Пустота» в «Практике»
Когда: 18, 19, и 20 ноября в 20:00
Где: театр «Практика»
Премьера по мотивам романа Виктора Пелевина — лучшая на сегодня работа Максима Диденко, ставшего за последние пару сезонов самым модным московским режиссером. Диденко не пересказывает сюжет романа, а создает что-то вроде коллажа, поэтому перед просмотром хрестоматийный постмодернистский текст стоит хотя бы проглядеть. В постановке играют, поют и танцуют молодые актеры из Мастерской Дмитрия Брусникина; поклонников популярной труппы порадует уморительное камео ее худрука. Роскошную декорацию Гали Солодовниковой перестраивают в каждом антракте: в крошечном подвале «Практики» таких эффектных визуальных решений еще не было. Билеты распроданы до конца года, но стоит хотя бы сохранить страницу спектакля в закладках.
Спектакль «Выйти из шкафа» в «Театре.doc»
Тревожная и вместе с тем обнадеживающая документальная постановка Анастасии Патлай основана на интервью с гей-парой, совершившей каминг-аут. 13 июня, на следующий день после теракта в клубе в Орландо, полиция задержала у посольства США в Москве двух участников акции памяти — Ислама Абдуллабекова и Феликса Глюкмана. Именно их историю рассказывают в спектакле. «Выйти из шкафа» — это классический «Театр.doc»: бесстрашие, социальный пафос и минимум выразительных средств.
Когда: 19 ноября в 20:00
Где: «Театр.doc»
Сколько: 1 000 рублей
Концерт M83
Французские ретроэлектронщики приезжают с первым за пять лет и седьмым по счету альбомом «Junk» — это, однако, не исключает старых вещей в сет-листе, включая «Lower Your Eyelids to Die With the Sun» десятилетней давности в финале.
Когда: 19 ноября в 21:00
Где: музей «Гараж»
Сколько: 2 800 рублей
Вечеринка Joy и выступление Broken English Club
Практически домашняя техно-вечеринка, вдохновленная мрачной индустриальной эстетикой, в «Рабице». Годовщину рейва отмечают визитом проекта Broken English Club, который организаторы Joy называют своим идейным вдохновителем. Broken English Club — это еще один побочный продукт продюсера Оливера Хо, для которого он сочиняет нечто среднее между техно и постпанком. Помимо Хо с живым сетом, за пульт в эту ночь встанут Сергей Голиков, Инга Мауэр, Дима Ковязин и еще несколько частых гостей пространства.
Когда: 19 ноября, с 23:59
Где: «Рабица»
Сколько: 600 рублей
Лекция Arzamas «Китайская культура в зеркале поэзии»
В литературе Китая нет национального эпоса, а роль «Илиады» играет поэтическое собрание «Книга песен». Поэзия главенствовала в китайской словесности на протяжении многих веков — шедевры драматургии и прозы появились там сравнительно поздно. Синолог Илья Смирнов, директор Института восточных культур и античности РГГУ, расскажет, как развивалась китайская поэзия, как читать и понимать китайские стихи и с какими проблемами сталкиваются западные переводчики.
Когда: 20 ноября в 16:00
Где: конференц-зал РГБ
Сколько: бесплатно
Текст: Антон Хитров, Настя Курганская, Сергей Бабкин, Никита Величко
Изображения: обложка – Naïve, 1 – Еврейский музей и центр толерантности, 2 – театр «Практика»
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