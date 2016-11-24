Выходные в городеКонцерт Оксимирона, Караваджо в Третьяковке и выступление Аты Кака
Главные фестивали, выставки, вечеринки и спектакли наступающих выходных
Вечеринка «Ялта — Москва» в «НИИ»
Пятничные танцы в «Науке и искусстве» с неброским, но безукоризненным лайнапом. Из Ялты с двухчасовым сетом приезжает музыкант Дмитрий Вульфиус, выпускающийся на лейбле Wicked Bass, а локальную поддержку ему собираются оказать местные звезды: организатор вечеринок Discipline Саша Розет, ведущий резидент лейбла «ГОСТ Звук» Buttechno и еще несколько артистов.
Когда: 25 ноября, с 23:00
Где: «Наука и искусство»
Сколько: бесплатно
Фестиваль японского кино
Юбилейный 50-й фестиваль стремится показать весь спектр современного японского кино: в программе можно найти авторскую ленту, побывавшую в Каннах, молодежную мелодраму и боевик о восточных единоборствах. Самое занятное в выходной афише — Sakura Shorts, сборник экспериментальных анимационных короткометражек, доказывающий, что иногда мультфильм из Японии предельно не похож на аниме, и драма Нао Куботы «Возвращение домой» о том, каково жить в опустевшей деревне в зоне отчуждения Фукусимы.
Когда: 22–29 ноября
Где: «Формула Кино Горизонт»
Сколько: 200–350 рублей
Выставка «Roma Aeterna. Шедевры пинакотеки Ватикана. Беллини, Рафаэль, Караваджо»
Где: Третьяковская галерея в Лаврушинском переулке
Когда: 23 ноября — 19 февраля
Сколько: 150–400 рублей
Конкуренцию Пушкинскому в организации выставок работ домодернистской (в самом широком смысле слова) эпохи попробует составить Третьяковская галерея, которая вооружилась сотрудничеством с ватиканскими музеями.
В Москву привезут картины живописцев XII–XVIII веков, среди них — Рафаэль, Караваджо, Гвидо Рени и Пуссен.
Французская рождественская ярмарка
Ярмарка проходит на территории французского культурного центра второй год подряд. Здесь можно купить украшения, косметику и парфюмерию из Франции, а заодно попробовать блюда французской кухни. За подбор участников отвечал проект «Мастерская 46°», знакомящий москвичей с ремеслами Франции. Каждому гостю вручают авторскую карту французских шоу-румов, мастерских и кафе в Москве с описанием пяти тематических маршрутов.
Когда: 24–26 ноября, 13:00–20:00
Где: Французский институт в России
Сколько: бесплатно
Вечеринка «Урал» в «Рабице»
Уроженец Екатеринбурга музыкант, продюсер и диджей Никита Забелин собрал лайнап из артистов родного города, который пользуется славой не только столицы Урала, но и столицы контркультуры. Кроме самого Забелина, на техно-вечеринке выступят Unbroken Dub, Phoboz, Orange, Kovyazin D, Sasha Prana, 4CC и многие другие.
Когда: 25 ноября, с 23:59
Где: клуб «Рабица»
Сколько: неизвестно
Выступление Аты Кака на Jagermeister Indie Awards
Когда: 25 ноября, с 21:00
Где: пространство BEREG District
Сколько: по регистрации
Премия в области независимой российской музыки проводится в третий раз. Ее основные номинации — «Группа», «Сингл», «Видео», «Электронный артист», «Хип-хоп-артист» и «Рок/метал-артист», а победителей выбирает экспертный совет в составе 56 музыкальных критиков и редакторов. Кроме собственно награждения победителей, у пятничной церемонии будет традиционная концертная часть. Самые важные пункты программы — живые выступления автора причудливого афробита из Ганы Аты Кака, получившего популярность с 20-летним опозданием и успешно объездившего в прошлом году ряд европейских музыкальных фестивалей, а также рэпера Азизи Гибсона.
Лекция Евгения Жаринова «Таллин: от тамплиеров до Довлатова»
Доктор филологических наук и заядлый путешественник Евгений Жаринов умеет увлекательно говорить о предметах, совсем необязательно связанных со словесностью — от «Игры престолов» до джинсов и часов. Цикл его лекций в культурном центре «Хитровка» посвящен европейским городам, их истории и культуре. Тема первой встречи — Таллин: лектор расскажет, какую роль сыграли в судьбе города тамплиеры и тевтонцы, что изменилось в его облике с принятием протестантизма, чем знаменита церковная картина «Пляска смерти» и за что любил эстонскую столицу Сергей Довлатов.
Когда: 26 ноября в 15:00
Где: культурный центр «Хитровка»
Сколько: 500 рублей
Концерт Seefeel
В прошлый раз Seefeel выступали в Москве аж в 1994 году — на фестивале «Бритроника», рядом с другими звездами электронной музыки того времени. Британцы исполняли свой первый и самый известный альбом «Quique», впоследствии обеспечивший им контракт со знаменитым лейблом Warp Records. С тех пор коллектив успел распасться и воссоединиться в новом составе, поменяв стиль с эмбиента на более тяжеловесный дроун.
Когда: 26 ноября в 20:00
Где: галерея «Марс»
Сколько: 1 000 рублей
Показ отреставрированного фильма «Шоугёлз»
Когда: 26 ноября в 20:30 и 20:35
Где: кинотеатр «Пионер»
Сколько: 600 рублей
Скандальная сатирическая картина Пола Верховена о шоу-бизнесе получила отвратительную критику и восемь антипремий «Золотая малина», в том числе как худший фильм 1990-х — и при этом заслужила высокие оценки артхаусных режиссеров, а со временем стала культовой. В этом году фильм отреставрировали в формате 4K и впервые показывают в таком виде в «Пионере».
Выставка номинантов Brewhouse Art Prize
Относительно новая арт-площадка «Варочный цех» разыграла свой первый грант для молодых художников и выбрала победителей в четырех номинациях: Ангелина Меренкова («исследование»), Анастасия Вепрева («эксперимент»), Елена Артеменко («инсталляция»), Лиза Артамонова и Илина Червонная («энвайронмент»). Созданные на грант проекты художниц демонстрируются в «Варочном цехе» с 26 ноября. Компания подобралась интересная: скажем, Артеменко в свое время придумала компьютерные генераторы замыслов, арт-объектов и манифестов, а Меренкова экспонировала на разных выставках неправильные иконы, фальшивую административную вывеску и разноцветные жидкости в виниловых мешках.
Когда: с 26 ноября
Где: арт-площадка «Варочный цех»
Сколько: бесплатно
Вечеринка Moscow Burning Man Decompression
Вечеринка под патронажем Burning Man, где на одну ночь воссоздается атмосфера знаменитого фестиваля в Неваде: организаторы обещают арт-объекты, безумные костюмы и музыку плюс мастер-классы, которых на прежних Moscow Decompression не было. Главный мотив мероприятия — творчество Леонардо да Винчи, как и на последнем Burning Man. Площадка будет объявлена в последний момент; известно, что вечеринка разместится во множестве залов на нескольких этажах и даже захватит прилегающую территорию.
Когда: 26 ноября, с 21:00
Где: место будет объявлено позднее
Сколько: 2 000 рублей
Концерт Oxxxymiron
Едва ли не главный русскоязычный рэпер и уж точно лучший в России баттл-MC, знакомый даже тем, кто предельно далек от хип-хопа, растянет пребывание в Москве на два дня. Самое важное событие нового тура — третий микстейп артиста с уже традиционным названием miXXXtape III. Естественно, билеты на танцпол закончились у официальных распространителей еще неделю назад.
Когда: 26 и 27 ноября в 20:00
Где: клуб Bud Arena
Сколько: от 1 000 рублей
Спектакль Константина Богомолова «350 Сентрал-парк Вест, New York, NY 10025»
Комедия Вуди Аллена о семейном разладе выходит на сцене МХТ в трактовке главного театрального новатора страны. Правда, по словам постановщика, в новой работе не будет ни социальной сатиры, как в «Идеальном муже», ни радикальных режиссерских экспериментов, как в «Гаргантюа и Пантагрюэле». Вопреки мифу о неспособности авангардистов работать в русле традиции, добротный психологический театр дается Богомолову превосходно — он как никто умеет добиваться от артистов естественности. Артисты, кстати, из его старой мхатовской команды: Марина Зудина, Александра Ребенок, Игорь Верник и Андрей Бурковский. На премьеру билетов не осталось, но уже в декабре будут следующие показы.
Когда: 26 и 27 ноября в 19:00
Где: Малая сцена МХТ им. Чехова
Сколько: 1 500–3 000 рублей
Лекция Arzamas «Реформация: рождение современной Европы»
Еженедельный лекторий просветительского проекта Arzamas и Российской государственной библиотеки «Запад и Восток: история культур» продолжится рассказом историка Анны Серёгиной. Лектор объяснит, почему именно Реформация сформировала сегодняшнюю Европу, а заодно опровергнет стереотипы об этом историческом явлении. Вот пара неочевидных тезисов лекции: католики были заинтересованы в реформировании веры не меньше протестантов, а временами представители разных конфессий вполне мирно жили бок о бок, забывая о религиозной нетерпимости.
Когда: 27 ноября в 16:00
Где: Российская государственная библиотека
Сколько: бесплатно
Концерт Алексея Айги и ансамбля «4’33’’»
Один из ключевых современных российских композиторов, скрипач, носитель уникального музыкантского чувства юмора и лидер авангардного ансамбля «4′33″», названного в честь знаменитой беззвучной пьесы Джона Кейджа, возвращается в уже практически родной культурный центр «Дом».
Когда: 27 ноября в 20:00
Где: культурный центр «Дом»
Сколько: 800–1 200 рублей
Текст: Антон Хитров, Настя Курганская, Сергей Бабкин
фотографии: обложка, 2 – Rene Passet (CC BY-NC-ND 2.0), 1 – Государственная Третьяковская галерея, 3 – United Artists
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