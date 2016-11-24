Концерт Oxxxymiron

Едва ли не главный русскоязычный рэпер и уж точно лучший в России баттл-MC, знакомый даже тем, кто предельно далек от хип-хопа, растянет пребывание в Москве на два дня. Самое важное событие нового тура — третий микстейп артиста с уже традиционным названием miXXXtape III. Естественно, билеты на танцпол закончились у официальных распространителей еще неделю назад.

Когда: 26 и 27 ноября в 20:00

Где: клуб Bud Arena

Сколько: от 1 000 рублей

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