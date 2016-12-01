Конференция журнала «Теория моды» о моде и юморе

Первый российский журнал, всерьез рассматривающий моду как один из феноменов культуры, отметит 10-летний юбилей международной конференцией о моде и юморе. Российские и иностранные эксперты, среди которых Сьюзан Винсент, Дженна Росси-Камю и Линор Горалик, будут говорить о том, как иронизируют над модой в разных обществах и как использует иронию сама модная индустрия.

Когда: 2 декабря, с 10:00 до 18:00

Где: Новое пространство Театра наций

Сколько: бесплатно, по регистрации

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