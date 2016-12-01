Выходные в городеЯрмарка non/fiction, концерт Скриптонита и «Артдокфест»
Главные фестивали, вечеринки, концерты и спектакли наступающих выходных
Ярмарка интеллектуальной литературы non/fiction
Когда: 30 ноября — 4 декабря
Где: Центральный дом художника
Сколько: бесплатно
Главная книжная ярмарка города проходит в 18-й раз. В этом году почетным гостем non/fiction стала Британия: к примеру, на субботу запланированы выступления именитых британских авторов Джулиана Барнса и Джонатана Коу. Барнс расскажет о своем последнем романе «Шум времени» в открытом интервью Юрию Сапрыкину, а Коу прочтет лекцию о загадочном писателе Б. С. Джонсоне и подискутирует со сценаристом «Карточного домика» Эндрю Дэвисом о политической сатире. Также свои новые книги представят Алексей Иванов, Лев Рубинштейн, Ольга Седакова и многие другие. А о самых редких новинках, которые можно будет найти только на non/fiction, читайте в гиде Лизы Биргер.
Конференция журнала «Теория моды» о моде и юморе
Первый российский журнал, всерьез рассматривающий моду как один из феноменов культуры, отметит 10-летний юбилей международной конференцией о моде и юморе. Российские и иностранные эксперты, среди которых Сьюзан Винсент, Дженна Росси-Камю и Линор Горалик, будут говорить о том, как иронизируют над модой в разных обществах и как использует иронию сама модная индустрия.
Когда: 2 декабря, с 10:00 до 18:00
Где: Новое пространство Театра наций
Сколько: бесплатно, по регистрации
Вечеринка Rodnya Meets Winter
Традиционный фестиваль в честь открытия сезона клуба Rodnya начнется в пятницу вечером, а закончится в воскресенье днем. На трех сценах выступят больше 20 музыкантов: полный лайнап пока не объявлен, но уже известно, что среди прочих будут мастера техно Майк Шэннон и Никита Забелин.
Когда: 2–4 декабря
Где: Rodnya
Сколько: 1 000 рублей за один день, 1 500 — за весь уик-энд
«Артдокфест»
Крупнейший в России фестиваль документального кино открылся немецкой картиной «Павленский: человек и власть» о самом известном российском художнике-акционисте; повторный сеанс назначен на вечер пятницы. Заметные фильмы конкурса, чьи показы попадают на выходные, — «Освобождение: инструкция по применению» (о провинциальном психоневрологическом интернате) и «Хроники неслучившейся революции» (о протесте дальнобойщиков). Еще стоит обратить внимание на программу «Война и мир», посвященную ситуации на Украине, особенно на ленту президента «Артдокфеста» Виталия Манского «Родные», демонстрирующую, как война раскалывает большую семью.
Когда: 1–9 декабря
Где: кинотеатр «Каро 11 Октябрь»
Сколько: 150–350 рублей
Спектакль Мастерской Брусникина «СЛОН»
Мастерская Дмитрия Брусникина — любимая молодая труппа москвичей, которая работает чуть ли не во всех мыслимых направлениях современного театра — выпустила «СЛОН» больше года назад, но с тех пор играет его крайне редко: последний показ состоялся в марте 2016 года на действующей строительной площадке (постановка каждый раз меняет локацию). «СЛОН» расшифровывается как «Соловецкий лагерь особого назначения»: режиссер Андрей Стадников задумывал проект о репрессиях в СССР, но получившийся коллаж из советских пьес и западных фильмов скорее говорит о феномене несвободы в целом, чем о конкретном историческом периоде.
Когда: 2, 3 и 4 декабря в 15:00
Где: пространство B.E.R.E.G. DISTRICT
Сколько: 2 000 рублей
Вечеринка «Грёзыより多くの愛»
Объединение «Вичаут» запускает новую серию вечеринок под инфантильным названием «Грёзы» — если верить создателям, посвящена она, как сейчас принято говорить, музыке и образам будущего. Играть собираются участники прошлых вечеринок команды и другие актуальные для московских 20-летних музыканты: IC3Peak, WPCWE, Love Cult, Unworldly и Summer of Haze. Трейлер вечеринки можно посмотреть здесь.
Когда: 2 декабря, с 23:00
Где: завод «Кристалл»
Сколько: бесплатно
Концерт Скриптонита
Родившийся в Казахстане рэпер с лейбла Gazgolder недавно написал в твиттере: «Все, что вы сейчас навыдумывали и во что верите, полная чепуха, никаких сюрпризов не будет». Непонятно, относится ли это к его второй пластинке «Отель „Эверест“», дата выхода которой несколько раз переносилась, зато точно известно, что на альбоме группы Jillzay, который вышел осенью, половина треков записана при непосредственном участии Скриптонита. И еще что билеты в танцпол на его сольный концерт вот-вот закончатся.
Когда: 3 декабря, 20:00
Где: Yotaspace
Сколько: от 3 000 рублей
Концерт Human Tetris
Хорошая московская группа, играющая мелодичный и лаконичный постпанк, после нескольких лет перерыва выпускает новый альбом «River Pt.1». Прочих подробностей, в том числе об «обновленном составе», не сообщается — есть только песня «Last Forever», которая звучит ничуть не хуже предыдущих. На разогреве — Magnetic Poetry с диджей-сетом.
Когда: 3 декабря, 20:00
Где: Ypsilon
Сколько: от 400 рублей
Выступление Gesaffelstein
Техноклуб Space отмечает трехлетие повторным привозом французского электронщика Гезаффельштайна, известного своим холодным бескомпромиссным звуком, словно и не вполне французского разлива. Судя по количеству отметившихся на странице вечеринки в фейсбуке, в «Спейсе» на этих выходных можно будет встретить каждого второго своего знакомого любителя техно. На разогреве у импортного продюсера — наши Никита Забелин и Тимур Омар.
Когда: 3 декабря, с 22:00
Где: Space Moscow
Сколько: от 1 100 рублей
Концерт «Аквариума»
Когда: 3 декабря, 19:00
Где: «Крокус Сити Холл»
Сколько: от 2 000 рублей
Новая серия концертов Бориса Гребенщикова с коллективом называется Symphonia и примечательна тем, что ветеран отечественного рока собирается выйти на сцену вместе с симфоническим оркестром, причем играть будет не только классику «Аквариума» и последние сольные вещи, но и специально созданные для оркестра инструментальные произведения. Судя по последним записям и неутихающей концертной активности (в том числе в подземных переходах и на городских площадях в провинции), Гребенщиков сейчас в лучшей своей форме, так что поклонникам пропускать не рекомендуется.
Лекция Arzamas «Китайские религии: от говорящих лисиц до храмов председателя Мао»
Продолжается еженедельный лекторий проекта Arzamas и Российской государственной библиотеки. Востоковед Константин Тертицкий расскажет об уникальной религиозной ситуации в Китае, ее истоках и перспективах. В отличие от Европы и Ближнего Востока, в Китае никогда не было господствующего вероучения: конфуцианство регламентирует в первую очередь этическую и политическую сферу и слабо интересуется нематериальным миром. Это привело к огромному религиозному разнообразию, о котором и пойдет речь на лекции.
Когда: 4 декабря в 16:00
Где: Российская государственная библиотека
Сколько: бесплатно
Текст: Антон Хитров, Настя Курганская, Никита Величко
Изображения: обложка – "Волшебная гора"/"Фонд Этногеографических исследований"/EGOMEDIA, 1 – Издательство «Иностранка», 2 – архив пресс-службы
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