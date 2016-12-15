Выходные в городеФильм про Джексона Поллока, вечеринка The Village и концерт Хаски
Главные концерты, спектакли, фестивали и выставки грядущих выходных
Выставка Юлии Ждановой «Юные пионеры»
Когда: с 15 декабря
Где: ЦТИ «Фабрика»
Сколько: бесплатно
В ЦТИ «Фабрика» открывается выставка Юлии Ждановой «Юные пионеры», в которой художница с помощью выполненных в академической форме, но с примесью абсурда скульптур тех самых пионеров осмысляет ностальгию по детству в СССР, в котором искренняя вера в коммунистическую идеологию сталкивалась с переживаниями переходного периода.
Концерт Oval
Маркус Попп, он же Oval, — немецкий электронщик, прославившийся в 90-х благодаря разнообразным жанровым экспериментам. Его недавно вышедший альбом «Popp», возможно, один из самых доступных в дискографии: на нем Oval в классической для себя глитч-стилистике переосмысляет клубную эстетику 90-х. Собственно, с презентацией «Popp» он и прибудет в Москву.
Когда: 16 декабря в 20:00
Где: «Марс»
Сколько: 900 рублей
Выступление рэпера Хаски
Бритая голова, спортивный костюм с лампасами, странные движения руками, экстравагантные рифмы и клипы, от которых невозможно оторваться: без сомнения, Хаски сейчас — один из самых самобытных и интересных персонажей отечественной рэп-сцены. На концерте в вейп-шопе «Сады Бабилона» он зачитает несколько новых треков, а также представит свежий клип.
когда: 16 декабря, 20:00
где: «Сады Бабилона»
Сколько: 500–600 рублей
Ярмарка Vintage Marketplace
Большой винтажный маркет займет помещение бывших Хлудовских бань — с недавних пор там расположен клуб Squat ¾. Площадка примет больше 30 винтажных проектов, среди которых есть и крупные продавцы, и небольшие шоу-румы, и инстаграм-магазины: от Strogo Vintage и Mix&Match Vintage до No Wave Store и «Кооператива „Сияние“». На 22:00 намечена афтепати; дресс-код требует выглядеть как можно более безумно.
Когда: 17 декабря с 12:00
Где: Squat ¾
Сколько: бесплатно
Спектакль «Топливо»
Когда: 16 декабря в 19:00
Где: Центр имени Мейерхольда
Сколько: от 1 000 рублей (билеты есть)
Пространное интервью IT-бизнесмена Давида Яна о поиске жизненной цели в обработке драматурга Евгения Казачкова стало захватывающей монопьесой, которая не нуждается ни в декорациях, ни в костюмах, — лишь в аккуратной работе режиссера и талантливом исполнителе. Постановщик Семен Александровский и актер Максим Фомин отвечают этим требованиям на сто процентов.
Перформанс Росселлы Бискотти «Судебный процесс»
Известная художница итальянского происхождения Росселла Бискотти реконструирует судебные заседания 1979–1984 годов по процессу над итальянскими левыми интеллектуалами и активистами, которых подозревали в терроризме и в конце концов осудили (хотя вещественные доказательства их вины так и не были обнародованы). Перформанс идет шесть часов на русском языке.
Когда: 17 декабря с 14:00 до 20:00
Где: Государственный музей истории ГУЛАГа
Сколько: бесплатно
Вечеринка «Минимум» в «Рабице»
Хедлайнером традиционной вечеринки в «Рабице» будет Роан Уолдер, более известный под именем Randomer: организаторы аттестуют его как представителя новой волны британского техно. Кроме британца, в лайнапе рейва заявлены Poima, Xan, Molodoy Chelovek, Palekh, Buttechno и другие.
Когда: 17 декабря в 23:00
Где: «Рабица»
Сколько: 600 рублей
Вечеринка The Village Meets Community&Friends
Когда: 17 декабря в 14:00
Где: Dewar’s Powerhouse
Сколько: бесплатно
На новогодней вечеринке, которую The Village устраивает для встречи с читателями, друзьями и коллегами, всех пришедших ждет горячий пунш, короткий public-talk с редакцией и диджей-сеты от резидентов вечеринки «Пика-Пика». Кроме того, гости смогут поучаствовать в благотворительной акции и передать подарки подопечным фонда «Старость в радость».
Вечеринка Quintessence в баре «Дич»
Команда маргинального клуба «Дич» устраивает что-то вроде экспресс-курса по российскому техно: в лайнапе есть и первые локальные популяризаторы жанра Uho, Alex Meshkov, Timur Omar, и нынешние трендсеттеры Worx. и Sergey A. M.
Когда: 17 декабря в 23:00
Где: «Дич»
Сколько: 500 рублей
«Сила Ёлки» в Dewar’s Powerhouse
В предновогодней семейной программе Powerhouse — интерактивные спектакли театра «Снарк», возможность поиграть на барабанах детской школы перкуссии Enjoy Drumming и танцы с Дедом Морозом — диджеем. Запланированы два сеанса — для дошкольников и младших школьников, но билеты остались только на второй.
Когда: 18 декабря в 11:00 и 14:00
Где: Dewar’s Powerhouse
Сколько: 1 500 рублей (взрослый + ребенок)
Лекция Arzamas «Еврейская Библия и греческая Библия: интерпретации сакрального текста»
Библеист Михаил Селезнев, руководивший проектом нового русского перевода Ветхого Завета, расскажет о переложении еврейской Библии на греческий язык, с которого фактически начался европейский переводческий опыт. Согласно тезисам лекции, Септуагинта, греческая Библия, — продукт не только еврейской, но во многом и античной культуры, а многочисленные расхождения между оригиналом и первым переводом веками создавали проблемы, особенно в Русской церкви.
Когда: 18 декабря в 16:00
Где: РГБ
Сколько: бесплатно
Концерт Tesla Boy
Англоязычная поп-группа собирается исполнить и старые хиты, и новинки из мини-альбома «Moses». Кроме постоянного состава Tesla Boy, в новогоднем концерте будут участвовать Николай Моисеенко и вокалист канадского коллектива Azari & III Седрик Гасайда, уже выступавший в дуэте с Антоном Севидовым.
Когда: 18 декабря в 20:00
Где: «16 тонн»
Сколько: от 1 000 рублей
Праздник «Теплый карнавал Seasons»
Команда Seasons Project организует в здании Центрального телеграфа семейный ретропраздник с маркетом, фотозоной, буфетом и мастер-классами. В программе — спектакли и концерты для детей и взрослых: например, на утро запланирован спектакль Алисы Гребенщиковой «Солнечная вязь». День разбит на три сеанса, и на каждый нужно покупать отдельный билет.
Когда: 18 декабря
Где: DI Telegraph
Сколько: от 350 рублей
Показ «Джексона Поллока» в «Гараже»
Музей современного искусства «Гараж» представляет документальный фильм о Джексоне Поллоке, одном из важнейших художников абстрактного экспрессионизма и вообще американской живописи. Ленту снял режиссер Ким Эванс, известный неигровыми картинами об Энди Уорхоле и Марке Шагале.
Когда: 18 декабря в 19:00
Где: «Гараж»
Сколько: бесплатно, по регистрации
Текст: Антон Хитров, Сергей Бабкин, Никита Величко
Изображения: обложка — Хаски, 1 — ЦТИ «Фабрика», 2 — Центр имени Мейерхольда, 3 — Алёна Винокурова
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