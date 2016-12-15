Перформанс Росселлы Бискотти «Судебный процесс»

Известная художница итальянского происхождения Росселла Бискотти реконструирует судебные заседания 1979–1984 годов по процессу над итальянскими левыми интеллектуалами и активистами, которых подозревали в терроризме и в конце концов осудили (хотя вещественные доказательства их вины так и не были обнародованы). Перформанс идет шесть часов на русском языке.

Когда: 17 декабря с 14:00 до 20:00

Где: Государственный музей истории ГУЛАГа

Сколько: бесплатно

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