Новый год в парках: Группы 90-х и квиддич на коньках

Желающие провести новогоднюю ночь в парке могут выбирать между более чем 20 праздничными программами. Так, в парке Горького снова устроят вечеринку с диджеями — правда, на этот раз обойдется без Филиппа Горбачева. Сад имени Баумана собирается встречать Новый год каждый час и отмечать его по традициям той страны, в которой пробила полночь. В «Сокольниках» вспомнят 90-е и позовут выступать диджея Грува и группу «Тотал», а Таганский парк готовит тематический праздник по вселенной «Гарри Поттера».

Когда: 31 декабря с 17:00 до 04:00

Где: парк Горького, «Сокольники», сад им. Баумана, сад «Эрмитаж» и другие московские парки

Сколько: бесплатно

mosgor-park.ru