Зимний учет водоплавающих птиц

Большинство водоплавающих и околоводных птиц России — перелетные: из-за замерзания рек и озер они не могут добывать пищу зимой. Но в теплом городском климате не все водоемы покрываются льдом, поэтому птицы все чаще остаются зимовать. Среднезимняя перепись уток, чаек и других видов пернатых традиционно проходит в третьи выходные января. Орнитологи всегда зовут на такие акции горожан-энтузиастов, потому что птиц слишком много, а специалистов слишком мало. Волонтеры должны будут гулять по берегам водоемов, наблюдать за животными и записывать данные в блокнот.

Когда: 14 и 15 января

Где: Москва-река и другие водоемы города

Сколько: бесплатно

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