Выходные в городеКонцерт SKY H1, выставка Нико Пиросмани и Терри Гиллиам на большом экране
Рассказываем о событиях грядущих выходных
Показ «Страха и ненависти в Лас-Вегасе»
Когда: 14 января в 19:00
Где: «Гараж»
Сколько: бесплатно (по регистрации)
В лектории «Гаража» покажут на большом экране главный в истории фильм о психоделической революции — знаменитую экранизацию книги Хантера Томпсона с Джонни Деппом и Бенисио дель Торо в главных ролях. Приятное воспоминание о временах, когда Депп был большим артистом.
Вечеринка YUJO meets Disco Halal
Главными гостями пятничной вечеринки будут артисты берлинского лейбла Disco Halal, чья особенность — трансформация старинной ближневосточной музыки в современную танцевальную. В хедлайнерах заявлен Moscoman — владелец объединения и его главный диджей. А еще этот вечер — повод посмотреть на новый клуб Squat ¾, открывшийся в роскошных дореволюционных интерьерах бывших Хлудовских бань.
Когда: 13 января в 22:00
Где: Squat ¾
Сколько: 500 рублей
Концерт SKY H1
Неспешная электронная музыка бельгийской исполнительницы SKY H1 в прошлом году привлекла внимание Codes — подразделении экспериментального берлинского лейбла PAN, — где в итоге вышла ее последняя и на сегодняшний день самая популярная пластинка «Motion». Восходящая звезда бельгийской клубной сцены впервые выступает в Москве.
Когда: 14 января в 23:00
Где: «ДИЧ»
Сколько: от 300 рублей
Зимний учет водоплавающих птиц
Большинство водоплавающих и околоводных птиц России — перелетные: из-за замерзания рек и озер они не могут добывать пищу зимой. Но в теплом городском климате не все водоемы покрываются льдом, поэтому птицы все чаще остаются зимовать. Среднезимняя перепись уток, чаек и других видов пернатых традиционно проходит в третьи выходные января. Орнитологи всегда зовут на такие акции горожан-энтузиастов, потому что птиц слишком много, а специалистов слишком мало. Волонтеры должны будут гулять по берегам водоемов, наблюдать за животными и записывать данные в блокнот.
Когда: 14 и 15 января
Где: Москва-река и другие водоемы города
Сколько: бесплатно
Выставка «Параллель двух легенд. Нико Пиросмани
и Сосланбек Едзиев»
Когда: до 15 января
Где: ММСИ на Гоголевском бульваре
Сколько: 350 рублей
Эти выходные — последний шанс дойти до выставки в ММСИ, чьи кураторы Людмила Андреева и Владимир Соскиев организовали встречу двух кавказских художников-самородков, мастеров наивного искусства: грузинского живописца Нико Пиросмани и осетинского скульптора Сосланбека Едзиева. Герои выставки были современниками, но никогда не слышали друг о друге, поскольку оба жили в глуши и пользовались разве что славой ремесленников: один рисовал вывески, другой ваял надгробия.
Детская школа сноубординга в парке Горького
На смену ледянкам и санкам приходит детский сноубординг — популяризацией этого зимнего развлечения в парке Горького занимается проект «Траектория Риглет Парк». Профессиональные инструкторы подберут каждому ребенку оборудование и покажут основные сноубордические приемы. Занятия совершенно безопасны: дети будут кататься на специально оборудованной площадке с искусственным покрытием, а прежде чем встать на сноуборд, узнают о технике безопасности. Школа рассчитана на детей от трех до шести лет.
Когда: 14 и 15 января в 10:00
Где: парк им. Горького
Сколько: бесплатно (по регистрации)
Детский мастер-класс по абстрактному искусству «Цветная линия»
В детском центре Еврейского музея работает проект «Искусство в вопросах и ответах», который учит детей любить и понимать современное искусство, наводящее странный страх на некоторых взрослых. Мастер-класс «Цветная линия» посвящен «лучизму» — направлению, придуманному в начале прошлого века модернистом Михаилом Ларионовым. Участники познакомятся с абстракциями Ларионова и попробуют передать свое настроение, пользуясь его техникой. Организаторы рекомендуют мастер-класс детям от шести лет.
Когда: 15 января в 13:00
Где: Еврейский музей и центр толерантности
Сколько: 500 рублей
Спектакль «Новая Антигона»
«Если ты не можешь изменить реальность, ты можешь свидетельствовать о ней» — для независимого «Театра.doc» этот афоризм Райнера Фассбиндера стал рабочей формулой. В его репертуаре — документальные постановки о политзаключенных, мигрантах, приемных детях, правозащитниках, гомосексуалах и чеченских женщинах; отправной точкой в работе над спектаклем может стать дневник из Луганска или последнее слово Олега Сенцова в суде. Новый проект Елены Греминой, сооснователя и бессменного директора театра, посвящен акции протеста «матерей Беслана». В основе спектакля — документальные материалы корреспондентки «Новой газеты» Елены Костюченко, освещавшей событие.
Когда: 15 января в 20:00
Где: «Театр.doc»
Сколько: 500–600 рублей
фотографии: обложка – Tina Herbots/PAN/Codes, 1 – Universal Pictures, 2 – ММСИ
КомментарииПодписаться