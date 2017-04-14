Почему я сюда пойду? Все просто: я там буду играть! Но на мероприятие надо сходить, конечно, не только по этому случаю. Ребята сделали очень крутой проект, по сути это интернет-радио, но с очень интересной подборкой, не имеющей границ в стиле. Более подробно про них можно прочитать, кстати, у вас в статье.

Короче, на вечеринке будут все главные московские аудиофилы — Олег Соболев, Артем Макарский, Иван Смекалин из DiG, Сабуров — вряд ли такой состав будет играть еще где-то (в ближайшем будущем).

Когда: 15 апреля, 23:00

Где: Powerhouse

Сколько: вход на вечеринку свободный, поддержать радио можно через коробку для пожертвований