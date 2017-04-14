Выходные в городеИльдар Иксанов, Мария Ещенко и другие выбирают мероприятия этого уик-энда
«Надеюсь выйти из „Пропаганды“ целой и невредимой и все-таки уехать домой, а не в „Рабицу“»
«Нейронный лом»
Когда: 15 апреля, 23:55
Где: «Рабица»
Сколько: 600 рублей
Ильдар Иксанов
стилист
Одна из тех вечеринок, которые не стоит пропускать хотя бы потому, что у ребят откроется еще и выставка «Рабица +7», где семь крутых проектов, внедренных в пространства клуба, будут служить одной большой инсталляцией в этот день. Вообще, «Нейронный лом», наверное, мое самое любимое словосочетание этого года.
Из лайнапа самой вечеринки хочется выделить, конечно же, турчанку Nene Hatun, экспериментатора звука и шума Папа Срапа и карельский дуэт Love Cult.
«New New World Radio II»
Почему я сюда пойду? Все просто: я там буду играть! Но на мероприятие надо сходить, конечно, не только по этому случаю. Ребята сделали очень крутой проект, по сути это интернет-радио, но с очень интересной подборкой, не имеющей границ в стиле. Более подробно про них можно прочитать, кстати, у вас в статье.
Короче, на вечеринке будут все главные московские аудиофилы — Олег Соболев, Артем Макарский, Иван Смекалин из DiG, Сабуров — вряд ли такой состав будет играть еще где-то (в ближайшем будущем).
Когда: 15 апреля, 23:00
Где: Powerhouse
Сколько: вход на вечеринку свободный, поддержать радио можно через коробку для пожертвований
Выставка Владимира Зуева «Метрополитен»
Вечер пятницы хотелось бы провести на выставке Владимира Зуева «Метрополитен», которая будет проходить в МАММ. В последнее время очень люблю черно-белые фотографии, сделанные в репортажном стиле. Эта серия посвящена современной России, снятой сквозь призму московского метро — монументального символа эпохи.
Когда: 13 апреля — 19 мая
Где: Multimedia Art Museum
Сколько: вход свободный
«Легенды датского дизайна»
Когда: 14 апреля Где: ГМИИ им. А. С. Пушкина Сколько: 300–500 рублей
Один из самых любимых моих музеев — Музей прикладного искусства в Копенгагене. Так вот, в Пушкинском музее началась выставка «Легенды датского дизайна». В общем, если вам что-то говорят такие имена, как Арне Якобсен, Ханс Вегнер, то будет точно интересно.
Выставка «Рабица +7»
Когда: 14 апреля - 21 апреля
Где: «Рабица»
Сколько: вход свободный
Мария Ещенко
бренд-менеджер галереи Triumph
Первый выставочный проект в стенах любимого клуба «Рабица +7». На мой взгляд, это совсем никак нельзя пропустить. Во-первых, из-за уличных художников, которые экспонируются (это и Вова Нутк, и Леша Кио, и Андрей Абер, чье граффити пол-лета украшало Heineken Bar); во-вторых — из-за куратора проекта Артема Стефанова. Именно Артем отвечает за все визуальное оформление фестиваля Outline и вечеринок Arma 17. Все работы будут вписаны в пространство клуба, вход свободный. Формат — класс, организаторам — любовь. A must, короче.
Аукцион современного искусства Sample в «Цветном»
Вечер пятницы стоит посвятить современному искусству и начать с аукциона Sample на минус первом этаже «Цветного». Sample проводится уже в третий раз, организаторы — мои коллеги Соня Симакова и Аня Наумова, их выбору можно смело доверять. Художники представлены самые разные — от уже известного публике Николая Онищенко до экс-бренд-директора журнала Interview Саши Фалиштынской. Есть и графика, и скульптура, и живопись. Плюс ведет аукцион Володя Раевский, а значит, будет живо и интересно. Цены для молодого искусства более чем доступные — к примеру, коллаж с пончиком Клары Хастрап можно урвать за 5 тысяч рублей.
Когда: 14 апреля, 19:00
Сколько: вход свободный
«Выходные в „Голове“»
В ожидании открытия своего любимого кафе La Boule в парке Горького (которое вот-вот состоится) пойду слушать его резидентов Аглаю Демиденко и Соню Тарасову в «Голову». Танцам быть, как и веселью. Соня с Аглаей мастерски подбирают не только наряды, но и музыку, да и вообще красотки и котики. Пару коктейлей — и в пляс.
Когда: с 14 апреля С 18:00 до 16 апреля 06:00
Где: бар «Голова»
Сколько: вход свободный
«Опыты нечеловеческого гостеприимства», кинопоказ 1 / «Карт-бланш»
Когда: 15 апреля, 16:00
Где: МMOMA
Сколько: вход по предварительной регистрации
Игорь Колесников
медиаменеджер RT
Уже само название располагает. Вообще, я не фанат всех этих арт-историй «на сложных щщах», но сюда почему-то захотелось сходить. Здесь обещают показывать однообразную и монотонную картинку будней рыболовецкого судна. Мне кажется, это идеальный чилл и неплохая медитация перед бурными выходными или после не менее бурной пятницы.
«Синергия духа»: городская антропология и типажи москвичей
Моя большая слабость — поэтика московских окраин. Пустые промзоны, трубы заводов, но при этом деревянные дома среди новостроек. Поэтому хочу сходить на открытие этой выставки «ВчѢра — это новое завтра» Дарьи Мельниковой в ISSMAG Gallery, где также выступит городской антрополог и расскажет о типажах современных москвичей, московской идентичности и различиях в ментальности поколений москвичей.
Когда: 15 апреля, 18:00
Где: ISSMAG Gallery
Сколько: вход свободный
Warehouse: 20th Anniversary of Propaganda
Когда: 14 апреля, 23:00–07:00
Где: «Пропаганда»
Сколько: вход свободный
Настя Макоста
редактор раздела развлечений The Village
Честно говоря, хотелось бы пропустить на этой неделе все ночные мероприятия и лежать молча на диване дома. Но если надоест, зайду поздравить бабушку «Пропку» с 20-летием (и пятилетием лейбла). Еще столько же вам, ребята! Надеюсь выйти из «Пропаганды» целой и невредимой и уехать все-таки домой на диван, а не в «Рабицу».
«Граунд зин фест»
Точно сходим с друзьями на «Граунд зин фест» — мероприятие, посвященное малым издательствам и личным печатным инициативам. Очень классно, что зины переживают новый этап развития — это еще одно поле деятельности для художников, фотографов, дизайнеров и литераторов. В программе мероприятия организаторы планируют выставку, зин-интенсивы, а самое главное — ярмарку. Она и есть моя главная цель посещения. По закону respect your locals обязательно найду зин подруги из Волгограда художницы Юли Поповой, и, если хватит денег, здорово было бы купить плакат и блокнот (и кружку бы еще) независимого французского издательства Lendroit éditions, которое в 2003 году основал художник Матье Ренар.
Когда: 14–16 апреля
Где: художественная школа «Граунд»
Сколько: вход свободный
Vintage Marketplace: винтажный маркет в DI Telegraph
Планирую поехать на на Vintage Marketplace в DI Telegraph, респектовать еще одних своих землячек . На маркете будут продавать винтажную одежду крупные известные магазины и частные коллекционеры. Там навещу своих подруг — Олю и Леру, создательниц секонд-хенда Oldnew_moscow, и поплачу над курткой, которую очень хочу у них купить.
Когда: 15 апреля 12:00–21:00
Где: DI Telegraph
Сколько: вход свободный
Destroy
Это еще что за наци-техно-вечеринка? Я, конечно, все понимаю, но... Организаторы вечеринки Destroy в клубе Dissident вообще попутали. В невнятном описании обозначено, что тусовка «пропагандирует тяжелые ритмы электронной музыки для тела». А судя по афише мероприятия, криминально тяжелый бред. Переборщили с немецкой тематикой, вместо той самой промышленно-индустриальной. Насколько я понимаю, за дело взялись дилетанты. Несмотря на то что в лайнапе заявлены парочка моих друзей, ни за что на эту вечеринку не пойду. Алло, милиция.
Когда: 15 апреля, 23:00
Где: Dissident
Сколько: 300–500 рублей
Фотографии: обложка – Diana Luganski/Love Cult, 1 – Beatbude, 2 – Валерий Белобеев/«Рабица +7», 3 – Cinema Guild, 4 – Non Series
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