Фестивали

На фотографии: фильм «Классовый барьер»

Фестиваль документального кино США

Ежегодный фестиваль документального американского кино Show Us! подготовил программу из шести фильмов, и каждый стоит внимания. Например, лента «Поколение Марса» о молодых рекрутах американского космического центра, которые готовятся к полету на Марс, или «Потерять берег из виду» — о четырех молодых женщинах, которые решили переплыть Тихий океан от Америки до Австралии. Вход на показы бесплатный и по регистрации на сайте фестиваля. Все фильмы демонстрируются на английском языке с русскими субтитрами.

Когда

до 17 сентября

Где

«Формула Кино Горизонт»

Сколько

бесплатно

coolconnections.ru

Грибной фестиваль

В ботаническом саду МГУ пройдет один из крупнейших в России и Европе второй ежегодный грибной фестиваль, посвященный грибным культурам в науке, искусстве и гастрономии. В программе фестиваля: живая грибная выставка, которая собрана при участии Санкт-Петербургского микологического общества, микологов, участников и гостей фестиваля, конкурсы «Самый большой гриб» и «Самый редкий гриб», ярмарка с комбуча-баром и грибным фуд-кортом и вечерняя музыкальная программа. Задача фестиваля — популяризация знаний о грибах и их благотворном ежедневном присутствии в жизни каждого человека.

Когда

16–17 сентября, с 11:00 до 20:00

Где

«Аптекарский огород»

Сколько

200–300 рублей

hortus.ru

Вечеринки

На фотографии: Interstellar Funk

Interstellar Funk (NL, Rush Hour)

В «НИИ» выступит Ольф Ван Эльден (Interstellar Funk), резидент голландского фестиваля и лейбла Dekmantel. По совместительству Ольф один из сотрудников независимого лейбла и дистрибьютора Rush Hour — это предоставляет ему практически неограниченный доступ к самой новой музыке. Еще он ведет радиопередачу на амстердамском Red Light Radio. В общем, персонаж интересный. Как музыкант, Interstellar Funk предпочитает классику техно и хауса, заметно симпатизируя детройтской школе 1980-х. Поддержат голландского артиста Перила, Максим Панфилов, Сил и Ол.

Когда

16 сентября,

22:00–06:00

Где

«Наука и искусство»

Сколько

500 рублей

facebook.com

«Смена 15.09»

Прошло чуть больше года с закрытия клуба «Смена» на «Китай-городе». Организаторы соскучились и решили провести вечер памяти тому месту. Длинный лайнап означает как минимум два танцзала, а название места хранится в секрете и будет озвучено на странице мероприятия только в день вечеринки. Мероприятие «Смена» — разовое, и путать с открытием нового места его не стоит.

Когда

15 сентября, 20:00 — 16 сентября, 08:00

Где

место неизвестно, следите за обновлениями в группе

Сколько

бесплатно

facebook.com

Jameson Block Party

Веселье с коктейлями, на которое непросто попасть, но стоит постараться. Персональные коды, которые обеспечат вход, получат только те, кто отметился в мероприятии, нажав кнопку «Пойду». Вечеринка пройдет под ритмы фанка и хип-хопа. Хедлайнеры: не нуждающийся в представлении диджей Cut Chemist и интеллектуал из Дублина, хип-хоп-исполнитель Реджи Сноу. Местная поддержка будет оказана DJ Pirumov, Karina Istomina и Kuznya Superstar Band. Главная задача гостей — не стоять на месте, не тормозить у бара и постараться не соблюдать спокойствие.

Когда

16 сентября,

17:00–23:00

Где

«Винзавод»

Сколько

по пригласительным

facebook.com

Strelka Summer Closing Party

«Стрелка» закрывает летний сезон большой вечеринкой с облаком дыма, блестками и 25 перформерами, среди которых — и модные иммерсивные, и художественные и музыкальные. Откроет вечер Марк Щедрин, а сразу после перформанса на сцену выйдет Том Ковени из британского дуэта Psychemagik — специалист в диковинном диско. Дресс-код вечеринки — блестящий.

Когда

16 сентября,

22:00–04:00

Где

институт «Стрелка»

Сколько

вход бесплатный

facebook.com

Концерты

На фотографии: Кирилл Рихтер

Sound Up: Миша Мищенко + Кирилл Рихтер

Сразу две мировые симфонические премьеры состоятся в рамках 12-го концерта фестиваля Sound Up в здании «Трехгорной мануфактуры». Звучание большого симфонического оркестра и хора будет дополнено электроникой. Кроме того, в здании бывшей ткацкой фабрики готовится специальная сценография и визуальное шоу, которые также станут частью перформанса. В программе: презентация нового альбома «Эксергия» композитора, пианиста и мультиинструменталиста, в котором он соединил оркестр и индустриальные шумы, записанные им в экспедициях на российских заводах; оркестровая сюита Кирилла Рихтера, а также оркестровые версии его сочинений «Механизмы» и «Хронос»; а также Сергей Акимов, выпускник РАМ имени Гнесиных и студент Московской консерватории, один из наиболее многообещающих молодых дирижеров современности.

Когда

19 сентября, 19:00–23:00

Где

«Трехгорная мануфактура»

Сколько

2 000–3 500 рублей

facebook.com

Таперский клуб

В «Аптекарском огороде» открылся центр импровизационной музыки — «Таперский клуб». На площадке будет представлен уникальный коллекционный рояль начала XX века, на котором будут играть таперы, живая музыка будет сопровождать показы фильмов. Этот вечер пройдет под руководством пианиста, импровизатора и композитора Филиппа Чельцова и с четырьмя фильмами, демонстрирующими широкую палитру жанров (от дореволюционной мелодрамы до немой мультипликации), эстетики и техники актерских и режиссерских работ. В стоимость билета входит столик, за которым можно будет заказать напитки и еду.

Когда

16 сентября, 20:00

Где

«Аптекарский огород»

Сколько

750 рублей

hortus.ru

Выставки

На фотографии: Цай Гоцян. «Октябрь»

Цай Гоцян. «Октябрь»

Китайский тонкач и фокусник Цай Гоцян в первую очередь известен как автор эффектных пиротехнических инсталляций. В начале 80-х он придумал особую технику создания картин с помощью пороха, а позднее, получив известность, принялся творить настоящие чудеса: с помощью огня и света он на десять километров удлинял Великую китайскую стену, устраивал пруд, наполненный черной тушью, прямо в пространстве галереи и выстраивал горящую лестницу в небе над Калифорнией. На первой в России персональной выставке Гоцян представляет подборку своих самых показательных идей и приемов: будут и пороховые картины, и эскизы пиротехнических перформансов, и скульптурные композиции, но самой зрелищной частью ретроспективы должна стать инсталляция «Осень» во дворе музея. Она представляет собой конструкцию из сотен детских колясок и колыбелей с прорастающими из них березками.

Когда

до 12 ноября

Где

ГМИИ имени А. С. Пушкина

Сколько

150–300 рублей

arts-museum.ru

«Проспект „Непокоренных“»

Основанная десять лет назад выпускниками академии Штиглица, студия «Непокоренные» довольно долго оставалась главным петербургским поставщиком новых имен в актуальном российском искусстве. Впрочем, в последние несколько лет провинциализация локальной галерейной сцены и дичание арт-институций привели к тому, что главные местные герои — Ирина Дрозд, Иван Плющ, Илья Гапонов, Татьяна Ахметгалиева — почти всю свою активность направили на покорение Москвы. И вот итог: даже десятилетний юбилей проекта отмечают коллективной выставкой в московском ММОМА (а не в петербургской «Эрарте», например), и, похоже, со сложившимся положением вещей «Непокоренные» смирились. Стоит также упомянуть, что во втором здании музея фонд V-A-C представит выставку Кирилла Савченкова, посвященную непростой жизни в постчеловеческом будущем.

Когда

до 11 ноября

Где

ММОМА на Гоголевском бульваре

Сколько

300–500 рублей

MMOMA.RU

Текст: Настя Макоста, Саша Иорданов

Фотографии: обложка – Yvonne Zhao/Cai Studio, 1 – HBO, 2 – Interstellar Funk, 3 – Кирилл Рихтер, 4 – Lin King/Cai Studio