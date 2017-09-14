Цай Гоцян. «Октябрь»

Китайский тонкач и фокусник Цай Гоцян в первую очередь известен как автор эффектных пиротехнических инсталляций. В начале 80-х он придумал особую технику создания картин с помощью пороха, а позднее, получив известность, принялся творить настоящие чудеса: с помощью огня и света он на десять километров удлинял Великую китайскую стену, устраивал пруд, наполненный черной тушью, прямо в пространстве галереи и выстраивал горящую лестницу в небе над Калифорнией. На первой в России персональной выставке Гоцян представляет подборку своих самых показательных идей и приемов: будут и пороховые картины, и эскизы пиротехнических перформансов, и скульптурные композиции, но самой зрелищной частью ретроспективы должна стать инсталляция «Осень» во дворе музея. Она представляет собой конструкцию из сотен детских колясок и колыбелей с прорастающими из них березками.