Выходные в городеГрибной фестиваль, Cut Chemist и вечеринка от «Смены»
Как хорошо провести выходные в Москве
Фестивали
На фотографии: фильм «Классовый барьер»
Фестиваль документального кино США
Ежегодный фестиваль документального американского кино Show Us! подготовил программу из шести фильмов, и каждый стоит внимания. Например, лента «Поколение Марса» о молодых рекрутах американского космического центра, которые готовятся к полету на Марс, или «Потерять берег из виду» — о четырех молодых женщинах, которые решили переплыть Тихий океан от Америки до Австралии. Вход на показы бесплатный и по регистрации на сайте фестиваля. Все фильмы демонстрируются на английском языке с русскими субтитрами.
Когда
до 17 сентября
Где
«Формула Кино Горизонт»
Сколько
бесплатно
Грибной фестиваль
В ботаническом саду МГУ пройдет один из крупнейших в России и Европе второй ежегодный грибной фестиваль, посвященный грибным культурам в науке, искусстве и гастрономии. В программе фестиваля: живая грибная выставка, которая собрана при участии Санкт-Петербургского микологического общества, микологов, участников и гостей фестиваля, конкурсы «Самый большой гриб» и «Самый редкий гриб», ярмарка с комбуча-баром и грибным фуд-кортом и вечерняя музыкальная программа. Задача фестиваля — популяризация знаний о грибах и их благотворном ежедневном присутствии в жизни каждого человека.
Когда
16–17 сентября, с 11:00 до 20:00
Где
«Аптекарский огород»
Сколько
200–300 рублей
Вечеринки
На фотографии: Interstellar Funk
Interstellar Funk (NL, Rush Hour)
В «НИИ» выступит Ольф Ван Эльден (Interstellar Funk), резидент голландского фестиваля и лейбла Dekmantel. По совместительству Ольф один из сотрудников независимого лейбла и дистрибьютора Rush Hour — это предоставляет ему практически неограниченный доступ к самой новой музыке. Еще он ведет радиопередачу на амстердамском Red Light Radio. В общем, персонаж интересный. Как музыкант, Interstellar Funk предпочитает классику техно и хауса, заметно симпатизируя детройтской школе 1980-х. Поддержат голландского артиста Перила, Максим Панфилов, Сил и Ол.
Когда
16 сентября,
22:00–06:00
Где
«Наука и искусство»
Сколько
500 рублей
«Смена 15.09»
Прошло чуть больше года с закрытия клуба «Смена» на «Китай-городе». Организаторы соскучились и решили провести вечер памяти тому месту. Длинный лайнап означает как минимум два танцзала, а название места хранится в секрете и будет озвучено на странице мероприятия только в день вечеринки. Мероприятие «Смена» — разовое, и путать с открытием нового места его не стоит.
Когда
15 сентября, 20:00 — 16 сентября, 08:00
Где
место неизвестно, следите за обновлениями в группе
Сколько
бесплатно
Jameson Block Party
Веселье с коктейлями, на которое непросто попасть, но стоит постараться. Персональные коды, которые обеспечат вход, получат только те, кто отметился в мероприятии, нажав кнопку «Пойду». Вечеринка пройдет под ритмы фанка и хип-хопа. Хедлайнеры: не нуждающийся в представлении диджей Cut Chemist и интеллектуал из Дублина, хип-хоп-исполнитель Реджи Сноу. Местная поддержка будет оказана DJ Pirumov, Karina Istomina и Kuznya Superstar Band. Главная задача гостей — не стоять на месте, не тормозить у бара и постараться не соблюдать спокойствие.
Когда
16 сентября,
17:00–23:00
Где
«Винзавод»
Сколько
по пригласительным
Strelka Summer Closing Party
«Стрелка» закрывает летний сезон большой вечеринкой с облаком дыма, блестками и 25 перформерами, среди которых — и модные иммерсивные, и художественные и музыкальные. Откроет вечер Марк Щедрин, а сразу после перформанса на сцену выйдет Том Ковени из британского дуэта Psychemagik — специалист в диковинном диско. Дресс-код вечеринки — блестящий.
Когда
16 сентября,
22:00–04:00
Сколько
вход бесплатный
Концерты
На фотографии: Кирилл Рихтер
Sound Up: Миша Мищенко + Кирилл Рихтер
Сразу две мировые симфонические премьеры состоятся в рамках 12-го концерта фестиваля Sound Up в здании «Трехгорной мануфактуры». Звучание большого симфонического оркестра и хора будет дополнено электроникой. Кроме того, в здании бывшей ткацкой фабрики готовится специальная сценография и визуальное шоу, которые также станут частью перформанса. В программе: презентация нового альбома «Эксергия» композитора, пианиста и мультиинструменталиста, в котором он соединил оркестр и индустриальные шумы, записанные им в экспедициях на российских заводах; оркестровая сюита Кирилла Рихтера, а также оркестровые версии его сочинений «Механизмы» и «Хронос»; а также Сергей Акимов, выпускник РАМ имени Гнесиных и студент Московской консерватории, один из наиболее многообещающих молодых дирижеров современности.
Когда
19 сентября, 19:00–23:00
Где
«Трехгорная мануфактура»
Сколько
2 000–3 500 рублей
Таперский клуб
В «Аптекарском огороде» открылся центр импровизационной музыки — «Таперский клуб». На площадке будет представлен уникальный коллекционный рояль начала XX века, на котором будут играть таперы, живая музыка будет сопровождать показы фильмов. Этот вечер пройдет под руководством пианиста, импровизатора и композитора Филиппа Чельцова и с четырьмя фильмами, демонстрирующими широкую палитру жанров (от дореволюционной мелодрамы до немой мультипликации), эстетики и техники актерских и режиссерских работ. В стоимость билета входит столик, за которым можно будет заказать напитки и еду.
Когда
16 сентября, 20:00
Где
«Аптекарский огород»
Сколько
750 рублей
Выставки
На фотографии: Цай Гоцян. «Октябрь»
Цай Гоцян. «Октябрь»
Китайский тонкач и фокусник Цай Гоцян в первую очередь известен как автор эффектных пиротехнических инсталляций. В начале 80-х он придумал особую технику создания картин с помощью пороха, а позднее, получив известность, принялся творить настоящие чудеса: с помощью огня и света он на десять километров удлинял Великую китайскую стену, устраивал пруд, наполненный черной тушью, прямо в пространстве галереи и выстраивал горящую лестницу в небе над Калифорнией. На первой в России персональной выставке Гоцян представляет подборку своих самых показательных идей и приемов: будут и пороховые картины, и эскизы пиротехнических перформансов, и скульптурные композиции, но самой зрелищной частью ретроспективы должна стать инсталляция «Осень» во дворе музея. Она представляет собой конструкцию из сотен детских колясок и колыбелей с прорастающими из них березками.
Когда
до 12 ноября
Где
ГМИИ имени А. С. Пушкина
Сколько
150–300 рублей
«Проспект „Непокоренных“»
Основанная десять лет назад выпускниками академии Штиглица, студия «Непокоренные» довольно долго оставалась главным петербургским поставщиком новых имен в актуальном российском искусстве. Впрочем, в последние несколько лет провинциализация локальной галерейной сцены и дичание арт-институций привели к тому, что главные местные герои — Ирина Дрозд, Иван Плющ, Илья Гапонов, Татьяна Ахметгалиева — почти всю свою активность направили на покорение Москвы. И вот итог: даже десятилетний юбилей проекта отмечают коллективной выставкой в московском ММОМА (а не в петербургской «Эрарте», например), и, похоже, со сложившимся положением вещей «Непокоренные» смирились. Стоит также упомянуть, что во втором здании музея фонд V-A-C представит выставку Кирилла Савченкова, посвященную непростой жизни в постчеловеческом будущем.
Когда
до 11 ноября
Где
ММОМА на Гоголевском бульваре
Сколько
300–500 рублей
Текст: Настя Макоста, Саша Иорданов
Фотографии: обложка – Yvonne Zhao/Cai Studio, 1 – HBO, 2 – Interstellar Funk, 3 – Кирилл Рихтер, 4 – Lin King/Cai Studio
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