Выходные в городеВечеринка Dead Dynasty, рейв напротив Кремля и выставка «Москвахахаха»
Как не заскучать в выходные в Москве
Вечеринки
На фотографии: Yung Acid
А1
24 часа танцев с космическим лайнапом
Первая вечеринка из серии А под кураторством Наташи Абель. Классические три танцзала: главный с трехчасовыми сетами хедлайнеров рейва Phuong-Dan и Identified Patient и лайвом космического Феликса Кубина в прайм-тайм; второй танцпол с «рабами Рабицы» Poima и Okkultative, киевлянином Savage, плюс LVRIN и Ranishe Niyaak; третья площадка — двор — до позднего утра будет отведена под экспериментальную часть. Не обойдется и без резидентов культового движения: Даши Редкиной, Алекса Данилова, Софии Родиной и самой Абель.
Когда
с 23 до 24 сентября
Где
Сколько
1 200–1 500 рублей
Discipline
Секретная вечеринка в честь пятилетия
Организаторы тщательно скрывают день рождения одной из самых долгоживущих тусовок в Москве и даже составили список гостей из 600 человек. Или чекайте приглашения на «черный бал» в своих фейсбуках, или еще одна лазейка: каждый гость, значащийся в списках, может привести с собой друга, поэтому стоит попробовать подружиться со счастливчиком. О месте проведения можно узнать по сарафанному радио в день вечеринки.
Когда
22 сентября, 23:00–08:00
Где
Место проведения неизвестно
Сколько
300–500 рублей
«Синтез»
Фараон и Ко в Powerhouse
Стартовая пати с актуальным хип-хопом, R&B и электроникой от группировки Dead Dynasty, основанной рэпером Глебом Голубиным (Pharaoh). За пультами участники объединения Meep и Saluki, а также Yung Acid и Factac. В немногословном описании предстоящей вечеринки есть слово «химия», а возрастное ограничение на входе — 21+.
Когда
23 сентября, 23:00–06:00
Где
Powerhouse
Сколько
500 рублей
Маркеты
На фотографии: Vintage Marketplace
Vintage Marketplace
Винтажный маркет в электротеатре
Собрание самых интересных и тщательно отобранных винтажных проектов из Москвы, Петербурга, Минска, Тбилиси и других городов. Среди них есть известные винтажные магазины и камерные шоу-румы, совсем молодые инстаграм-проекты и частные коллекционеры с находками с европейских блошек. Идти на маркет нужно за классическими тренчами, брючными костюмами и всем необходимым для осеннего сезона. Также организаторы обещают редкий американский деним, много Levi’s и Wrangler, вечерние платья, аксессуары и сумочки, кимоно и шелковые блузки, уникальную посуду и предметы интерьера прошлого столетия. На площадке будет организован чилаут в театральном дворике и угощения от самых лакомых фуд-проектов Москвы.
Когда
24 сентября, 12:00–21:00
Где
Электротеатр «Станиславский»
Сколько
Вход свободный
Ослепительно Дёшево!
Барахолка во дворах Столешки
Традиционная барахолка раньше проводилась раз в году, теперь энтузиасты решили ее повторить. Двор бара превратится в небольшую, очень уютную и дружескую ярмарку, на которой можно будет приобрести умопомрачительные вещи из гардеробов звёзд столичных лавочек по низким ценам и в привычной обстановке. Весь день будет играть музыка от друзей-диджеев.
Когда
24 сентября 12:00 - 19:00
Где
«Энтузиаст»
Сколько
Вход свободный
Большая гаражная распродажа «Эскимо-феста»
Дресс-код: берет и полоска
Сейл под открытым небом, на котором можно приобрести рубашку Ralph Lauren за 500 рублей, новые кеды Ecco за 400, винтажное платье с бахромой за 800 и прогуляться по маркету с одеждой ручной работы. Организаторы объявили тематику дня — «парижское настроение», но дресс-код не строгий и можно все-таки обойтись без берета и приехать на распродажу по прямому назначению. Для проголодавшихся на площадке будет фуд-корт. Участники или желающие просто распродать свои вещи могут написать на имейл, указанный на странице мероприятия в фейсбуке.
Когда
23 сентября, 12:00–20:00
Где
Дизайн-завод «Флакон»
Сколько
Вход свободный
Концерты
На фотографии: Кровосток»
«Кровосток»
Хиты нулевых и последний альбом
Не редкий, но подходящий под всеобщее настроение концерт «Кровостока» с хитами непечатных текстов из 2000-х. Цена на столичных гангстеров вполне приемлема, можно даже позволить себе VIP-места, пока их не раскупила наша редакция.
Когда
23 сентября, 20:00–23:00
Где
Yotaspace
Сколько
1 000–3 500 рублей
Forever Amy
Проект Forever Amy был создан музыкантами, которые работали с Эми Уайнхаус и помогли британской звезде найти свое звучание. Он призван напомнить, насколько крутой исполнительницей и личностью была Эми, и почтить память любимой певицы нулевых. Выступления проходят при участии басиста и концертного директора Эми Уайнхаус Дейла Дэвиса, клавишника Зантона Блэка, гитариста Хауи Гондве, ударника Натана Аллена, саксофониста Джима Ханта и жгучей джаз-вокалистки из Италии Альбы Плано.
Когда
23 сентября, 20:00
Где
«Известия Hall»
Сколько
1 800–7 000 рублей
Выставки
На фотографии: Скорикова Ольга «Посвящение Андрею», 2008, выставка «Москвахахаха»
«Москвахахаха»
Спасательный жилет для пытливого ума, брошенного в паштет обыденного
В музее-аукционе Art4 открылась масштабная выставка, которую хостит художник Андрей Бартенев, а участие принимают более 30 художников. На площадке можно будет увидеть работы Николаса Кошкоша (который рисовал афиши для вечеринок клуба «Рабица»), Тимофея Караффа-Корбута, Вовы Перкина и других героев графической и живописной современной арт-Москвы. Вот что пишет о выставке сам Бартенев:
«Hahahamoscow („Москвахахаха“) — это ритм символов о жизни рыцаря в крепости города. Это рассказ о романтике крепкого слова на детской площадке. Это история об искателе чистой росы в Москве-реке. Это одно упорно разыскиваемое утверждение…
1. Хахаха — это звонкий выдох в момент соприкосновения личного мира художника с матрицей общественного послушания. Но это не разговор о тотальном потоке центростремительных сил города. Это, несмотря на присутствие такого городского целеустремления, сохранение своего личного источника оптимистического восприятия мира. При этом качество оптимизма может быть разным — искаженным, искалеченным, саркастическим, ярким, восхитительным, гармоничным, совершенным, небесным.
2. Хахаха — как спасательный жилет для пытливого ума, брошенного в паштет обыденного.
3. Хахаха — скачки, на которых художник — погонщик и погоняемый, устремлен самим небом в бесконечную погоню за изображением».
Все работы, представленные на экспозиции, можно приобрести.
Когда
19 сентября — 27 октября
Где
Музей Art4
Сколько
Вход свободный
Фотографии: обложка, 4 – Art4, 1 – Yung Acid, 2 – Vintage Marketplace, 3 – Шило, Фельдман, Фантомас 2000
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