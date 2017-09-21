«Москвахахаха»

Спасательный жилет для пытливого ума, брошенного в паштет обыденного

В музее-аукционе Art4 открылась масштабная выставка, которую хостит художник Андрей Бартенев, а участие принимают более 30 художников. На площадке можно будет увидеть работы Николаса Кошкоша (который рисовал афиши для вечеринок клуба «Рабица»), Тимофея Караффа-Корбута, Вовы Перкина и других героев графической и живописной современной арт-Москвы. Вот что пишет о выставке сам Бартенев:

«Hahahamoscow („Москвахахаха“) — это ритм символов о жизни рыцаря в крепости города. Это рассказ о романтике крепкого слова на детской площадке. Это история об искателе чистой росы в Москве-реке. Это одно упорно разыскиваемое утверждение…

1. Хахаха — это звонкий выдох в момент соприкосновения личного мира художника с матрицей общественного послушания. Но это не разговор о тотальном потоке центростремительных сил города. Это, несмотря на присутствие такого городского целеустремления, сохранение своего личного источника оптимистического восприятия мира. При этом качество оптимизма может быть разным — искаженным, искалеченным, саркастическим, ярким, восхитительным, гармоничным, совершенным, небесным.

2. Хахаха — как спасательный жилет для пытливого ума, брошенного в паштет обыденного.

3. Хахаха — скачки, на которых художник — погонщик и погоняемый, устремлен самим небом в бесконечную погоню за изображением».

Все работы, представленные на экспозиции, можно приобрести.