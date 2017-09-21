Вечеринки

На фотографии: Yung Acid

А1

24 часа танцев с космическим лайнапом

Первая вечеринка из серии А под кураторством Наташи Абель. Классические три танцзала: главный с трехчасовыми сетами хедлайнеров рейва Phuong-Dan и Identified Patient и лайвом космического Феликса Кубина в прайм-тайм; второй танцпол с «рабами Рабицы» Poima и Okkultative, киевлянином Savage, плюс LVRIN и Ranishe Niyaak; третья площадка — двор — до позднего утра будет отведена под экспериментальную часть. Не обойдется и без резидентов культового движения: Даши Редкиной, Алекса Данилова, Софии Родиной и самой Абель.

Когда

с 23 до 24 сентября

Где

Squat 3/4

Сколько

1 200–1 500 рублей

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Discipline

Секретная вечеринка в честь пятилетия

Организаторы тщательно скрывают день рождения одной из самых долгоживущих тусовок в Москве и даже составили список гостей из 600 человек. Или чекайте приглашения на «черный бал» в своих фейсбуках, или еще одна лазейка: каждый гость, значащийся в списках, может привести с собой друга, поэтому стоит попробовать подружиться со счастливчиком. О месте проведения можно узнать по сарафанному радио в день вечеринки.

Когда

22 сентября, 23:00–08:00

Где

Место проведения неизвестно

Сколько

300–500 рублей

«Синтез»

Фараон и Ко в Powerhouse

Стартовая пати с актуальным хип-хопом, R&B и электроникой от группировки Dead Dynasty, основанной рэпером Глебом Голубиным (Pharaoh). За пультами участники объединения Meep и Saluki, а также Yung Acid и Factac. В немногословном описании предстоящей вечеринки есть слово «химия», а возрастное ограничение на входе — 21+.

Когда

23 сентября, 23:00–06:00

Где

Powerhouse

Сколько

500 рублей

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Маркеты

На фотографии: Vintage Marketplace

Vintage Marketplace

Винтажный маркет в электротеатре

Собрание самых интересных и тщательно отобранных винтажных проектов из Москвы, Петербурга, Минска, Тбилиси и других городов. Среди них есть известные винтажные магазины и камерные шоу-румы, совсем молодые инстаграм-проекты и частные коллекционеры с находками с европейских блошек. Идти на маркет нужно за классическими тренчами, брючными костюмами и всем необходимым для осеннего сезона. Также организаторы обещают редкий американский деним, много Levi’s и Wrangler, вечерние платья, аксессуары и сумочки, кимоно и шелковые блузки, уникальную посуду и предметы интерьера прошлого столетия. На площадке будет организован чилаут в театральном дворике и угощения от самых лакомых фуд-проектов Москвы.

Когда

24 сентября, 12:00–21:00

Где

Электротеатр «Станиславский»

Сколько

Вход свободный

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Ослепительно Дёшево!

Барахолка во дворах Столешки

Традиционная барахолка раньше проводилась раз в году, теперь энтузиасты решили ее повторить. Двор бара превратится в небольшую, очень уютную и дружескую ярмарку, на которой можно будет приобрести умопомрачительные вещи из гардеробов звёзд столичных лавочек по низким ценам и в привычной обстановке. Весь день будет играть музыка от друзей-диджеев.

Когда

24 сентября 12:00 - 19:00

Где

«Энтузиаст»

Сколько

Вход свободный

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Большая гаражная распродажа «Эскимо-феста»

Дресс-код: берет и полоска

Сейл под открытым небом, на котором можно приобрести рубашку Ralph Lauren за 500 рублей, новые кеды Ecco за 400, винтажное платье с бахромой за 800 и прогуляться по маркету с одеждой ручной работы. Организаторы объявили тематику дня — «парижское настроение», но дресс-код не строгий и можно все-таки обойтись без берета и приехать на распродажу по прямому назначению. Для проголодавшихся на площадке будет фуд-корт. Участники или желающие просто распродать свои вещи могут написать на имейл, указанный на странице мероприятия в фейсбуке.

Когда

23 сентября, 12:00–20:00

Где

Дизайн-завод «Флакон»

Сколько

Вход свободный

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Концерты

На фотографии: Кровосток»

«Кровосток»

Хиты нулевых и последний альбом

Не редкий, но подходящий под всеобщее настроение концерт «Кровостока» с хитами непечатных текстов из 2000-х. Цена на столичных гангстеров вполне приемлема, можно даже позволить себе VIP-места, пока их не раскупила наша редакция.

Когда

23 сентября, 20:00–23:00

Где

Yotaspace

Сколько

1 000–3 500 рублей

glavclub.com

Forever Amy

Проект Forever Amy был создан музыкантами, которые работали с Эми Уайнхаус и помогли британской звезде найти свое звучание. Он призван напомнить, насколько крутой исполнительницей и личностью была Эми, и почтить память любимой певицы нулевых. Выступления проходят при участии басиста и концертного директора Эми Уайнхаус Дейла Дэвиса, клавишника Зантона Блэка, гитариста Хауи Гондве, ударника Натана Аллена, саксофониста Джима Ханта и жгучей джаз-вокалистки из Италии Альбы Плано.

Когда

23 сентября, 20:00

Где

«Известия Hall»

Сколько

1 800–7 000 рублей

foreveramyinrussia.ru

Выставки

На фотографии: Скорикова Ольга «Посвящение Андрею», 2008, выставка «Москвахахаха»

«Москвахахаха»

Спасательный жилет для пытливого ума, брошенного в паштет обыденного

В музее-аукционе Art4 открылась масштабная выставка, которую хостит художник Андрей Бартенев, а участие принимают более 30 художников. На площадке можно будет увидеть работы Николаса Кошкоша (который рисовал афиши для вечеринок клуба «Рабица»), Тимофея Караффа-Корбута, Вовы Перкина и других героев графической и живописной современной арт-Москвы. Вот что пишет о выставке сам Бартенев:

«Hahahamoscow („Москвахахаха“) — это ритм символов о жизни рыцаря в крепости города. Это рассказ о романтике крепкого слова на детской площадке. Это история об искателе чистой росы в Москве-реке. Это одно упорно разыскиваемое утверждение…

1. Хахаха — это звонкий выдох в момент соприкосновения личного мира художника с матрицей общественного послушания. Но это не разговор о тотальном потоке центростремительных сил города. Это, несмотря на присутствие такого городского целеустремления, сохранение своего личного источника оптимистического восприятия мира. При этом качество оптимизма может быть разным — искаженным, искалеченным, саркастическим, ярким, восхитительным, гармоничным, совершенным, небесным.

2. Хахаха — как спасательный жилет для пытливого ума, брошенного в паштет обыденного.

3. Хахаха — скачки, на которых художник — погонщик и погоняемый, устремлен самим небом в бесконечную погоню за изображением».

Все работы, представленные на экспозиции, можно приобрести.

Когда

19 сентября — 27 октября

Где

Музей Art4

Сколько

Вход свободный

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Фотографии: обложка, 4 – Art4, 1 – Yung Acid, 2 – Vintage Marketplace, 3 – Шило, Фельдман, Фантомас 2000