Выходные в городеКонцерт Хаски, пробежка в стиле Наруто и нашествие звезд японского поп-арта
Как кавайно провести выходные в столице
Фестивали
На фотографии: Томми Кэш
Tbrg Open Fest
Очередной музыкальный фестиваль, который состоится в мультимедийном пространстве Tesla Place. Хедлайнерами мероприятия станут Major Lazer и Скриптонит, которые в рамках шоу презентуют свою совместку. Также в лайнапе: звезда лондонского грайма AJ Tracey, Томми Кэш, английский электронный дуэт Mount Kimbie и отечественные артисты: МС Obladaet, «Мальбэк», рэпер Markul и Meep из Dead Dynasty. Кроме музыкальной сцены, на фестивале будет спортивная площадка, фуд-корт, а художественным оформлением пространства займутся звезды московского стрит-арта Иван Найнти и Максим Acid Busk.
Когда
30 сентября
Где
Tesla Place
Сколько
1 500–2 300 рублей
Moscow Naruto Run
Странный ивент в фейсбуке, в котором всем желающим предлагается встретиться субботним днем на Пушкинской набережной у «Лебединого озера» (рядом с мостом) и пробежаться как Наруто до следующего моста, в сторону памятника Петру I. После этого участники пойдут есть рамэн или просто гулять. А почему бы и нет.
Когда
30 сентября, 16:20
Где
парк Горького
Сколько
бесплатно
Вечеринки
На фотографии: Рик Пикколо
Рик Пикколо, Sputnik
Открытие осеннего сезона на «Стрелке» и классный привоз из Аргентины — ночью в баре будет играть зажигательное диско диджея и продюсера Рика Пикколо. Откроеь вечер будет московский диджей и коллекционер Валера Sputnik.
Когда
30 сентября, 23:00–03:00
Где
«Стрелка»
Сколько
вход свободный
DJ Octopus и Steve Murphy
Вечеринка в «НИИ», на которую приедут венецианцы DJ Octopus и Стив Мёрфи — оба только что перебрались в новую студию, выпустили по паре пластинок, запустили собственный лейбл Metal Position и проехались с туром по Англии. Кроме выступлений, обещается b2b-сессия. Поддержку зарубежным гостям окажут локальные музыканты из группировки «ИДА».
Когда
29 сентября, 22:00–06:00
Где
«Наука и искусство»
Сколько
300 рублей
Black Lenin, Gürza Soul
Вечеринка в относительно новом баре «Культура», на которой отыграют московские продюсеры Антон Лымарев (Black Lenin) и Gürza Soul. Вечеринка будет камерная, домашняя, с отечественными сладкими наливками и танцами не до рассвета.
Когда
29 сентября, 22:00–05:00
Где
«Культура» на Покровке
Сколько
бесплатно
Концерты
На фотографии: Антоха МС
Антоха МС
Новый альбом музыканта вышел на днях, и редакция уже успела его оценить. В релиз вошли песни «Бросай табак» и собравшая 2 миллиона просмотров на YouTube «Время ток», но то ли еще будет — ведь самобытнее рэпера в России сейчас найти сложно.
КОГДА
29 сентября
ГДЕ
Red Club
СКОЛЬКО
700 рублей
Plaid
Группа Plaid выпускает образцовый IDM с 1991 года, начав в одно время с ветеранами вроде Autechre, Aphex Twin и Boards of Canada, однако звук британского дуэта может варьироваться от детройтского техно до драм-н-бейса, периодически отправляя слушателя в пляс. Также на концерте выступит петербургский битмейкер Podval Capella.
КОГДА
29 сентября
ГДЕ
Brooklyn Hall
СКОЛЬКО
700–1 000 рублей
Хаски
Кажется, Хаски успел отыграть репертуар альбома «Любимые песни (воображаемых) людей» везде, где только можно: и в рамках сольного концерта, и на Пикнике «Афиши», и даже в ДНР. Еще одно большое выступление рэпера назначено на конец сентября. Остается только надеяться, что сразу после концерта Хаски поедет в студию — записывать новый материал.
КОГДА
30 сентября
ГДЕ
Red Club
СКОЛЬКО
от 800 рублей
Выставки
На фотографии: выставка «Будет ласковый дождь» художника Такаси Мураками
Такаси Мураками. «Будет ласковый дождь»
Японские сезоны в Москве возглавляет выставка «Будет ласковый дождь» художника Такаси Мураками в «Гараже» — о ней The Village писал в рубрике «Планы на сезон». Увидимся в очереди в музей!
Когда
до 4 февраля
Где
музей современного искусства «Гараж»
Сколько
550 рублей
Кейичи Танаами. «Страна зеркал»
Экспозиция еще одного культового японского художника, который оставил яркий след в развитии поп-арта и психоделического искусства. Перенявший опыт у Энди Уорхола, Танаами уделял особое внимание авангардному кино («Прощайте, Элвис и Америка!», 1971), участвовал в проектах Йоко Оно, снимал видео с Нам Джун Пайком, а также иллюстрировал модные журналы, создавал обложки альбомов культовых групп и традиционно писал маслом.
Когда
до 18 ноября
Где
Галерея Гари Татинцяна
Сколько
бесплатно
текст: Настя Макоста, Степан Нилов
Фотографии: обложка — Иван Князев, 1 — Tommy Cash, 2 — Ric Piccolo, 3 — Сергей Иванютин, 4 — Takashi Murakami/Kaikai Kiki Co., Ltd
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