Tbrg Open Fest

Очередной музыкальный фестиваль, который состоится в мультимедийном пространстве Tesla Place. Хедлайнерами мероприятия станут Major Lazer и Скриптонит, которые в рамках шоу презентуют свою совместку. Также в лайнапе: звезда лондонского грайма AJ Tracey, Томми Кэш, английский электронный дуэт Mount Kimbie и отечественные артисты: МС Obladaet, «Мальбэк», рэпер Markul и Meep из Dead Dynasty. Кроме музыкальной сцены, на фестивале будет спортивная площадка, фуд-корт, а художественным оформлением пространства займутся звезды московского стрит-арта Иван Найнти и Максим Acid Busk.

Когда 30 сентября Где Tesla Place Сколько 1 500–2 300 рублей fest.tbrgopen

Moscow Naruto Run

Странный ивент в фейсбуке, в котором всем желающим предлагается встретиться субботним днем на Пушкинской набережной у «Лебединого озера» (рядом с мостом) и пробежаться как Наруто до следующего моста, в сторону памятника Петру I. После этого участники пойдут есть рамэн или просто гулять. А почему бы и нет.