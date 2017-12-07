«Чарна»

Благотворительная «Рабица» на выезде

Гостевая вечеринка «Рабицы» при участии американца Шона О’Салливана, любителя минимал-, колд- и бог еще знает каких вейвов, а также резидентов (они же «рабы») клуба. Важно: вырученные средства пойдут на помощь нашему редактору раздела «Развлечения» Насте Макосте, которая сейчас проходит курс лечения онкологического заболевания в Израиле.

Когда 9 декабря, 23:55 — 10 декабря, 10:00 Где Powerhouse Сколько 500–1 000 рублей Ссылка Facebook

«PWRHS 4 года»

«Пасош», «Наадя» и остальные на дне рождения «Дома силы»

Powerhouse исполняется четыре года — по московским меркам его уже можно считать клубом-долгожителем. Празднуют, конечно, с размахом — с девяти вечера до семи утра. За это время, среди прочих, успеют выступить «Пасош» и «Наадя» (с акустическими сетами), а также хип-хоп-трио «Всигме» и с десяток диджеев.

Когда 8 декабря, 21:00 — 9 декабря, 07:00 Где Powerhouse Сколько 500–1 000 рублей Ссылка Facebook

OL, Vtgnike

Пятничная релаксация на «Стрелке»

Ничего особенного — просто приятная пятница в компании резидентов лейбла «ГОСТ звук» Олега Буянова, он же OL, и вернувшегося на карту московской ночной жизни Vtgnike.

Когда 8 декабря, 23:00 — 9 декабря, 03:00 Где «Стрелка» Сколько бесплатно Ссылка Facebook

«Кинематика: Спектр»

Осторожно: много аудиовизуальных перформансов

Вечеринки вроде «Кинематики» могут оттолкнуть своими довольно претенциозными пресс-релизами («абстракционизм и геометрические эксперименты, неоновое буйство красок и холодная сдержанность минимализма»), но для ценителей аудиовизуальных перформансов место там всегда найдется.