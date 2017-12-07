Выходные в городе«Рабица» на выезде, выставка Джока Стёрджеса и 666-летие группы Sonic Death
Как нестыдно провести этот уик-энд
Концерты
На фотографии: Sonic Death
Sonic Death
666-летие бессмертного рок-проекта
Группа Арсения Морозова дает большой концерт в честь своего 666-летия. Программу выступления выбирали с помощью голосования — победил альбом «Home Punk», который рокеры сыграют полностью, а также редкие треки — надеемся, что это подразумевает, например, кавер на тематический трек «Восемнадцать» рэпера Face.
КОГДА
7 декабря, 20:00–23:00
ГДЕ
«Плутон»
СКОЛЬКО
666 рублей
Podval Capella
Вечерние концерты в «Родне» продолжаются
Техно-башня в центре Artplay продолжает цикл вечерних концертов — в пятницу там состоится выступление Podval Capella. Выпуск прошлой недели — сет техасского квир-террориста Lotic — прошел на ура, теперь очередь за полуанонимным петербургским битмейкером, который начал переосмыслять свой интровертный трип-хоп через призму бейс-музыки.
Когда
8 декабря, 20:00–23:00
Где
Rodnya
Сколько
400–1 000 рублей
Вечеринки
На фотографии: «Пасош»
«Чарна»
Благотворительная «Рабица» на выезде
Гостевая вечеринка «Рабицы» при участии американца Шона О’Салливана, любителя минимал-, колд- и бог еще знает каких вейвов, а также резидентов (они же «рабы») клуба. Важно: вырученные средства пойдут на помощь нашему редактору раздела «Развлечения» Насте Макосте, которая сейчас проходит курс лечения онкологического заболевания в Израиле.
Когда
9 декабря, 23:55 — 10 декабря, 10:00
Где
Powerhouse
Сколько
500–1 000 рублей
«PWRHS 4 года»
«Пасош», «Наадя» и остальные на дне рождения «Дома силы»
Powerhouse исполняется четыре года — по московским меркам его уже можно считать клубом-долгожителем. Празднуют, конечно, с размахом — с девяти вечера до семи утра. За это время, среди прочих, успеют выступить «Пасош» и «Наадя» (с акустическими сетами), а также хип-хоп-трио «Всигме» и с десяток диджеев.
Когда
8 декабря, 21:00 — 9 декабря, 07:00
Где
Powerhouse
Сколько
500–1 000 рублей
OL, Vtgnike
Пятничная релаксация на «Стрелке»
Ничего особенного — просто приятная пятница в компании резидентов лейбла «ГОСТ звук» Олега Буянова, он же OL, и вернувшегося на карту московской ночной жизни Vtgnike.
Когда
8 декабря, 23:00 — 9 декабря, 03:00
Где
«Стрелка»
Сколько
бесплатно
«Кинематика: Спектр»
Осторожно: много аудиовизуальных перформансов
Вечеринки вроде «Кинематики» могут оттолкнуть своими довольно претенциозными пресс-релизами («абстракционизм и геометрические эксперименты, неоновое буйство красок и холодная сдержанность минимализма»), но для ценителей аудиовизуальных перформансов место там всегда найдется.
Когда
8 декабря, 19:00 — 9 декабря, 06:00
Где
«Плутон»
Сколько
бесплатно
Выставки
На фотографии: «Джок Стёрджес. Без смущения 2.0»
Центр «Марс»
Возвращение VR-крепости в Пушкаревом переулке
Центр современного искусства «Марс» неожиданно возвращается с выставкой «Я», выполненной в духе времени — там совмещены форматы иммерсивного спектакля, игрового жанра и виртуальной реальности.
Когда
30 ноября — 1 февраля
Где
Центр «Марс»
Сколько
от 950 рублей
«Джок Стёрджес. Без смущения 2.0»
Победа здравого смысла над вандалами с мочой
В центре фотографии братьев Люмьер снова показывают нашумевший проект Джока Стёрджеса «Без смущения» — фотолетопись жизни трех поколений американских и европейских нудистов. Напомним: чуть больше года назад выставка была со скандалом закрыта — после жалоб депутата Мизулиной, детского омбудсмена Кузнецовой и нападения на экспозицию вандала, запустившего в один из снимков банку с мочой. Здравый смысл неожиданно победил: экспертиза порнографии не нашла. В итоге центр братьев Люмьер решил возобновить показ, на этот раз дополнив экспозицию материалами о конфликте: вырезками из газет, фотографиями, видеосюжетами и документами криминальных экспертиз.
Когда
8 декабря — 8 января
ГДЕ
центр фотографии имени братьев Люмьер
Сколько
200–430 рублей
«Удел человеческий. Сессия III „Время и смылы“: Травма, память, забвение, знание»
Новый этап масштабного проекта «Удел человеческий»
Третья сессия проекта «Удел человеческий» — выставка «Дом с привидениями». Первая и вторая сессии была посвящены темам гуманизма и любви соответственно, а новый этап обращается к проблемам памяти и травмы. Экспозицию составили работы 16 международных художников. Всего в цикл входят семь сессий, расписанных вплоть до 2021 года.
Когда
1 декабря — 28 января
Где
фонд культуры «Екатерина»
Сколько
100–200 рублей
Еще
На фотографии: «Вера Надежда Любовь», «Артдокфест»
«Артдокфест»
Донбасс, Звягинцев и бытовой расизм
В 11-й раз международный фестиваль документального кино порадовал особенно удачной программой, покрывающей (как правило, не самые приятные) реалии постсоветского пространства — тут и фильм с линии фронта на востоке Украины, и бытовой расизм российской бабушки, недовольной тем, что ее внук наполовину гватемалец. С главными фильмами фестиваля можно ознакомиться в нашем материале.
Когда
6–12 декабря
Где
«Каро 11 Октябрь»
Сколько
250 рублей за сеанс
«Барт и Фуко: фантазм твоей мечты»
Какой фантазм ты сегодня: личный, общественный, метафизический?
Специалисты по французской философии Яна Бражникова (доцент кафедры социальной философии РГГУ) и Екатерина Шашлова (доцент кафедры истории философии ЮФУ) решили столкнуть головами двух ключевых мыслителей: Ролана Барта и Мишеля Фуко. Берите паспорт (он нужен для прохода в библиотеку) и идите на лекцию — иначе чем вы еще будете хвастаться в выходные в баре?
Когда
7 декабря, 18:30–20:30
ГДЕ
«Франкотека»
Сколько
бесплатно, по регистрации
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