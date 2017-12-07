Концерты

На фотографии: Sonic Death

Sonic Death

666-летие бессмертного рок-проекта

Группа Арсения Морозова дает большой концерт в честь своего 666-летия. Программу выступления выбирали с помощью голосования — победил альбом «Home Punk», который рокеры сыграют полностью, а также редкие треки — надеемся, что это подразумевает, например, кавер на тематический трек «Восемнадцать» рэпера Face.

КОГДА

7 декабря, 20:00–23:00

ГДЕ

«Плутон»

СКОЛЬКО

666 рублей

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Podval Capella

Вечерние концерты в «Родне» продолжаются

Техно-башня в центре Artplay продолжает цикл вечерних концертов — в пятницу там состоится выступление Podval Capella. Выпуск прошлой недели — сет техасского квир-террориста Lotic — прошел на ура, теперь очередь за полуанонимным петербургским битмейкером, который начал переосмыслять свой интровертный трип-хоп через призму бейс-музыки.

Когда

8 декабря, 20:00–23:00

Где

Rodnya

Сколько

400–1 000 рублей

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Вечеринки

На фотографии: «Пасош»

«Чарна»

Благотворительная «Рабица» на выезде

Гостевая вечеринка «Рабицы» при участии американца Шона О’Салливана, любителя минимал-, колд- и бог еще знает каких вейвов, а также резидентов (они же «рабы») клуба. Важно: вырученные средства пойдут на помощь нашему редактору раздела «Развлечения» Насте Макосте, которая сейчас проходит курс лечения онкологического заболевания в Израиле.

Когда

9 декабря, 23:55 — 10 декабря, 10:00

Где

Powerhouse

Сколько

500–1 000 рублей

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«PWRHS 4 года»

«Пасош», «Наадя» и остальные на дне рождения «Дома силы»

Powerhouse исполняется четыре года — по московским меркам его уже можно считать клубом-долгожителем. Празднуют, конечно, с размахом — с девяти вечера до семи утра. За это время, среди прочих, успеют выступить «Пасош» и «Наадя» (с акустическими сетами), а также хип-хоп-трио «Всигме» и с десяток диджеев.

Когда

8 декабря, 21:00 — 9 декабря, 07:00

Где

Powerhouse

Сколько

500–1 000 рублей

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OL, Vtgnike

Пятничная релаксация на «Стрелке»

Ничего особенного — просто приятная пятница в компании резидентов лейбла «ГОСТ звук» Олега Буянова, он же OL, и вернувшегося на карту московской ночной жизни Vtgnike.

Когда

8 декабря, 23:00 — 9 декабря, 03:00

Где

«Стрелка»

Сколько

бесплатно

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«Кинематика: Спектр»

Осторожно: много аудиовизуальных перформансов

Вечеринки вроде «Кинематики» могут оттолкнуть своими довольно претенциозными пресс-релизами («абстракционизм и геометрические эксперименты, неоновое буйство красок и холодная сдержанность минимализма»), но для ценителей аудиовизуальных перформансов место там всегда найдется.

Когда

8 декабря, 19:00 — 9 декабря, 06:00

Где

«Плутон»

Сколько

бесплатно

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Выставки

На фотографии: «Джок Стёрджес. Без смущения 2.0»

Центр «Марс»

Возвращение VR-крепости в Пушкаревом переулке

Центр современного искусства «Марс» неожиданно возвращается с выставкой «Я», выполненной в духе времени — там совмещены форматы иммерсивного спектакля, игрового жанра и виртуальной реальности.

Когда

30 ноября — 1 февраля

Где

Центр «Марс»

Сколько

от 950 рублей

centermars

«Джок Стёрджес. Без смущения 2.0»

Победа здравого смысла над вандалами с мочой

В центре фотографии братьев Люмьер снова показывают нашумевший проект Джока Стёрджеса «Без смущения» — фотолетопись жизни трех поколений американских и европейских нудистов. Напомним: чуть больше года назад выставка была со скандалом закрыта — после жалоб депутата Мизулиной, детского омбудсмена Кузнецовой и нападения на экспозицию вандала, запустившего в один из снимков банку с мочой. Здравый смысл неожиданно победил: экспертиза порнографии не нашла. В итоге центр братьев Люмьер решил возобновить показ, на этот раз дополнив экспозицию материалами о конфликте: вырезками из газет, фотографиями, видеосюжетами и документами криминальных экспертиз.

Когда

8 декабря — 8 января

ГДЕ

центр фотографии имени братьев Люмьер

Сколько

200–430 рублей

LUMIERE

«Удел человеческий. Сессия III „Время и смылы“: Травма, память, забвение, знание»

Новый этап масштабного проекта «Удел человеческий»

Третья сессия проекта «Удел человеческий» — выставка «Дом с привидениями». Первая и вторая сессии была посвящены темам гуманизма и любви соответственно, а новый этап обращается к проблемам памяти и травмы. Экспозицию составили работы 16 международных художников. Всего в цикл входят семь сессий, расписанных вплоть до 2021 года.

Когда

1 декабря — 28 января

Где

фонд культуры «Екатерина»

Сколько

100–200 рублей

ekaterina-fondation

Еще

На фотографии: «Вера Надежда Любовь», «Артдокфест»

«Артдокфест»

Донбасс, Звягинцев и бытовой расизм

В 11-й раз международный фестиваль документального кино порадовал особенно удачной программой, покрывающей (как правило, не самые приятные) реалии постсоветского пространства — тут и фильм с линии фронта на востоке Украины, и бытовой расизм российской бабушки, недовольной тем, что ее внук наполовину гватемалец. С главными фильмами фестиваля можно ознакомиться в нашем материале.

Когда

6–12 декабря

Где

«Каро 11 Октябрь»

Сколько

250 рублей за сеанс

artdocfest

«Барт и Фуко: фантазм твоей мечты»

Какой фантазм ты сегодня: личный, общественный, метафизический?

Специалисты по французской философии Яна Бражникова (доцент кафедры социальной философии РГГУ) и Екатерина Шашлова (доцент кафедры истории философии ЮФУ) решили столкнуть головами двух ключевых мыслителей: Ролана Барта и Мишеля Фуко. Берите паспорт (он нужен для прохода в библиотеку) и идите на лекцию — иначе чем вы еще будете хвастаться в выходные в баре?

Когда

7 декабря, 18:30–20:30

ГДЕ

«Франкотека»

Сколько

бесплатно, по регистрации

Фотографии: обложка, 2 — Марина Меркулова, 1 — Home Cult, 3 — LUMIERE, 4 — «Артдокфест»