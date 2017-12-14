Трилогия «Властелин колец» в к/т «Октябрь»

Логичный ответ фанатам «Звездных войн»

Любителям «Властелина колец» не придется сидеть сложа руки, пока Адам Дайвер жужжит световым мечом в продолжении ненавистной франшизы — в этом смысле фанатам «Звездных войн» повезло, конечно, больше. С другой стороны, нужно ли «Властелину колец» продолжение, если даже «Хоббит» себя не оправдал? Конечно, нет, поэтому ближайшие три дня стоит провести в районе метро «Арбатская», чтобы послушать вой Назугла на достоверной громкости: 14, 15 и 16 декабря в кинотеатре «Октябрь» покажут всю трилогию в лучшей комплектации — то есть в оригинале (с субтитрами) и режиссерской версии.