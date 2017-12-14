Кино

На фотографии: кадр из фильма «Счастливчик»

«Звездные войны: Последние джедаи»

Star Wars: The Last Jedi

Последнее появление принцессы Леи и Адам Драйвер со световым мечом

Дэйзи Ридли и Адам Драйвер вновь возвращаются, чтобы сразиться за добро и зло соответственно. Героине Ридли помогут в этом заглавные «последние джедаи» из первых частей франшизы — Люк Скайуокер (Марк Хэмилл) и принцесса Лея (Кэри Фишер), для которой эта роль стала последней. Очень хочется надеяться, что Райан Джонсон («Кирпич», «Братья Блум») сможет внести в богатую на CGI франшизу хотя бы немного авторского голоса. Во всяком случае, у Тайки Вайтити, сделавшего для Marvel «Тор: Рагнарёк», это вполне получилось.

ПРЕМЬЕРА

14 декабря

РЕЖИССЕР

Райан Джонсон

В РОЛЯХ

Марк Хэмилл, Кэрри Фишер, Адам Драйвер

Трилогия «Властелин колец» в к/т «Октябрь»

Логичный ответ фанатам «Звездных войн»

Любителям «Властелина колец» не придется сидеть сложа руки, пока Адам Дайвер жужжит световым мечом в продолжении ненавистной франшизы — в этом смысле фанатам «Звездных войн» повезло, конечно, больше. С другой стороны, нужно ли «Властелину колец» продолжение, если даже «Хоббит» себя не оправдал? Конечно, нет, поэтому ближайшие три дня стоит провести в районе метро «Арбатская», чтобы послушать вой Назугла на достоверной громкости: 14, 15 и 16 декабря в кинотеатре «Октябрь» покажут всю трилогию в лучшей комплектации — то есть в оригинале (с субтитрами) и режиссерской версии.

Когда

14 декабря, 19:30; 15 декабря, 19:30; 16 декабря, 14:00

Где

«Каро 11 Октябрь»

Сколько

от 500 рублей

inoekino

American Arthouse Film Festival

Лучший американский артхаус уходящего года

Вчера в Москве стартовал фестиваль новых независимых американских фильмов, на котором покажут десять важных инди-премьер прошедшего года — от канонической документалистики до комедий про неизбежность смерти. Билеты еще остались, но сперва не забудьте свериться с нашим гидом.

Когда

13–17 декабря

Где

ЦДК, «Гараж»

Сколько

от 350 рублей

2a17

Концерты «Спасибо»

Жизнерадостный рок, пробивающийся через безвременье

В этом году московская группа с лаконичным названием выпустила важный альбом «Навсегда», доказав, что российский рок даже не думает умирать — скорее даже не самим фактом релиза (с количеством хороших рок-пластинок в 2017-м проблем не было), а его интонацией: так бодро российская гитарная музыка не звучала давно.

Когда

15 декабря

Где

«Шаги»

Сколько

от 300 рублей

Facebook

«Казускома»

Ретросексуальная группа провожает Год Петуха

В анонсе материала на фейсбуке написано (капслоком): «ГЛАВНАЯ РЕТРОСЕКСУАЛЬНАЯ ГРУППА СТРАНЫ ДАЕТ НОЧНОЙ КОНЦЕРТ ВО ИМЯ ЛЮБВИ». В паблике группы сказано: «ПОСЛЕДНИЙ *** [гребаный] КОНЦЕРТ В МОСКВЕ В ЭТОМ ГОДУ ПЕТУХА» — тот случай, когда лучше и не скажешь.

КОГДА

16 декабря

ГДЕ

«16 тонн»

СКОЛЬКО

от 300 рублей

FACEBOOK

Вечеринки

На фотографии: Answer Code Request

Angel Wave w / Torus

Новый выпуск антирейва

Организаторы рейвов при дневном свете привозят голландского продюсера Torus — выпускника Королевской академии искусств в Гааге и просто мастера самодельного жанра транс-эмбиент, способного сделать один из главных хитов года — песню «XO3 Tour Life» рэпера Lil Uzi Vert — еще более грустным. Впрочем, где транс, там и танцы. Приходите во всем белом!

КОГДА

17 декабря, 18:00–23:55

ГДЕ

«Плутон»

СКОЛЬКО

500–800 рублей

FACEBOOK

KYXNЯ

Хип-хоп для самых молодых и модных

Максимальная концентрация модного хип-хопа в одном месте: выступает молодой коллектив Benzo Gang, еще более молодой (то есть фактически школьный) коллектив «Кузнецкий сквад», а также фрешмен с многообещающим псевдонимом «Лил дождь». Skrt!

Когда

14 декабря, 19:00–01:00

Где

«Плутон»

Сколько

400–500 рублей

Facebook

ШУМ

«Выставка достижений московских продюсеров»

Любимый формат: лайнап из 20 человек с синтезаторами. Для филистера, не привыкшего к еженедельным лайвам в холодных цехах завода (или турецкой бани), знакомым покажется только всего пара имен — например, Poima и Black Lenin.

Когда

15 декабря

Где

Squat ¾

Сколько

23:00–06:00

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TEST 4

Предновогодняя рейв-разминка

В «Газгольдер» везут немца Патрика Грейзера, он же Answer Code Request, одну из главных звезд необъятной берлинской техно-сцены и, как полагается, резидента цитадели Berghain. С российской стороны выступят Филипп Горбачев (хотя он сам уже давно экспортировался в Берлин), а также незаменимые София Родина и Липелис.

Когда

16 декабря, 23:00–12:00

Где

«Газгольдер»

Сколько

1 500 рублей

Facebook

Выставки

На фотографии: Игорь Шелковский — «Город дорог»

«Пабло Пикассо. Художник и книга»

Выставка, ради которой стоит съездить в Истру

Чтобы посмотреть на Пикассо, придется ехать аж в «Новый Иерусалим» (не бойтесь, это всего лишь в Московской области). В воскресенье там откроется выставка работ печатной графики Пабло Пикассо, созданных в жанре livre d'artiste («книга художника») с 1919 по 1969 год. Выставка подготовлена совместно с ГМИИ имени А.С. Пушкина, основная часть работ демонстрируется в России впервые.

Когда: 17 декабря - 16 марта

Где: «Новый иерусалим»

Сколько: 175-350 рублей

«Хиты коллекции»

От Пиросмани до ремейка «Герники» Пикассо

Первый выпуск годовой выставочной программы «Коллекция. Точка обзора». Экспозиция состоит из десяти хитов собрания ММОМА: тут и Пиросмани, и переосмысленная «Герника», и дадаист Серж Шаршун.

Когда

16 декабря — 18 марта

Где

ММОМА

Сколько

300–500 рублей

mmoma

Дмитрий Окружнов и Мария Шарова — «206 Partial content»

Честный взгляд на советское наследие

Многообещающий дуэт художников Дмитрия Окружнова и Марии Шаровой продолжает свои эксперименты по скрещиванию классической живописи с пиксельной баннерной печатью. Первую они используют, чтобы ввести зрителя в круг выбранных ими тем, вторую — чтобы обозначить дух окружающего нас цифрового мира, где любая тема, идея или смысл почти мгновенно исчезает в лавине новой информации. Тотальная инсталляция «206 Partial content» состоит из пяти масштабных полотен, на которых художники изобразили полуразрушенные залы ДК при текстильном комбинате, где расположена их мастерская. Главная идея проекта — показать уязвимость восприятия прошлого миллениалами, выуживающими из ветхого советского наследия отрывочные факты и образы и выстраивающими на их основе привлекательный миф.

КОГДА

12 декабря — 12 января

ГДЕ

XL Gallery

Ссылка

XLGALLERY

Игорь Шелковский — «Город дорог»

Выставка художника-нонконформиста, издателя эмигрантского журнала «А — Я»

Большую ретроспективу Игоря Шелковского несколько лет назад делал Мультимедиа Арт Музей. Тогда показывали все — начиная с ранних концептуалистских опытов и заканчивая современными геометрическими абстракциями, фигурно выступающими из холстов. Теперь же на выставке в Третьяковке будет только скульптура: десять минималистичных объектов-структур и одна большая инсталляция, в которых — с отсылками к работам авангардистов — Шелковский рассуждает о природе современного города.

КОГДА

15 декабря — 25 марта

ГДЕ

Новая Третьяковка

TRETYAKOVGALLERY

Кеичи Танаами (завершение выставки)

Если не успели сходить на выставку японца-провокатора Кеичи Танаами в Галерее Татинцяна — это последний шанс. После завершения одной из лучших выставок осеннего сезона пространство временно закроется — и вернется после Нового года с персональной выставкой Мэта Коллишоу.

КОГДА

до 16 декабря

ГДЕ

Галерея Татинцяна

tatintsian

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На фотографии: Jekka

FAQ. Фестиваль альтернативной книги и периодики

Для тех, кто пережил недавний Non/fiction (или просто не рискнул вставать в очередь)

На «Хлебозаводе» пройдет фестиваль альтернативной книги и периодики с лекциями иностранных спикеров и представителей независимых издательств. Закончится все вечеринкой независимого блога «Параллель», посвященного женщинам в музыке, с диджей-сетами от Rosemary Loves a Blackberry, Саши Елиной и Jekka. И да, за вход платить не придется.

Когда

16–17 декабря

Где

«Хлебозавод»

Сколько

бесплатно

Фотографии: обложка – «Каро-Премьер», 1 – American Arthouse Film Festival, 2 – Sven Marquardt / Answer Code Request, 3 – Третьяковская галерея, 4 – Алена Ермишина / Jekka