Выходные в городеТрилогия «Властелина колец», выставка Пикассо и «ретросексуальный» концерт
Как нестыдно провести этот уик-энд
Кино
На фотографии: кадр из фильма «Счастливчик»
«Звездные войны: Последние джедаи»
Star Wars: The Last Jedi
Последнее появление принцессы Леи и Адам Драйвер со световым мечом
Дэйзи Ридли и Адам Драйвер вновь возвращаются, чтобы сразиться за добро и зло соответственно. Героине Ридли помогут в этом заглавные «последние джедаи» из первых частей франшизы — Люк Скайуокер (Марк Хэмилл) и принцесса Лея (Кэри Фишер), для которой эта роль стала последней. Очень хочется надеяться, что Райан Джонсон («Кирпич», «Братья Блум») сможет внести в богатую на CGI франшизу хотя бы немного авторского голоса. Во всяком случае, у Тайки Вайтити, сделавшего для Marvel «Тор: Рагнарёк», это вполне получилось.
ПРЕМЬЕРА
14 декабря
РЕЖИССЕР
Райан Джонсон
В РОЛЯХ
Марк Хэмилл, Кэрри Фишер, Адам Драйвер
Трилогия «Властелин колец» в к/т «Октябрь»
Логичный ответ фанатам «Звездных войн»
Любителям «Властелина колец» не придется сидеть сложа руки, пока Адам Дайвер жужжит световым мечом в продолжении ненавистной франшизы — в этом смысле фанатам «Звездных войн» повезло, конечно, больше. С другой стороны, нужно ли «Властелину колец» продолжение, если даже «Хоббит» себя не оправдал? Конечно, нет, поэтому ближайшие три дня стоит провести в районе метро «Арбатская», чтобы послушать вой Назугла на достоверной громкости: 14, 15 и 16 декабря в кинотеатре «Октябрь» покажут всю трилогию в лучшей комплектации — то есть в оригинале (с субтитрами) и режиссерской версии.
Когда
14 декабря, 19:30; 15 декабря, 19:30; 16 декабря, 14:00
Где
«Каро 11 Октябрь»
Сколько
от 500 рублей
American Arthouse Film Festival
Лучший американский артхаус уходящего года
Вчера в Москве стартовал фестиваль новых независимых американских фильмов, на котором покажут десять важных инди-премьер прошедшего года — от канонической документалистики до комедий про неизбежность смерти. Билеты еще остались, но сперва не забудьте свериться с нашим гидом.
Когда
13–17 декабря
Где
ЦДК, «Гараж»
Сколько
от 350 рублей
Концерты «Спасибо»
Жизнерадостный рок, пробивающийся через безвременье
В этом году московская группа с лаконичным названием выпустила важный альбом «Навсегда», доказав, что российский рок даже не думает умирать — скорее даже не самим фактом релиза (с количеством хороших рок-пластинок в 2017-м проблем не было), а его интонацией: так бодро российская гитарная музыка не звучала давно.
Когда
15 декабря
Где
«Шаги»
Сколько
от 300 рублей
«Казускома»
Ретросексуальная группа провожает Год Петуха
В анонсе материала на фейсбуке написано (капслоком): «ГЛАВНАЯ РЕТРОСЕКСУАЛЬНАЯ ГРУППА СТРАНЫ ДАЕТ НОЧНОЙ КОНЦЕРТ ВО ИМЯ ЛЮБВИ». В паблике группы сказано: «ПОСЛЕДНИЙ *** [гребаный] КОНЦЕРТ В МОСКВЕ В ЭТОМ ГОДУ ПЕТУХА» — тот случай, когда лучше и не скажешь.
КОГДА
16 декабря
ГДЕ
«16 тонн»
СКОЛЬКО
от 300 рублей
Вечеринки
На фотографии: Answer Code Request
Angel Wave w / Torus
Новый выпуск антирейва
Организаторы рейвов при дневном свете привозят голландского продюсера Torus — выпускника Королевской академии искусств в Гааге и просто мастера самодельного жанра транс-эмбиент, способного сделать один из главных хитов года — песню «XO3 Tour Life» рэпера Lil Uzi Vert — еще более грустным. Впрочем, где транс, там и танцы. Приходите во всем белом!
КОГДА
17 декабря, 18:00–23:55
ГДЕ
«Плутон»
СКОЛЬКО
500–800 рублей
KYXNЯ
Хип-хоп для самых молодых и модных
Максимальная концентрация модного хип-хопа в одном месте: выступает молодой коллектив Benzo Gang, еще более молодой (то есть фактически школьный) коллектив «Кузнецкий сквад», а также фрешмен с многообещающим псевдонимом «Лил дождь». Skrt!
Когда
14 декабря, 19:00–01:00
Где
«Плутон»
Сколько
400–500 рублей
ШУМ
«Выставка достижений московских продюсеров»
Любимый формат: лайнап из 20 человек с синтезаторами. Для филистера, не привыкшего к еженедельным лайвам в холодных цехах завода (или турецкой бани), знакомым покажется только всего пара имен — например, Poima и Black Lenin.
Когда
15 декабря
Где
Squat ¾
Сколько
23:00–06:00
TEST 4
Предновогодняя рейв-разминка
В «Газгольдер» везут немца Патрика Грейзера, он же Answer Code Request, одну из главных звезд необъятной берлинской техно-сцены и, как полагается, резидента цитадели Berghain. С российской стороны выступят Филипп Горбачев (хотя он сам уже давно экспортировался в Берлин), а также незаменимые София Родина и Липелис.
Когда
16 декабря, 23:00–12:00
Где
«Газгольдер»
Сколько
1 500 рублей
Выставки
На фотографии: Игорь Шелковский — «Город дорог»
«Пабло Пикассо. Художник и книга»
Выставка, ради которой стоит съездить в Истру
Чтобы посмотреть на Пикассо, придется ехать аж в «Новый Иерусалим» (не бойтесь, это всего лишь в Московской области). В воскресенье там откроется выставка работ печатной графики Пабло Пикассо, созданных в жанре livre d'artiste («книга художника») с 1919 по 1969 год. Выставка подготовлена совместно с ГМИИ имени А.С. Пушкина, основная часть работ демонстрируется в России впервые.
Когда: 17 декабря - 16 марта
Где: «Новый иерусалим»
Сколько: 175-350 рублей
«Хиты коллекции»
От Пиросмани до ремейка «Герники» Пикассо
Первый выпуск годовой выставочной программы «Коллекция. Точка обзора». Экспозиция состоит из десяти хитов собрания ММОМА: тут и Пиросмани, и переосмысленная «Герника», и дадаист Серж Шаршун.
Когда
16 декабря — 18 марта
Где
ММОМА
Сколько
300–500 рублей
Дмитрий Окружнов и Мария Шарова — «206 Partial content»
Честный взгляд на советское наследие
Многообещающий дуэт художников Дмитрия Окружнова и Марии Шаровой продолжает свои эксперименты по скрещиванию классической живописи с пиксельной баннерной печатью. Первую они используют, чтобы ввести зрителя в круг выбранных ими тем, вторую — чтобы обозначить дух окружающего нас цифрового мира, где любая тема, идея или смысл почти мгновенно исчезает в лавине новой информации. Тотальная инсталляция «206 Partial content» состоит из пяти масштабных полотен, на которых художники изобразили полуразрушенные залы ДК при текстильном комбинате, где расположена их мастерская. Главная идея проекта — показать уязвимость восприятия прошлого миллениалами, выуживающими из ветхого советского наследия отрывочные факты и образы и выстраивающими на их основе привлекательный миф.
КОГДА
12 декабря — 12 января
ГДЕ
XL Gallery
Ссылка
Игорь Шелковский — «Город дорог»
Выставка художника-нонконформиста, издателя эмигрантского журнала «А — Я»
Большую ретроспективу Игоря Шелковского несколько лет назад делал Мультимедиа Арт Музей. Тогда показывали все — начиная с ранних концептуалистских опытов и заканчивая современными геометрическими абстракциями, фигурно выступающими из холстов. Теперь же на выставке в Третьяковке будет только скульптура: десять минималистичных объектов-структур и одна большая инсталляция, в которых — с отсылками к работам авангардистов — Шелковский рассуждает о природе современного города.
КОГДА
15 декабря — 25 марта
ГДЕ
Новая Третьяковка
Кеичи Танаами (завершение выставки)
Если не успели сходить на выставку японца-провокатора Кеичи Танаами в Галерее Татинцяна — это последний шанс. После завершения одной из лучших выставок осеннего сезона пространство временно закроется — и вернется после Нового года с персональной выставкой Мэта Коллишоу.
КОГДА
до 16 декабря
ГДЕ
Галерея Татинцяна
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На фотографии: Jekka
FAQ. Фестиваль альтернативной книги и периодики
Для тех, кто пережил недавний Non/fiction (или просто не рискнул вставать в очередь)
На «Хлебозаводе» пройдет фестиваль альтернативной книги и периодики с лекциями иностранных спикеров и представителей независимых издательств. Закончится все вечеринкой независимого блога «Параллель», посвященного женщинам в музыке, с диджей-сетами от Rosemary Loves a Blackberry, Саши Елиной и Jekka. И да, за вход платить не придется.
Когда
16–17 декабря
Где
«Хлебозавод»
Сколько
бесплатно
Фотографии: обложка – «Каро-Премьер», 1 – American Arthouse Film Festival, 2 – Sven Marquardt / Answer Code Request, 3 – Третьяковская галерея, 4 – Алена Ермишина / Jekka
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