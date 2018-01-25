Выходные в городеКонкретный фри-джаз, выставка шансон-арта «Отсосите в раю» и Joy
Как и где провести этот уик-энд
Кинопоказы
На фотографии: кадр из фильма «Париж горит»
«Париж горит»
В открытой творческой студии «Гараж „Эллина“» на Ольховской пройдет показ документального фильма «Париж горит» (1990) Дженни Ливингстон. Лента, переведенная на русский язык, расскажет о жизни африканских и латиноамериканских трансвеститов и трансгендеров в Нью-Йорке. Организаторы вечера обещают наливать на баре чай, но горячо приветствуют гостей, пришедших со своими напитками. И еще — символическую сумму за вход можно не платить, если поддержать пространство и принести что-то ненужное из дома — например, старый стул или горшок с растением.
Когда
25 января, 21:00
Где
Сколько
100 рублей
Японские фильмы категории B
Перед закрытием выставки Такаси Мураками «Будет ласковый дождь» в «Гараже» покажут пять малобюджетных радикальных японских лент категории B, что значит нарочито использованные дешевые спецэффекты, трэш-эстетика, абсурдистский юмор, реки крови и беззастенчивый китч. Все фильмы покажут на японском языке с русскими субтитрами, расписание сеансов нужно смотреть на сайте музея.
Когда
26–27 января
Где
Сколько
вход по регистрации
Вечеринки
На фотографии: Reptiloids, Joy
Joy
Первый после Нового года сейшн от команды «Рабицы», который, судя по списку приглашенных музыкантов, больше будет напоминать не техно-вечеринку, а бал темного лорда. На экспериментальной сцене выступят представители черного метала и авангардного хардкор-панка, из лучшего — команда Reptiloids презентует новый материал (близко к сцене стоять не рекомендуется). Среди других живых выступлений: шаманский хор тибетского тантрического горлового пения Phurpa, индастриал из Нидерландов Volition Immanent, два лайва представителей Санкт-Петербурга — Jan Fietser и Styrioth — и специальный лайв Synkronized, приуроченный к его дебютному релизу на только что запущенном лейбле Temple of Joy. Диджей-сеты на вечеринке отыграют босс одного из главных электронных европейских лейблов Aufnahme + Wiedergabe Филипп Штробель и артист легендарного L.I.E.S. Пэрриш Смит.
DJ Fett Burger «Philodendron PTONE Space»
В «НИИ» на пару дней откроется выставка художника, куратора лейблов Sex Tags Mania и Amfibia, создателя подкаста Trushmix Фетта Бургера. Норвежец привезет серию напечатанных шелкографией черно-белых рисунков и большую картину на всю стену пространства клуба. В субботу пройдет ночная вечеринка, на которой винил-сет отыграет сам артист при поддержке резидентов «НИИ» — Low808, OL, Koyil и Polam. В воскресенье выставка будет открыта для всех желающих — свободный вход с 16:00.
Для тех, кто не знаком с музыкальным творчеством Фетта, начать можно с этого чарующего простотой и легкостью хаус-микса.
Когда
27 января, 21:00
Где
Сколько
500 рублей
Selector Live: Gaika (UK) presents The Spectacular Empire
В рамках серии вечеринок, призванных знакомить российскую публику с представителями британской электронной сцены, в Powerhouse приедут сразу шесть диджеев из Англии. Главным выступлением станет презентация винилового альбома The Spectacular Empire про выдуманную дистопическую империю в руинах от футуристичного рэпера из Брикстона Gaika. Вход на мероприятие свободный, но по предварительной регистрации здесь.
Когда
26 января, 20:00
Сколько
вход по регистрации
Концерты
На фотографии: «Сольвычегодск», «Сольвычегодск» / XuiXui / «Меташансон»
«Кровь с молоком»: «ГШ» (Glintshake), «Наадя», «Краснознаменная дивизия имени моей бабушки»
Благотворительный концерт московских музыкантов совместно с фондом «Гематология и интенсивная терапия», который помогает людям бороться со сложными и дорогостоящими заболеваниями крови. За вход нужно отдать всего 500 рублей (по желанию — больше) и пять часов наслаждаться музыкой от «ГШ», «Спасибо», «Строгино» и «Наади». Тот случай, когда выходные можно провести с пользой не только для себя.
Когда
27 января, 18:00–23:30
Где
Сколько
от 500 рублей
«На лицо»
Первое московское выступление украинской рэперши Ани Зосимовой, творческий путь которой начался с трека про отказ от наркотиков «Я не юзаю». На концерте прозвучит полный дебютный альбом Ани «В городе бывших», описанный на странице мероприятия как «провокационный, жесткий, местами повергающий».
Когда
27 января, 20:00
Сколько
400 рублей
«Сольвычегодск», Xui Xui, «Меташансон»
Одни из любимых исполнителей певицы Луны, музыкальный коллектив из четырех-пяти-шести (?) импровизаторов с академическим образованием из разных уголков России исполняет конкретный фри-джаз. В воскресенье они презентуют сразу два новых альбома: «Вежливый приказ» и «Ракоход». Ждать от этого вечера стоит тяжелой читки, пафоса, сарказма, свинга и соло. Пройдет вечер в новом месте Москвы Zagranica+ во дворах на проспекте Мира. Вдогонку впервые на сцене выступят два сайд-проекта «Сольвычегодска: «Меташансон» и лапидарный проект с непроизносимым вслух названием XuiXui. С репостом мероприятия вход будет стоить 200 рублей.
КОГДА
28 января, 19:00
Где
Zagranica+, пр-т Мира, 186а, стр. 1
Сколько
250 рублей
Выставки
На фотографии: «Стас Волязловский. Отсосите в раю»
«Стас Волязловский. Отсосите в раю»
Показ работ, посвященный памяти украинского перформансиста и художника, короля шансон-арта Стаса Волязловского, включающий более 100 произведений с оригинальными стенгазетами, нарисованными шариковой ручкой на тряпках из секонд-хендов, комиксами о тяжбах народа и тюремной романтикой.
Когда
24 января — 1 марта
Где
галерея «Риджина»
Сколько
бесплатно
«Йоффе vs. Чтак: Наоборот»
В галерее «Треугольник» на Винзаводе представлена первая совместная выставка концептуальных субкультурных художников Валерия Чтака и Алисы Йоффе с серией психоделических черно-белых картин на бумаге и ткани со сложным словесно-текстовым сопровождением типа «Ригористы против латитундариев».
Когда
23 января — 28 февраля
Где
галерея «Треугольник»
Сколько
бесплатно
Другое
«Rarest создайте lustre почитать»
Первый в году вечер в поэтическом клубе «Липа» пройдет в сквоте в Бобровом переулке и будет посвящен литературно-художественной выдуманной участниками клуба игре «RСLП». Для участия нужно принести книгу с выбранным текстом на четыре минуты: поэзия, проза, инструкция по эксплуатации — главное, чтобы он резонировал с вашим внутренним состоянием. Все принесенные книги будут сложены в общий котел и рандомно розданы участникам игры. Оставшийся вечер пройдет как в театре: на импровизированную сцену поэтического клуба по очереди будут выходить игроки и без фанатизма, но с выражением читать доставшийся кусок текста. Происходящее задокументируют на VHS.
Когда
27 января, 19:00–00:00
Где
Сколько
бесплатно
Фотографии: обложка, 4 — Regina Gallery, 1 — Международный кинофестиваль в Торонто, 2 — Reptiloids, 3 — Сольвычегодск
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