DJ Fett Burger «Philodendron PTONE Space»

В «НИИ» на пару дней откроется выставка художника, куратора лейблов Sex Tags Mania и Amfibia, создателя подкаста Trushmix Фетта Бургера. Норвежец привезет серию напечатанных шелкографией черно-белых рисунков и большую картину на всю стену пространства клуба. В субботу пройдет ночная вечеринка, на которой винил-сет отыграет сам артист при поддержке резидентов «НИИ» — Low808, OL, Koyil и Polam. В воскресенье выставка будет открыта для всех желающих — свободный вход с 16:00.

Для тех, кто не знаком с музыкальным творчеством Фетта, начать можно с этого чарующего простотой и легкостью хаус-микса.