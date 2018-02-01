Кинопоказы

На фотографии: кадр из фильма «Safety Last!»

Кинопоказ с тапером: «Наконец в безопасности» (1923)

В новом лектории, павильоне «Книги», пройдет показ классического комедийного немого кинофильма «Safety Last!», с той самой кульминационной сценой, в которой главный герой висит на стрелках больших часов на стене высотного здания. Показ пройдет в сопровождении таперов: пианист Даниэль Маслов дополнит события на экране игрой на фортепиано, историк кино и певец Жорж Сергеев озвучит реплики всех героев, а также будет вести повествование от автора. Купить билет и зарегистрироваться на показ можно здесь.

Когда

4 февраля, 18:30

Где

павильон «Книги»

Сколько

300 рублей

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Вечеринки

На фотографии: Катя Photosynthez, «Пика-Пика наивная»

«Грезы III»

Объединение vv17chou7 объявило о третьей вечеринке под инфантильным названием «Грезы», посвященной витч-хаусу, слепящему неону, образам будущего и только начинающим, а потому особенно оголтелым рейверам. В лайнапе объявлены те же герои прошлых вечеринок «Убийцы Crystal», «Невидимка», Summer of Haze, Archanga, а также новые имена, о творчестве которых нам в редакции пока неизвестно. Скидку 50 % на вход получат гости, специально приехавшие на вечеринку из других городов, а бесплатно войдут те, у кого 2 и 3 февраля день рождения. Место проведения вечеринки организаторы решили пока держать в секрете.

Когда

2 февраля, 23:00–09:00

Где

будет объявлено позже

Сколько

1 000 рублей

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NaZdorovie

Важный вечер в «Диссиденте» будет посвящен всеобщему другу и герою ночной Москвы Ефиму Грызлову, который не первый год борется с тяжелой формой лимфомы. Все собранные деньги от входа пойдут на помощь Ефиму в дорогостоящем лечении. На двух танцполах отыграют рабы «Рабицы» и надежная гвардия из уже давно покоривших столицу диджеев: Peter Petrovich, Sergey Sergeev, Mike Spirit и других.

Когда

2 февраля,

Где

Dissident

Сколько

800 рублей

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«Пика-Пика наивная»

Очередная эклектичная вечеринка музыкальных энтузиастов, журналистов и их друзей, на которой, помимо рядового состава, выступит рэп-сенсация из инстаграма Катя Photosynthez, подробно о ней The Village уже писал. На входе будет действовать naive-контроль.

Когда

3 февраля, 23:00–05:00

Где

Powerhouse Moscow

Сколько

бесплатно

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Концерты

На фотографии: «Акапелла-Сакартвело»

Ансамбль грузинского многоголосия «Акапелла-Сакартвело»

Вокально-инструментальная группа «Акапелла-Сакартвело» состоит из лучших солистов знаменитых народных хоров Грузии, и для тех, кто соскучился по Тбилиси и кому хачапури по-аджарски в «Вай мэ!» уже не катят, в программе «Звучащие пейзажи. Горы» сыграют и споют народные мелодии в сопровождении саксофона, органа и дудука. Пройдет концерт в красивейшем кафедральном соборе на «Китай-городе».

Когда

3 февраля, 15:00

Где

Евангелическо-лютеранский собор Святых Петра и Павла

Сколько

800–1 500 рублей

lutherancathedral

«Саммит: два тенора»

В течение трех месяцев в «Доме силы» будет проходить новый формат «Саммит», навеянный нью-йоркскими джемами 50-х: по два представителя одного инструмента будут встречаться для переговоров, которые обещают перейти в ожесточенные дебаты. В пятницу на «Саммите» сразятся два тенор-саксофона, фортепиано, контрабас и барабаны. Билеты в предпродаже стоят дешевле, купить можно здесь.

Когда

2 февраля, 20:00–23:00

Где

Powerhouse Moscow

Сколько

500 рублей

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Выставки

На фотографии: Мэт Коллишоу

Мэт Коллишоу

Московский филиал галереи Гари Татинцяна привозит в столицу работы современного британского художника Мэта Коллишоу, одного из основателей и лидеров движения Young British Artists, известного своими произведениями, отсылающими к наследию классического искусства. На выставке будет представлена одна из его последних серий — анимированные копии полотен Николо Реньери и Влахо Буковаца в обрамлении из черного муранского стекла.

Когда

2 февраля — 28 апреля

Где

галерея Гари Татинцяна

Сколько

бесплатно

tatintsian

Выставки «Легкое, хрупкое, нежное» Данилы Полякова и Red Squre Николая Кошкоша

На этой неделе в галерее Art4 открылись выставки двух московских художников, картинами которых теперь пестрит инстаграм андеграунд-элиты, — одна из экспозиций принадлежит скандальному столичному персонажу Даниле Полякову; вся его серия выполнена на полупрозрачной мятой кальке и посвящена странным образам и наивным описаниям. Второй зал заполнили знакомые рейверам живописные полотна и афиши ночных мероприятий художника и татуировщика родом из Украины Николая Кошкоша, а также его авторская серия фотографий. Понравившуюся работу можно купить.

Где

Art4

Когда

1 февраля — 16 марта

Сколько

бесплатно

art4

Фотографии: обложка, 4 – галерея Гари Татинцяна, 1 – Каннский кинофестиваль, 2 – Катя Шувчинская/Woodstock Vintage, 3 – «Акапелла-Сакартвело»