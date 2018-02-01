«Грезы III»

Объединение vv17chou7 объявило о третьей вечеринке под инфантильным названием «Грезы», посвященной витч-хаусу, слепящему неону, образам будущего и только начинающим, а потому особенно оголтелым рейверам. В лайнапе объявлены те же герои прошлых вечеринок «Убийцы Crystal», «Невидимка», Summer of Haze, Archanga, а также новые имена, о творчестве которых нам в редакции пока неизвестно. Скидку 50 % на вход получат гости, специально приехавшие на вечеринку из других городов, а бесплатно войдут те, у кого 2 и 3 февраля день рождения. Место проведения вечеринки организаторы решили пока держать в секрете.

Когда 2 февраля, 23:00–09:00 Где будет объявлено позже Сколько 1 000 рублей facebook

NaZdorovie

Важный вечер в «Диссиденте» будет посвящен всеобщему другу и герою ночной Москвы Ефиму Грызлову, который не первый год борется с тяжелой формой лимфомы. Все собранные деньги от входа пойдут на помощь Ефиму в дорогостоящем лечении. На двух танцполах отыграют рабы «Рабицы» и надежная гвардия из уже давно покоривших столицу диджеев: Peter Petrovich, Sergey Sergeev, Mike Spirit и других.

Когда 2 февраля, Где Dissident Сколько 800 рублей facebook

«Пика-Пика наивная»

Очередная эклектичная вечеринка музыкальных энтузиастов, журналистов и их друзей, на которой, помимо рядового состава, выступит рэп-сенсация из инстаграма Катя Photosynthez, подробно о ней The Village уже писал. На входе будет действовать naive-контроль.