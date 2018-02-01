Выходные в городеВыставка Мэта Коллишоу, «Грезы III» и концерт грузинского ансамбля в лютеранском соборе
Чем заняться в городе в выходные
Кинопоказы
На фотографии: кадр из фильма «Safety Last!»
Кинопоказ с тапером: «Наконец в безопасности» (1923)
В новом лектории, павильоне «Книги», пройдет показ классического комедийного немого кинофильма «Safety Last!», с той самой кульминационной сценой, в которой главный герой висит на стрелках больших часов на стене высотного здания. Показ пройдет в сопровождении таперов: пианист Даниэль Маслов дополнит события на экране игрой на фортепиано, историк кино и певец Жорж Сергеев озвучит реплики всех героев, а также будет вести повествование от автора. Купить билет и зарегистрироваться на показ можно здесь.
Когда
4 февраля, 18:30
Где
Сколько
300 рублей
Вечеринки
На фотографии: Катя Photosynthez, «Пика-Пика наивная»
«Грезы III»
Объединение vv17chou7 объявило о третьей вечеринке под инфантильным названием «Грезы», посвященной витч-хаусу, слепящему неону, образам будущего и только начинающим, а потому особенно оголтелым рейверам. В лайнапе объявлены те же герои прошлых вечеринок «Убийцы Crystal», «Невидимка», Summer of Haze, Archanga, а также новые имена, о творчестве которых нам в редакции пока неизвестно. Скидку 50 % на вход получат гости, специально приехавшие на вечеринку из других городов, а бесплатно войдут те, у кого 2 и 3 февраля день рождения. Место проведения вечеринки организаторы решили пока держать в секрете.
Когда
2 февраля, 23:00–09:00
Где
будет объявлено позже
Сколько
1 000 рублей
NaZdorovie
Важный вечер в «Диссиденте» будет посвящен всеобщему другу и герою ночной Москвы Ефиму Грызлову, который не первый год борется с тяжелой формой лимфомы. Все собранные деньги от входа пойдут на помощь Ефиму в дорогостоящем лечении. На двух танцполах отыграют рабы «Рабицы» и надежная гвардия из уже давно покоривших столицу диджеев: Peter Petrovich, Sergey Sergeev, Mike Spirit и других.
«Пика-Пика наивная»
Очередная эклектичная вечеринка музыкальных энтузиастов, журналистов и их друзей, на которой, помимо рядового состава, выступит рэп-сенсация из инстаграма Катя Photosynthez, подробно о ней The Village уже писал. На входе будет действовать naive-контроль.
Когда
3 февраля, 23:00–05:00
Сколько
бесплатно
Концерты
На фотографии: «Акапелла-Сакартвело»
Ансамбль грузинского многоголосия «Акапелла-Сакартвело»
Вокально-инструментальная группа «Акапелла-Сакартвело» состоит из лучших солистов знаменитых народных хоров Грузии, и для тех, кто соскучился по Тбилиси и кому хачапури по-аджарски в «Вай мэ!» уже не катят, в программе «Звучащие пейзажи. Горы» сыграют и споют народные мелодии в сопровождении саксофона, органа и дудука. Пройдет концерт в красивейшем кафедральном соборе на «Китай-городе».
Когда
3 февраля, 15:00
Сколько
800–1 500 рублей
«Саммит: два тенора»
В течение трех месяцев в «Доме силы» будет проходить новый формат «Саммит», навеянный нью-йоркскими джемами 50-х: по два представителя одного инструмента будут встречаться для переговоров, которые обещают перейти в ожесточенные дебаты. В пятницу на «Саммите» сразятся два тенор-саксофона, фортепиано, контрабас и барабаны. Билеты в предпродаже стоят дешевле, купить можно здесь.
Когда
2 февраля, 20:00–23:00
Сколько
500 рублей
Выставки
На фотографии: Мэт Коллишоу
Мэт Коллишоу
Московский филиал галереи Гари Татинцяна привозит в столицу работы современного британского художника Мэта Коллишоу, одного из основателей и лидеров движения Young British Artists, известного своими произведениями, отсылающими к наследию классического искусства. На выставке будет представлена одна из его последних серий — анимированные копии полотен Николо Реньери и Влахо Буковаца в обрамлении из черного муранского стекла.
Когда
2 февраля — 28 апреля
Где
галерея Гари Татинцяна
Сколько
бесплатно
Выставки «Легкое, хрупкое, нежное» Данилы Полякова и Red Squre Николая Кошкоша
На этой неделе в галерее Art4 открылись выставки двух московских художников, картинами которых теперь пестрит инстаграм андеграунд-элиты, — одна из экспозиций принадлежит скандальному столичному персонажу Даниле Полякову; вся его серия выполнена на полупрозрачной мятой кальке и посвящена странным образам и наивным описаниям. Второй зал заполнили знакомые рейверам живописные полотна и афиши ночных мероприятий художника и татуировщика родом из Украины Николая Кошкоша, а также его авторская серия фотографий. Понравившуюся работу можно купить.
Фотографии: обложка, 4 – галерея Гари Татинцяна, 1 – Каннский кинофестиваль, 2 – Катя Шувчинская/Woodstock Vintage, 3 – «Акапелла-Сакартвело»
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