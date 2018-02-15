«Микеланджело Антониони. Кино отчуждения»

«Иноекино» при поддержке журнала «Искусство кино» возвращает на большой экран фильмы Микеланджело Антониони — режиссера, за которым навсегда закрепилось звание поэта отчуждения и некоммуникабельности. Его знаменитая тетралогия об одиночестве — «Приключение», «Ночь», «Затмение», «Красная пустыня» — стала ключом к многолетней творческой работе по исследованию современного человека, окруженного толпой и небоскребами. Фильмы будут показаны на итальянском языке с русскими субтитрами, а представят программу кинокритики Евгений Майзель и Андрей Апостолов. Узнать подробное расписание сеансов и купить билеты можно на сайте «Иноекино».

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Скандинавские киносубботы на ВДНХ

17 и 24 февраля в лектории павильона «Рабочий и колхозница» пройдут скандинавские киносубботы. В ближайшую субботу преподаватель «Скандинавской школы» Анастасия Романцова проведет открытый урок по шведскому языку, а после состоится показ фильма режиссера Карин Фален «Стокгольмские истории». В приглашении обещают к концу урока научить здороваться и прощаться по-шведски, освоить базовые полезные фразы и коротко рассказать о себе. Остается только зарегистрироваться на мероприятие.