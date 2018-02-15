Выходные в городеBoiler Room, выставка «Отправь меня на Луну» и лучшие Масленицы в городе
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Кинопоказы
На фотографии: фильм «Приключение»
«Микеланджело Антониони. Кино отчуждения»
«Иноекино» при поддержке журнала «Искусство кино» возвращает на большой экран фильмы Микеланджело Антониони — режиссера, за которым навсегда закрепилось звание поэта отчуждения и некоммуникабельности. Его знаменитая тетралогия об одиночестве — «Приключение», «Ночь», «Затмение», «Красная пустыня» — стала ключом к многолетней творческой работе по исследованию современного человека, окруженного толпой и небоскребами. Фильмы будут показаны на итальянском языке с русскими субтитрами, а представят программу кинокритики Евгений Майзель и Андрей Апостолов. Узнать подробное расписание сеансов и купить билеты можно на сайте «Иноекино».
Когда
15–18 февраля
Где
«Каро 11 Октябрь»
Сколько
500 рублей
Скандинавские киносубботы на ВДНХ
17 и 24 февраля в лектории павильона «Рабочий и колхозница» пройдут скандинавские киносубботы. В ближайшую субботу преподаватель «Скандинавской школы» Анастасия Романцова проведет открытый урок по шведскому языку, а после состоится показ фильма режиссера Карин Фален «Стокгольмские истории». В приглашении обещают к концу урока научить здороваться и прощаться по-шведски, освоить базовые полезные фразы и коротко рассказать о себе. Остается только зарегистрироваться на мероприятие.
Когда
17, 24 февраля
Где
павильон «Рабочий и колхозница»
Сколько
вход по регистрации
Вечеринки
На фотографии: российский дуэт PTU
Boiler Room x Ballantine’s True Music
В Москву возвращается Boiler Room, и на этот раз в прямом эфире отыграют классик американский электронной сцены Деррик Мей, британские электронщики Overmono и Or:la и отечественные артисты: резиденты лейбла Нины Кравиц «Трип» — российский дуэт PTU и гитарист, электронный музыкант и композитор Павел Додонов, известный как соавтор группы «Дельфин». Без регистрации или приглашения пройти на мероприятие невозможно, но, подкрутив звук на колонках дома погромче, можно насладиться вечеринкой и на хоумпати.
Когда
15 февраля
Где
«ЗИЛ Арена»
Сколько
вход по приглашению/регистрации
Дорогой Сережа (live), Соня Тарасова, Тимур Омар
Важный деятель московской клубной сцены, стоявший у истоков «Солянки», «Рабицы» и многих других любимых всеми мест, единственный непротивный бард в Москве Сергей Голиков презентует свой мини-альбом «Вояж», простой набор красивых песен про жизнь в столице под гитару. Идеальный вечер завершат диджей-сетами Соня Тарасова и Тимур Омар.
Когда
17 февраля, 23:00
Где
«Стрелка»
Сколько
вход бесплатный, фейсконтроль
Масленица
На фотографии: Масленица в Никола-Ленивце
«Пламенеющая готика» в Никола-Ленивце
Кроме блинов самых разных рецептов, катания на лыжах и коньках, ярмарки и конкурсов, в Никола-Ленивце будет представлен новый арт-проект художника Николая Полисского. Огню будет отдана созданная им 30-метровая скульптура. Языки пламени превратят огромный арт-объект в ажурное огненное здание в стиле пламенеющей готики. Подробно об этом событии The Village уже писал. Готовьте свои инстаграмы — будет невероятно красиво, это точно.
Когда
17 февраля
Где
масленичная поляна, Никола-Ленивец
Сколько
1 350–1 500 рублей
«Солнцепек» в парке Горького
На «Солнцепеке» гости найдут дорогу к весне, блуждая по соломенному лабиринту, попробуют блины, приготовленные по самым необычным рецептам, услышат выступления десяти фолк-коллективов и сожгут чучело, символизирующее тяжесть зимы.
Когда
17–18 февраля
Где
парк Горького
Сколько
вход свободный
Масленица в Москве
Организаторы предлагают не только объесться блинами с самыми необычными начинками, но и узнать о древних традициях и обычаях Масленицы, научиться гадать, правильно загадывать желания и раскрыть настоящий рецепт блинов. Можно выбрать ближайшую площадку к дому — в большом празднике их задействовано сразу несколько: сад «Эрмитаж», Тверской бульвар, Новый Арбат, парк Победы и парк Горького.
Когда
17–18 февраля
Где
по всей Москве
Сколько
бесплатно
Выставки
На фотографии: выставка «Отправь меня на Луну» художника Джеки Цая
«Отправь меня на Луну»
Персональная выставка «Отправь меня на Луну» лондонского художника китайского происхождения Джеки Цая, который известен как дизайнер цветочного черепа, созданного для модного дома Alexander McQueen. Джеки Цай сочетает элементы поп-арта с древними китайскими ремеслами — меняет каноны, установленные Энди Уорхолом, Роем Лихтенштейном, Джеймсом Розенквистом. Художник вписывает героев комиксов производства DC и Marvel — Супермена, Человека-паука, Капитана Америку, Женщину-кошку — в классические китайские пейзажи, чтобы отразить слияние двух культур и их столкновение.
Когда
13 февраля — 11 марта
Где
ММОМА на Гоголевском бульваре
Сколько
300–500 рублей
Мэт Коллишоу
Московский филиал галереи Гари Татинцяна привозит в столицу работы современного британского художника Мэта Коллишоу, одного из основателей и лидеров движения Young British Artists, известного своими произведениями, отсылающими к наследию классического искусства. На выставке будет представлена одна из его последних серий — анимированные копии полотен Николо Реньери и Влахо Буковаца в обрамлении из черного муранского стекла.
Когда
2 февраля — 28 апреля
Где
галерея Гари Татинцяна
Фотографии: обложка, 4 — MMOMA, 1 — Janus Films, 2 — Paramount Artists, 3 — Nikolay Polissky
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