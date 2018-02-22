Кинопоказы

На фотографии: кадр из фильма «Мытарь»

Русские хорроры лихого десятилетия

В рамках совместной программы RussoRosso и фестиваля «Эпоха перемен» покажут первые российские хорроры и классику подпольного кинематографа 90-х: 24 февраля в 16:00 — хоррор-боевик «Упырь» с Алексеем Серебряковым в главной роли, 25-го в 15:00 — «Змеиный источник» Николая Лебедева и в 21:00 — фильм «Мытарь», сценарий к которому писал Иван Охлобыстин, а режиссером и исполнителем главной роли выступил Олег Фомин.

Когда

24–25 февраля

Где

«Каро.АРТ»

Сколько

350 рублей

karofilm

«Одиссея 1989»

Фильм о молодых людях с окраин в спортивных штанах — о гопниках, которые сами по себе являются неисчерпаемой темой для исследований и для вдохновения русских кинематографистов. Представит кино режиссер Илья Хотиненко.

Когда

25 февраля, 16:30–18:30

Где

«Каро 11 Октябрь»

Сколько

350 рублей

karofilm

Вечеринки

На фотографии: Hemka / Bravers / Radar / Aglomerat

New New World Party: 1 год вещания

В выходные в «Доме силы» будут гудеть и праздновать год непрерывного вещания и более пяти сотен передач основатели, вдохновители и поклонники New New World Radio. В лайнапе годовщины постоянные участники программ: Андрей Алгоритмик, Иван Смекалин, Петр Чинават, Денис Смагин и другие. Кстати, о том, как начиналось радио NNW и кто его делает, можно прочитать на The Village.

Когда

24 февраля, 23:00–06:00

Где

Powerhouse Moscow

Сколько

вход свободный

facebook

Bravers / Radar / Aglomerat

Молодая и подающая надежды рейв-команда B.ravers продолжает серию вечеринок Radar, которая началась в «Рабице» полгода назад, и привозит сразу трех иностранных героев: Hemka из Франции, Дарью Колосову из Украины и некоего секретного гостя из Германии, который, по словам организаторов, никогда не выступал в России. Также на трех танцполах отыграют Belik, Gedevaan (известный также как Syberian), Draag, Наташа Абель, София Родина и другие. Оформлением рейва займется творческое объединение «Горизонт».

Когда

24–25 февраля

Где

Aglomerat

Сколько

800–1 000 рублей

facebook

Концерты, спектакли

На фотографии: Depeche Mode

Depeche Mode

Depeche Mode вновь едут в «Олимпийский» в рамках большого тура Global Spirit — в названии упоминается последний альбом группы, но надеемся, что DM сыграют и полюбившиеся народу проверенные временем песни.

Когда

25 февраля

Где

СК «Олимпийский»

Сколько

от 2 000 рублей

PONOMINALU

Пластический спектакль «Реверс»

Экспериментальная постановка в Московском театре мюзикла от хореографа Дебры Браун, которая известна по работам для «Цирка дю Солей», церемонии вручения премии «Оскар», фильмов «Женщина-кошка», «Ван Хельсинг» и сотрудничеству с Мадонной, Бьорк и Шакирой. Пластический спектакль расскажет о внешней и внутренней борьбе человека, и можно догадаться, что главным средством выражения станет не слово, а движение. Увидеть постановку можно по пятницам и субботам в 23:00, билеты продаются в кассах театра.

Когда

с 21 февраля, по выходным

Где

Московский театр мюзикла

Сколько

1 000–4 000 рублей

teamuz

Выставки

На фотографии: «Частицы»

«Частицы»

В тропическом саду «Аптекарского огорода», посреди бананов, пальм, ананасов и орхидей пройдет выставка экзотических масок бывшего редактора моды журналов Interview и Numéro, а теперь московского художника Дмитрия Шабалина. Каждую маску он собирал из «частиц» — самых разных материалов типа полудрагоценных камней из колец, брелоков, елочных игрушек, фигурок из «Хэппи Мила». Сам художник называет коллекцию «экспериментом в стиле recycle» и попыткой дать каждому ненужному предмету вторую жизнь.

Когда

23 февраля — 18 марта

Где

«Аптекарский огород»

Сколько

200–300 рублей

hortus

Фотографии: обложка, 4 — Anton Reva / Hortus, 1 — Киностудия имени М. Горького, 2 — Float Records, 3 — Mute Records