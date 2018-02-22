Выходные в городеРусские хорроры лихих 90-х, концерт Depeche Mode и выставка масок «Частицы»
Что делать в выходные в столице
Кинопоказы
На фотографии: кадр из фильма «Мытарь»
Русские хорроры лихого десятилетия
В рамках совместной программы RussoRosso и фестиваля «Эпоха перемен» покажут первые российские хорроры и классику подпольного кинематографа 90-х: 24 февраля в 16:00 — хоррор-боевик «Упырь» с Алексеем Серебряковым в главной роли, 25-го в 15:00 — «Змеиный источник» Николая Лебедева и в 21:00 — фильм «Мытарь», сценарий к которому писал Иван Охлобыстин, а режиссером и исполнителем главной роли выступил Олег Фомин.
Когда
24–25 февраля
Где
«Каро.АРТ»
Сколько
350 рублей
«Одиссея 1989»
Фильм о молодых людях с окраин в спортивных штанах — о гопниках, которые сами по себе являются неисчерпаемой темой для исследований и для вдохновения русских кинематографистов. Представит кино режиссер Илья Хотиненко.
Когда
25 февраля, 16:30–18:30
Где
«Каро 11 Октябрь»
Сколько
350 рублей
Вечеринки
На фотографии: Hemka / Bravers / Radar / Aglomerat
New New World Party: 1 год вещания
В выходные в «Доме силы» будут гудеть и праздновать год непрерывного вещания и более пяти сотен передач основатели, вдохновители и поклонники New New World Radio. В лайнапе годовщины постоянные участники программ: Андрей Алгоритмик, Иван Смекалин, Петр Чинават, Денис Смагин и другие. Кстати, о том, как начиналось радио NNW и кто его делает, можно прочитать на The Village.
Когда
24 февраля, 23:00–06:00
Где
Powerhouse Moscow
Сколько
вход свободный
Bravers / Radar / Aglomerat
Молодая и подающая надежды рейв-команда B.ravers продолжает серию вечеринок Radar, которая началась в «Рабице» полгода назад, и привозит сразу трех иностранных героев: Hemka из Франции, Дарью Колосову из Украины и некоего секретного гостя из Германии, который, по словам организаторов, никогда не выступал в России. Также на трех танцполах отыграют Belik, Gedevaan (известный также как Syberian), Draag, Наташа Абель, София Родина и другие. Оформлением рейва займется творческое объединение «Горизонт».
Когда
24–25 февраля
Где
Aglomerat
Сколько
800–1 000 рублей
Концерты, спектакли
На фотографии: Depeche Mode
Depeche Mode
Depeche Mode вновь едут в «Олимпийский» в рамках большого тура Global Spirit — в названии упоминается последний альбом группы, но надеемся, что DM сыграют и полюбившиеся народу проверенные временем песни.
Когда
25 февраля
Где
СК «Олимпийский»
Сколько
от 2 000 рублей
Пластический спектакль «Реверс»
Экспериментальная постановка в Московском театре мюзикла от хореографа Дебры Браун, которая известна по работам для «Цирка дю Солей», церемонии вручения премии «Оскар», фильмов «Женщина-кошка», «Ван Хельсинг» и сотрудничеству с Мадонной, Бьорк и Шакирой. Пластический спектакль расскажет о внешней и внутренней борьбе человека, и можно догадаться, что главным средством выражения станет не слово, а движение. Увидеть постановку можно по пятницам и субботам в 23:00, билеты продаются в кассах театра.
Когда
с 21 февраля, по выходным
Где
Московский театр мюзикла
Сколько
1 000–4 000 рублей
Выставки
На фотографии: «Частицы»
«Частицы»
В тропическом саду «Аптекарского огорода», посреди бананов, пальм, ананасов и орхидей пройдет выставка экзотических масок бывшего редактора моды журналов Interview и Numéro, а теперь московского художника Дмитрия Шабалина. Каждую маску он собирал из «частиц» — самых разных материалов типа полудрагоценных камней из колец, брелоков, елочных игрушек, фигурок из «Хэппи Мила». Сам художник называет коллекцию «экспериментом в стиле recycle» и попыткой дать каждому ненужному предмету вторую жизнь.
Когда
23 февраля — 18 марта
Где
«Аптекарский огород»
Сколько
200–300 рублей
Фотографии: обложка, 4 — Anton Reva / Hortus, 1 — Киностудия имени М. Горького, 2 — Float Records, 3 — Mute Records
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