Русские хорроры лихого десятилетия

В рамках совместной программы RussoRosso и фестиваля «Эпоха перемен» покажут первые российские хорроры и классику подпольного кинематографа 90-х: 24 февраля в 16:00 — хоррор-боевик «Упырь» с Алексеем Серебряковым в главной роли, 25-го в 15:00 — «Змеиный источник» Николая Лебедева и в 21:00 — фильм «Мытарь», сценарий к которому писал Иван Охлобыстин, а режиссером и исполнителем главной роли выступил Олег Фомин.

Когда 24–25 февраля Где «Каро.АРТ» Сколько 350 рублей karofilm

«Одиссея 1989»

Фильм о молодых людях с окраин в спортивных штанах — о гопниках, которые сами по себе являются неисчерпаемой темой для исследований и для вдохновения русских кинематографистов. Представит кино режиссер Илья Хотиненко.