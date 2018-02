New New World Party: 1 год вещания

В выходные в «Доме силы» будут гудеть и праздновать год непрерывного вещания и более пяти сотен передач основатели, вдохновители и поклонники New New World Radio. В лайнапе годовщины постоянные участники программ: Андрей Алгоритмик, Иван Смекалин, Петр Чинават, Денис Смагин и другие. Кстати, о том, как начиналось радио NNW и кто его делает, можно прочитать на The Village.

Когда 24 февраля, 23:00–06:00 Где Powerhouse Moscow Сколько вход свободный facebook

Bravers / Radar / Aglomerat

Молодая и подающая надежды рейв-команда B.ravers продолжает серию вечеринок Radar, которая началась в «Рабице» полгода назад, и привозит сразу трех иностранных героев: Hemka из Франции, Дарью Колосову из Украины и некоего секретного гостя из Германии, который, по словам организаторов, никогда не выступал в России. Также на трех танцполах отыграют Belik, Gedevaan (известный также как Syberian), Draag, Наташа Абель, София Родина и другие. Оформлением рейва займется творческое объединение «Горизонт».