Вечеринки

«Минимум»

Очередное аналоговое торжество от команды «Рабицы» — из Мюнхена приглашены братья Зенкер, которые играют скоростное техно, замешивая его с джанглом и брейкбитом; из Колумбии — диджей и промоутер Джулиана Куэрво; из Питера — резидент Stackenschneider и Present Perfect Дима Шутта. Abelle, Hipushit и Ranishe Niyaak на всю ночь займут отдельный танцпол. Из резидентов играют ANSV (с лайвом), Obgon, Palekh, Ваня Радзиевский и Poima.

Когда 17 марта, 23:55 — 18 марта, 12:00 Где «Плутон» Сколько 500–1 000 рублей facebook

LVBZ. Chinatown

Вечеринка с диджей-сетом и живым театральным перформансом участников авангардной петербургской группы Shortparis, разогревом от журналиста и диджея Ильи Розова и завершающим сетом московского дуэта Celebrine.

Когда 17 марта, 23:00–05:00 Где Powerhouse Moscow Сколько вход свободный facebook

Psy-trance Will Never Die, But You Will

В лапшичной Pho Fighters на Столешке будет вечеринка с сай-трансом, пивком и диджеями Okkultative, Advokat и Podster.