Выходные в городеПерформанс Shortparis, концерт дум-метала и открытие весеннего сезона в «Гараже»
Как не заскучать в выходные в Москве
Кинопоказы
«Бернардо Бертолуччи. Избранное»
Показ двух фильмов итальянского мэтра о свободе, бунте и любви: «Мечтатели», напрямую посвященные «красному маю 68-го», и «Последнее танго в Париже» — трагедия безысходности мира, в котором истинная революция так и не произошла. Картины будут показаны на английском и французском языках с русскими субтитрами.
Когда
16–17 марта
Где
«Каро 11 Октябрь»
Сколько
500 рублей
Вечеринки
«Минимум»
Очередное аналоговое торжество от команды «Рабицы» — из Мюнхена приглашены братья Зенкер, которые играют скоростное техно, замешивая его с джанглом и брейкбитом; из Колумбии — диджей и промоутер Джулиана Куэрво; из Питера — резидент Stackenschneider и Present Perfect Дима Шутта. Abelle, Hipushit и Ranishe Niyaak на всю ночь займут отдельный танцпол. Из резидентов играют ANSV (с лайвом), Obgon, Palekh, Ваня Радзиевский и Poima.
Когда
17 марта, 23:55 — 18 марта, 12:00
Где
«Плутон»
Сколько
500–1 000 рублей
LVBZ. Chinatown
Вечеринка с диджей-сетом и живым театральным перформансом участников авангардной петербургской группы Shortparis, разогревом от журналиста и диджея Ильи Розова и завершающим сетом московского дуэта Celebrine.
Когда
17 марта, 23:00–05:00
Где
Powerhouse Moscow
Сколько
вход свободный
Psy-trance Will Never Die, But You Will
В лапшичной Pho Fighters на Столешке будет вечеринка с сай-трансом, пивком и диджеями Okkultative, Advokat и Podster.
Когда
17 марта, 21:00–03:00
Где
Сколько
вход свободный
Концерты
Bell Witch
В Москве выступит сиэтловскиий фьюнерал-дум-метал-дуэт, который воспевает такие классические для жанра темы, как скоротечность жизни, смерть и загробная жизнь. Концерт пройдет при поддержке мощной отечественной дум-группы «ИЛ».
Когда
17 марта, 20:00–23:30
Где
Model T
Сколько
1 100 рублей
«4 позиции Бруно»: инструментальная программа
Специальная программа уральского электронного проекта «4 позиции Бруно», завязанная на униженных битах, токсичном дабе и бытовом мусоре.
Когда
16 марта, 20:00–23:00
Где
Dissident
Сколько
800 рублей
К 333-летию со дня рождения И. С. Баха «Бах. Главное»
Концерт, посвященный красивой дате — 333-му дню рождения великого композитора, пройдет в соборе Петра и Павла на Китай-городе. На сцене певцы Государственной академической хоровой капеллы России имени А. А. Юрлова, орган и клавесин.
Когда
16 марта, 20:00
Сколько
400–2 600 рублей
Выставки
Открытие весеннего сезона в музее «Гараж»
Весенний выставочный сезон в музее «Гараж» откроют два новых проекта: первая в России персональная выставка грузинского художника Андро Векуа «Дельфин в фонтане» и выставка «Трансатлантическая альтернатива», посвященная кинетическому и оптическому искусству Восточной Европы и Латинской Америки. Третий проект весеннего сезона — выставка «Если бы наша консервная банка заговорила… Михаил Лифшиц и советские шестидесятые» — открылся 7 марта и посвящен 50-й годовщине выхода книги философа и искусствоведа Михаила Лифшица «Кризис безобразия». О двух из трех представленных в музее программ The Village рассказал в материале «13 выставок, на которые нужно сходить этой весной».
Когда
17 марта, 11:00–22:00
Где
музей «Гараж»
Сколько
500 рублей
Фотографии: обложка, 4 — Andro Wekua, 1 — United Artists, 2 — Ilian Tape, 3 — Invisible Hour
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