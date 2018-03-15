Фильм «Последнее танго в Париже»

Кинопоказы

«Бернардо Бертолуччи. Избранное»

Показ двух фильмов итальянского мэтра о свободе, бунте и любви: «Мечтатели», напрямую посвященные «красному маю 68-го», и «Последнее танго в Париже» — трагедия безысходности мира, в котором истинная революция так и не произошла. Картины будут показаны на английском и французском языках с русскими субтитрами.

Когда

16–17 марта

Где

«Каро 11 Октябрь»

Сколько

500 рублей

inoekino

Zenker Brothers

Вечеринки

«Минимум»

Очередное аналоговое торжество от команды «Рабицы» — из Мюнхена приглашены братья Зенкер, которые играют скоростное техно, замешивая его с джанглом и брейкбитом; из Колумбии — диджей и промоутер Джулиана Куэрво; из Питера — резидент Stackenschneider и Present Perfect Дима Шутта. Abelle, Hipushit и Ranishe Niyaak на всю ночь займут отдельный танцпол. Из резидентов играют ANSV (с лайвом), Obgon, Palekh, Ваня Радзиевский и Poima.

Когда

17 марта, 23:55 — 18 марта, 12:00

Где

«Плутон»

Сколько

500–1 000 рублей

facebook

LVBZ. Chinatown

Вечеринка с диджей-сетом и живым театральным перформансом участников авангардной петербургской группы Shortparis, разогревом от журналиста и диджея Ильи Розова и завершающим сетом московского дуэта Celebrine.

Когда

17 марта, 23:00–05:00

Где

Powerhouse Moscow

Сколько

вход свободный

facebook

Psy-trance Will Never Die, But You Will

В лапшичной Pho Fighters на Столешке будет вечеринка с сай-трансом, пивком и диджеями Okkultative, Advokat и Podster.

Когда

17 марта, 21:00–03:00

Где

Pho Fighters

Сколько

вход свободный

facebook

Bell Witch

Концерты

Bell Witch

В Москве выступит сиэтловскиий фьюнерал-дум-метал-дуэт, который воспевает такие классические для жанра темы, как скоротечность жизни, смерть и загробная жизнь. Концерт пройдет при поддержке мощной отечественной дум-группы «ИЛ».

Когда

17 марта, 20:00–23:30

Где

Model T

Сколько

1 100 рублей

gosboking.timepad

«4 позиции Бруно»: инструментальная программа

Специальная программа уральского электронного проекта «4 позиции Бруно», завязанная на униженных битах, токсичном дабе и бытовом мусоре.

Когда

16 марта, 20:00–23:00

Где

Dissident

Сколько

800 рублей

facebook

К 333-летию со дня рождения И. С. Баха «Бах. Главное»

Концерт, посвященный красивой дате — 333-му дню рождения великого композитора, пройдет в соборе Петра и Павла на Китай-городе. На сцене певцы Государственной академической хоровой капеллы России имени А. А. Юрлова, орган и клавесин.

Когда

16 марта, 20:00

Где

Кафедральный собор Петра и Павла

Сколько

400–2 600 рублей

belcantofund

Выставка Андро Векуа «Дельфин в фонтане»

Выставки

Открытие весеннего сезона в музее «Гараж»

Весенний выставочный сезон в музее «Гараж» откроют два новых проекта: первая в России персональная выставка грузинского художника Андро Векуа «Дельфин в фонтане» и выставка «Трансатлантическая альтернатива», посвященная кинетическому и оптическому искусству Восточной Европы и Латинской Америки. Третий проект весеннего сезона — выставка «Если бы наша консервная банка заговорила… Михаил Лифшиц и советские шестидесятые» — открылся 7 марта и посвящен 50-й годовщине выхода книги философа и искусствоведа Михаила Лифшица «Кризис безобразия». О двух из трех представленных в музее программ The Village рассказал в материале «13 выставок, на которые нужно сходить этой весной».

Когда

17 марта, 11:00–22:00

Где

музей «Гараж»

Сколько

500 рублей

garagemca

Фотографии: обложка, 4 — Andro Wekua, 1 — United Artists, 2 — Ilian Tape, 3 — Invisible Hour