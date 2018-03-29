Кинопоказы, лекции

Ретроспектива Пола Томаса Андерсона

С 29 марта по 1 апреля «Иноекино» покажет на экранах кинотеатра «Каро Октябрь» три фильма важного американского режиссера Пола Томаса Андерсона: «Ночи в стиле буги», в которой Марк Уолберг играет молодого порноактера (позже Уолберг пожалел об этой роли, несмотря на то что фильм стал культовым), «Магнолию» и «Нефть». Подробнее о творчестве Пола Томаса Андерсона читайте в нашем гиде.

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«Юность/80-е»: «Асса», «Курьер» и «Маленькая Вера»

Перестроечная классика кино 80-х на большом экране. Об одном из фильмов кинообозреватель Алиса Таёжная написала большой материал для The Village — объяснила, почему «Асса» до сих пор смотрится современно и круто.

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Лекции в арт-пространстве Deerupt

Вместе со стартом продаж новой модели кроссовок adidas Originals Deerupt бренд открыл на Арбате одноименное арт-пространство. В нем проходят мероприятия и лекции, о которых можно узнать на страницах пространства в соцсетях. Сегодня в 19:30 Алексей Партола расскажет о граффити, покажет первые издания, посвященные уличному искусству, и поделится материалами из своего нового проекта, ради которого он объехал всю Россию. А на 31 марта запланирован воркшоп, в практической части которого все желающие под руководством преподавателей — участников объединения Sense — будут создавать электронные музыкальные инструменты.