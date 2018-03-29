Выходные в городеJoy, концерт Telefon Tel Aviv и фестиваль без лайнапа
Самые интересные события этих выходных в Москве
Кинопоказы, лекции
Ретроспектива Пола Томаса Андерсона
С 29 марта по 1 апреля «Иноекино» покажет на экранах кинотеатра «Каро Октябрь» три фильма важного американского режиссера Пола Томаса Андерсона: «Ночи в стиле буги», в которой Марк Уолберг играет молодого порноактера (позже Уолберг пожалел об этой роли, несмотря на то что фильм стал культовым), «Магнолию» и «Нефть». Подробнее о творчестве Пола Томаса Андерсона читайте в нашем гиде.
Когда
29 марта — 1 апреля
Где
«Каро Октябрь»
Сколько
500 рублей
«Юность/80-е»: «Асса», «Курьер» и «Маленькая Вера»
Перестроечная классика кино 80-х на большом экране. Об одном из фильмов кинообозреватель Алиса Таёжная написала большой материал для The Village — объяснила, почему «Асса» до сих пор смотрится современно и круто.
Когда
29–31 марта
Где
«Каро Атриум»
Сколько
350 рублей
Лекции в арт-пространстве Deerupt
Вместе со стартом продаж новой модели кроссовок adidas Originals Deerupt бренд открыл на Арбате одноименное арт-пространство. В нем проходят мероприятия и лекции, о которых можно узнать на страницах пространства в соцсетях. Сегодня в 19:30 Алексей Партола расскажет о граффити, покажет первые издания, посвященные уличному искусству, и поделится материалами из своего нового проекта, ради которого он объехал всю Россию. А на 31 марта запланирован воркшоп, в практической части которого все желающие под руководством преподавателей — участников объединения Sense — будут создавать электронные музыкальные инструменты.
Когда
29 марта — 7 апреля
Где
Deerupt Art-Space
Сколько
вход свободный
Вечеринки
Joy
Ожидаемый ритуал от пострабицовской группировки Joy в уже привычном для поклонников формате — вечерняя, переходящая в ночь программа с культовыми феноменами подпольной экстремальной электроники. В лайнапе куча сильных привозов категорий «метал», «шумовое техно», «индастриал» и «ритмик-нойз». Изучить расписание можно на странице Joy в фейсбуке.
Когда
31 марта, 23:00
Где
Aglomerat
Сколько
800–1 000 рублей
Концерты
Oval
Немецкий электронный эмбиент-глитч-проект Oval выступит в Powerhouse с ранее не опубликованными композициями. Вход свободный, по предварительной регистрации.
Когда
31 марта, 20:00
Сколько
вход свободный
Telefon Tel Aviv
Telefon Tel Aviv — чикагский IDM-проект, который создали музыканты Джошуа Юстис и Чарльз Купер. После смерти Купера в 2009 году TTA прекратил деятельность и пропал до 2016 года. Сейчас TTA возродился в новом составе — помимо Джошуа, к проекту присоединился Krsn Brasko, который отвечает за визуальную составляющую концертов. Сам Юстис перезаписал дебютный альбом и готовит новый релиз, который выйдет осенью. Поддержит концерт художник и музыкант Pixelord.
Где
Aglomerat
Когда
30 марта, 18:00
Сколько
1 400 рублей
Фестиваль «Сторона»
Загадочный фестиваль одноименного музыкального издания «Сторона», организаторы которого не объявят лайнап — известно только, что в программе заявлены выступления 16 исполнителей самых разных стилей и направлений. Таким жестом команда журнала решила начать борьбу с потребительским отношением к музыке — оценить свой интерес к тому или иному артисту гости смогут, лишь посетив его выступление. Прайс за билет настолько минимальный, что рискнуть и поучаствовать в интриге стоит.
Когда
30 марта, 19:00
Где
Pluton
Сколько
300 рублей
Выставки
Art.Who.Dark
На фестивале Art.Who.Dark покажут инсталляции молодых художников и театральные перформансы, там же пройдут выступления артистов независимой музыкальной сцены. Не стоит пропускать театрализованное шоу ребят из «Гоголь-центра», выступление уфимского хаус-трио «Лауд» и проект Futureisnown Антона Бунденко, который создал объекты из возможного будущего и расширил функциональность уже существующих вещей, например рубашки, которые защитят людей от кражи личной информации. А еще это отличная возможность оценить пространство нового клуба «Смена», официальное открытие которого назначено через пару недель.
Когда
30–31 марта
Где
«Смена»
Сколько
900–4 000 рублей
Фотографии: обложка, 2 – Richard Söderberg / REKA, 1 – Paramount Vantage / Miramax Films, 3 –Earth Agency, 4 – Art.Who.Dark
КомментарииПодписаться