Кинопоказы

Ретроспектива Джима Джармуша

К 65-летию Джима Джармуша устраивают ретроспективу его лучших фильмов. Зрителям покажут семь фильмов американского инди-режиссера: «Мертвец», «Ночь на Земле», «Таинственный поезд», «Вне закона», «Выживут только любовники», «Отпуск без конца» и «Более странно, чем в раю». Показы проходят на языке оригинала с русскими субтитрами. Расписание киносеансов можно узнать здесь.

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Chasing Bubbles

История Алекса Раста, 25-летнего парня из Индианы, который проснулся однажды утром и решил, что брокером он больше быть не хочет, а хочет быть моряком. Алекс вместе с друзьями, такими же неопытными, как и он сам, энтузиастами, затеял плавание вокруг света в погоне за жизнью, полной смысла и приключений. Они сняли все это на камеру, и получилось очень честное кино: с веселыми подвигами, злоключениями, яркими героями, их искренними грубыми шутками. Ребята из яхтинг-школы «Сила ветра» перевели фильм и сделали субтитры на русском языке.