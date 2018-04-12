Выходные в городе21-летие «Пропаганды», концерт Ic3peak, показ фильмов Джармуша и открытие клуба «Смена»
Подборка интересных мероприятий этих выходных
Кинопоказы
Ретроспектива Джима Джармуша
К 65-летию Джима Джармуша устраивают ретроспективу его лучших фильмов. Зрителям покажут семь фильмов американского инди-режиссера: «Мертвец», «Ночь на Земле», «Таинственный поезд», «Вне закона», «Выживут только любовники», «Отпуск без конца» и «Более странно, чем в раю». Показы проходят на языке оригинала с русскими субтитрами. Расписание киносеансов можно узнать здесь.
Когда
12–15 апреля
Где
«Каро 7 Атриум»
Сколько
350 рублей
Chasing Bubbles
История Алекса Раста, 25-летнего парня из Индианы, который проснулся однажды утром и решил, что брокером он больше быть не хочет, а хочет быть моряком. Алекс вместе с друзьями, такими же неопытными, как и он сам, энтузиастами, затеял плавание вокруг света в погоне за жизнью, полной смысла и приключений. Они сняли все это на камеру, и получилось очень честное кино: с веселыми подвигами, злоключениями, яркими героями, их искренними грубыми шутками. Ребята из яхтинг-школы «Сила ветра» перевели фильм и сделали субтитры на русском языке.
Вечеринки
«Смена 2.0» — открытие
Открытие нового клуба с претензией на культурный кластер, в котором The Village уже побывал. На вечеринке обещают четыре танцпола с граймом, бейсом и жестким техно, хедлайнером организаторы везут фаната бейслайна Krissy B.
Когда
13–14 апреля
Где
Товарищеский пер., 4/5
Сколько
1 000 рублей
Warehouse: Mechatronica Showcase (день рождения Пропаганды)
Ночной клуб «Пропаганда» празднует свое 21-летие — случай почти беспрецедентный для Москвы, где мало мест смогли не только просуществовать десятилетия, но и сохранить популярность. В лайнапе — музыканты берлинского лейбла Mechatronica, издающего очень классное космическое электро.
Когда
13 апреля, 23:30–06:30
Где
«Пропаганда»
Сколько
вход свободный
«Это квир, детка»
Сладкое диско, квир-рэп, вог, балрум и дива-хаус. Веселье без стыда и совести в Untitled.
Когда
14 апреля, 22:00–05:00
Где
Untitled
Сколько
бесплатно
Концерты
She Past Away
Концерт турецкой дарк-вейв-группы, известной своим темным волновым музыкальным стилем с постпанковскими корнями и готическим имиджем участников.
Когда
14 апреля, 20:00–22:00
Где
«Шаги»
Сколько
1 600 рублей
Ic3peak
Концерт дуэта Насти Креслиной и Николая Костылева, который относят к индустриальному попу, а их концерты отличаются особым визуальным рядом, созданным самими музыкантами.
Когда
14 апреля, 19:00
Где
Aglomerat
Сколько
1 000 рублей
Выставки
«Эмилио Амбас: от архитектуры к природе»
Эмилио Амбас — важный американский архитектор, пионер в сфере экологической архитектуры: все его проекты, будь то жилой дом, музей или торговый центр, органично интегрированы в природный ландшафт и сделаны с помощью безопасных, «зеленых» материалов. Среди главных экспонатов выставки — макет частного дома под Севильей, а также фотографии, рисунки и фильмы, которые расскажут о проектах архитектора и принципах его творчества.
Когда
4–28 апреля
Где
Музей архитектуры имени А. В. Щусева
Сколько
вход свободный
Фотографии: обложка, 2 — Анастасия Пожидаева, 1 — Cinema Prestige, 3 — Secret Thirteen Journal, 4 — Museum
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