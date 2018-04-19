На фотографии: «Вивьен Вествуд: панк, икона, активист»

Кинопоказы

«Вивьен Вествуд: панк, икона, активист»

Кинокомпания «Пионер» и ЦУМ проводят фестиваль фильмов о моде «Пионеры моды»: в рамках события в кинотеатрах по всей России будут показывать документальные картины о ключевых представителях индустрии. Один из фильмов программы фестиваля посвящен эпатажной Вивьен Вествуд, ее идеологии и панк-эстетике, о гениальности которой рассказывает документалист Лорна Такер.

Где

кинотеатры сети «Пионер»

Когда

17–25 апреля

Сколько

300–500 рублей

pioner-cinema

На фотографии: Photosynthez

Вечеринки

«T T T 063: Супер Сизый Кинг»

Презентация новой пластинки видного персонажа отечественной лефтфилд-электроники Buttechno на лондонском лейбле The Trilogy Tapes. Одну из подписанных копий «Супер Сизого Кинга», количество которых очень ограничено, можно будет приобрести на вечеринке.

Когда

20 апреля, 22:00–04:00

Где

«Наука и Искусство»

Сколько

вход свободный

facebook

«Минимум»

Вечеринка от объединения энтузиастов из почившего клуба «Рабица». Один из танцполов займут артисты лейбла Born Free, который принадлежит двум старым клубным деятелям и собирателям винила DJ Sling и Samo DJ (участник дуэта Skudge) из Стокгольма. На лейбле, кстати, есть и наши соотечественники: Гриша Нелюбин и Ваня Маслов, они отыграют лайв в рамках своего проекта Odopt.

Когда

21 апреля, 23:55 — 22 апреля, 11:00

Где

«Плутон»

Сколько

500–800 рублей

facebook

«Ночной эфир. Библионочь»

21 апреля в библиотеке имени Некрасова в рамках «Библионочи» выступят московские музыканты и диджеи с лавами чип-тюна, тягучим эмбиентом и тревожной экспериментальной электроникой. Вход по регистрации.

Когда

21 апреля

Где

Библиотека им. Н. А. Некрасова

Сколько

вход свободный

biblioteka.nekrasovka

«Поникараоке. Музыка громче»

«Поникараоке» возрождается в новых стенах «Смены» и собирает вечеринку в лучших традициях MTV нулевых. Среди исполнителей — звезды поколения «ВКонтакте»: GSPD (о котором The Village недавно писал), «На Лицо», Photosynthez, Петя из «Пасош» и другие.

Когда

20 апреля, 20:00–04:00

Где

«Смена»

Сколько

300–600 рублей

facebook

На фотографии: Thomas Mraz

Концерты

Thomas Mraz

Томас Мраз — уфимский R’n’B певец, которого сравнивают с The Weeknd (на самом деле, это перебор: ниша сладкоголосых гедонистов в России только развивается). С момента подписания контракта с оксимироновским Booking Machine артист был не очень продуктивен. Будем надеяться, что его живые выступления это компенсируют.

когда

22 апреля

где

«Главклуб»

Сколько

1 000 рублей

ponominalu

Вечер японского нойза

Лайв яркого представителя японского нойза русского происхождения KK Null, его выступление в дуэте с Алексеем Борисовым под названием Xenoglossia и сольный сет московского музыканта, саунд-артиста и директора лейбла Mikroton — Kurt Liedwart.

Когда

22 апреля, 20:00–23:00

Где

Культурный центр «ДОМ»

Сколько

500–700 рублей

facebook

На фотографии: Record Store Day // DiG

А также

Презентация проекта «Полка»

Встреча с Юрием Сапрыкиным и Варей Бабицкой — под их руководством появился проект «Полка», который рассказывает о 108 важнейших книгах в истории русской литературы и представляет собой своеобразную энциклопедию, которая будет дополняться и обрастать новыми форматами. Чтобы попасть на встречу, нужно зарегистрироваться здесь.

Когда

21 апреля, 20:00

Где

Библиотека им. Н. А. Некрасова

Сколько

вход по регистрации

nekrasovka

Record Store Day // DiG

Презентация винила от сооснователя магазина Ивана Смекалина и Юры Тетерева, вместе которые — проект «ГУЛ» (непрямые ритмы и «прямая бочка», электро-, этника и нетривиальная музыка). Плюс скидки на все пластинки 10 % и подарки от Fred Perry.

Когда

21 апреля, 13:00–22:00

Где

DiG

Сколько

вход свободный

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Гараж-маркет «Кураж»

Всего шесть часов, чтобы приобрести лучший в городе винтаж по приятным ценам. Кроме магазинов одежды на маркете будут представлены тату-художники, кассетное дистро и малотиражный самиздат.

Когда

21 апреля, 12:00–18:00

Где

«Успех»

Сколько

вход свободный

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Фотографии: обложка — «The Trilogy Tapes», 1 — «Пионер», 2 — Photosynthez, 3 — Thomas Mraz & Yanix, 4 — DiG