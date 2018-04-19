Вечеринки

«T T T 063: Супер Сизый Кинг»

Презентация новой пластинки видного персонажа отечественной лефтфилд-электроники Buttechno на лондонском лейбле The Trilogy Tapes. Одну из подписанных копий «Супер Сизого Кинга», количество которых очень ограничено, можно будет приобрести на вечеринке.

Когда 20 апреля, 22:00–04:00 Где «Наука и Искусство» Сколько вход свободный facebook

«Минимум»

Вечеринка от объединения энтузиастов из почившего клуба «Рабица». Один из танцполов займут артисты лейбла Born Free, который принадлежит двум старым клубным деятелям и собирателям винила DJ Sling и Samo DJ (участник дуэта Skudge) из Стокгольма. На лейбле, кстати, есть и наши соотечественники: Гриша Нелюбин и Ваня Маслов, они отыграют лайв в рамках своего проекта Odopt.

Когда 21 апреля, 23:55 — 22 апреля, 11:00 Где «Плутон» Сколько 500–800 рублей facebook

«Ночной эфир. Библионочь»

21 апреля в библиотеке имени Некрасова в рамках «Библионочи» выступят московские музыканты и диджеи с лавами чип-тюна, тягучим эмбиентом и тревожной экспериментальной электроникой. Вход по регистрации.

«Поникараоке. Музыка громче»

«Поникараоке» возрождается в новых стенах «Смены» и собирает вечеринку в лучших традициях MTV нулевых. Среди исполнителей — звезды поколения «ВКонтакте»: GSPD (о котором The Village недавно писал), «На Лицо», Photosynthez, Петя из «Пасош» и другие.