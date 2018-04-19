Выходные в городеВстреча с Сапрыкиным, презентация альбома «Супер Сизый Кинг» и вечер японского нойза
Самые интересные мероприятия этого уик-энда
Кинопоказы
«Вивьен Вествуд: панк, икона, активист»
Кинокомпания «Пионер» и ЦУМ проводят фестиваль фильмов о моде «Пионеры моды»: в рамках события в кинотеатрах по всей России будут показывать документальные картины о ключевых представителях индустрии. Один из фильмов программы фестиваля посвящен эпатажной Вивьен Вествуд, ее идеологии и панк-эстетике, о гениальности которой рассказывает документалист Лорна Такер.
Где
кинотеатры сети «Пионер»
Когда
17–25 апреля
Сколько
300–500 рублей
Вечеринки
«T T T 063: Супер Сизый Кинг»
Презентация новой пластинки видного персонажа отечественной лефтфилд-электроники Buttechno на лондонском лейбле The Trilogy Tapes. Одну из подписанных копий «Супер Сизого Кинга», количество которых очень ограничено, можно будет приобрести на вечеринке.
Когда
20 апреля, 22:00–04:00
Где
«Наука и Искусство»
Сколько
вход свободный
«Минимум»
Вечеринка от объединения энтузиастов из почившего клуба «Рабица». Один из танцполов займут артисты лейбла Born Free, который принадлежит двум старым клубным деятелям и собирателям винила DJ Sling и Samo DJ (участник дуэта Skudge) из Стокгольма. На лейбле, кстати, есть и наши соотечественники: Гриша Нелюбин и Ваня Маслов, они отыграют лайв в рамках своего проекта Odopt.
Когда
21 апреля, 23:55 — 22 апреля, 11:00
Где
«Плутон»
Сколько
500–800 рублей
«Ночной эфир. Библионочь»
21 апреля в библиотеке имени Некрасова в рамках «Библионочи» выступят московские музыканты и диджеи с лавами чип-тюна, тягучим эмбиентом и тревожной экспериментальной электроникой. Вход по регистрации.
Когда
21 апреля
Сколько
вход свободный
«Поникараоке. Музыка громче»
«Поникараоке» возрождается в новых стенах «Смены» и собирает вечеринку в лучших традициях MTV нулевых. Среди исполнителей — звезды поколения «ВКонтакте»: GSPD (о котором The Village недавно писал), «На Лицо», Photosynthez, Петя из «Пасош» и другие.
Когда
20 апреля, 20:00–04:00
Где
«Смена»
Сколько
300–600 рублей
Концерты
Thomas Mraz
Томас Мраз — уфимский R’n’B певец, которого сравнивают с The Weeknd (на самом деле, это перебор: ниша сладкоголосых гедонистов в России только развивается). С момента подписания контракта с оксимироновским Booking Machine артист был не очень продуктивен. Будем надеяться, что его живые выступления это компенсируют.
когда
22 апреля
где
«Главклуб»
Сколько
1 000 рублей
Вечер японского нойза
Лайв яркого представителя японского нойза русского происхождения KK Null, его выступление в дуэте с Алексеем Борисовым под названием Xenoglossia и сольный сет московского музыканта, саунд-артиста и директора лейбла Mikroton — Kurt Liedwart.
Когда
22 апреля, 20:00–23:00
Сколько
500–700 рублей
А также
Презентация проекта «Полка»
Встреча с Юрием Сапрыкиным и Варей Бабицкой — под их руководством появился проект «Полка», который рассказывает о 108 важнейших книгах в истории русской литературы и представляет собой своеобразную энциклопедию, которая будет дополняться и обрастать новыми форматами. Чтобы попасть на встречу, нужно зарегистрироваться здесь.
Когда
21 апреля, 20:00
Сколько
вход по регистрации
Record Store Day // DiG
Презентация винила от сооснователя магазина Ивана Смекалина и Юры Тетерева, вместе которые — проект «ГУЛ» (непрямые ритмы и «прямая бочка», электро-, этника и нетривиальная музыка). Плюс скидки на все пластинки 10 % и подарки от Fred Perry.
Когда
21 апреля, 13:00–22:00
Где
DiG
Сколько
вход свободный
Гараж-маркет «Кураж»
Всего шесть часов, чтобы приобрести лучший в городе винтаж по приятным ценам. Кроме магазинов одежды на маркете будут представлены тату-художники, кассетное дистро и малотиражный самиздат.
Когда
21 апреля, 12:00–18:00
Где
«Успех»
Сколько
вход свободный
Фотографии: обложка — «The Trilogy Tapes», 1 — «Пионер», 2 — Photosynthez, 3 — Thomas Mraz & Yanix, 4 — DiG
КомментарииПодписаться