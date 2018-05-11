Лекции / Кинопоказы

Панк-лекторий

Разговор о панке в здравом и современном ключе: три лайва, пять часов лекций о женщинах в тяжкой музыке, панк-кинематогрофе, метаморфозах панк-позиции и дебаты, которых так не хватало: лидер группы «Мразь» и один из идеологов Sadwave оппонирует создателю и ведущему подкастов Blitz&Chips, Beats&Chords. Они планируют перевернуть ваш взгляд на панк: убедят, что он умер, а потом разубедят обратно. После просветительской части будет концерт, на котором сыграют группы «Кружок», «Влажность» и специальный гость, о котором организаторы пока интригующе молчат.

Когда 12 мая, 15:00–00:00 Где бар «Успех» Сколько 300–550 рублей facebook timepad

«Насекомые» Яна Шванкмайера

В летнем кинотеатре «Гаража» пройдет показ нового фильма классика сюрреализма и экспериментальной анимации Яна Шванкмайера. По словам режиссера, это его последняя работа, в которой он ставит свой финальный опыт над людьми и насекомыми, жизнью и театром, кино и сновидением.

Когда 12 мая, 21:00–23:00 Где Garage Screen Сколько 175–300 рублей garagemca

Показ фильма «Ава»

Леа Мисиус — сценаристка «Призраков Исмаэля» Арно Деплешена, фильма-открытия прошлогоднего Каннского фестиваля. «Ава» — ее режиссерский дебют, написанный как дипломная работа в школе La Fémis и снятый на 35- миллиметровую пленку.

«Ава» — история взросления девочки-подростка, проводящей каникулы с матерью и маленькой сестрой на Атлантическом побережье Франции. Едва начавшиеся каникулы тоскливы: врач констатирует проблему со зрением, мать бегает на свидания, оставляя дочь одну с младенцем, жизнь, кажется, не имеет смысла. Однажды Ава замечает черного пса Люпо и его хозяина Хуана, живущих на отшибе. Далее следует знакомство с Хуаном, а невыносимо одинокое лето и слепящее глаза Солнце уступят место Луне и ночным кострам.