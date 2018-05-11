На фотографии: кадр из фильма «Ава»

Лекции / Кинопоказы

Панк-лекторий

Разговор о панке в здравом и современном ключе: три лайва, пять часов лекций о женщинах в тяжкой музыке, панк-кинематогрофе, метаморфозах панк-позиции и дебаты, которых так не хватало: лидер группы «Мразь» и один из идеологов Sadwave оппонирует создателю и ведущему подкастов Blitz&Chips, Beats&Chords. Они планируют перевернуть ваш взгляд на панк: убедят, что он умер, а потом разубедят обратно. После просветительской части будет концерт, на котором сыграют группы «Кружок», «Влажность» и специальный гость, о котором организаторы пока интригующе молчат.

Когда

12 мая, 15:00–00:00

Где

бар «Успех»

Сколько

300–550 рублей

facebook

timepad

«Насекомые» Яна Шванкмайера

В летнем кинотеатре «Гаража» пройдет показ нового фильма классика сюрреализма и экспериментальной анимации Яна Шванкмайера. По словам режиссера, это его последняя работа, в которой он ставит свой финальный опыт над людьми и насекомыми, жизнью и театром, кино и сновидением.

Когда

12 мая, 21:00–23:00

Где

Garage Screen

Сколько

175–300 рублей

garagemca

Показ фильма «Ава»

Леа Мисиус — сценаристка «Призраков Исмаэля» Арно Деплешена, фильма-открытия прошлогоднего Каннского фестиваля. «Ава» — ее режиссерский дебют, написанный как дипломная работа в школе La Fémis и снятый на 35- миллиметровую пленку.

«Ава» — история взросления девочки-подростка, проводящей каникулы с матерью и маленькой сестрой на Атлантическом побережье Франции. Едва начавшиеся каникулы тоскливы: врач констатирует проблему со зрением, мать бегает на свидания, оставляя дочь одну с младенцем, жизнь, кажется, не имеет смысла. Однажды Ава замечает черного пса Люпо и его хозяина Хуана, живущих на отшибе. Далее следует знакомство с Хуаном, а невыносимо одинокое лето и слепящее глаза Солнце уступят место Луне и ночным кострам.

Когда

12 мая, 18:00–20:00

Где

ММОМА, ул. Петровка, 25

Сколько

вход свободный по регистрации

timepad

На фотографии: Dj Assault

Вечеринки

«БУТИКОЛЛ w» / DJ Assault / Jefferson Ave Rec. US

Прямым рейсом гетто-хаус-пионер Детройта — Dj Assault, тот самый, который «пусси вид энд алкохол». Поддержат его локальные диджеи с гетто-бассом, хаусом, хип-хопом и даже электролайвом.

Когда

11 мая, 23:00–08:00

Где

«Плутон»

Сколько

500 рублей

facebook

The Crow

Вечеринка от московской промогруппы Bravers с индейской тематикой, тремя танцполами и хедлайнером из Барселоны Луисом Гарбаном, который выступает под ником Cardopusher. Играть будет эйсид-хаус и электро и, скорее всего, не обойдется без восторженных индейских воплей (хотя лучше без них).

Когда

11 мая, 23:00— 12 мая, 10:00

Где

Rodnya

Сколько

600–800 рублей

facebook

Sapphire Slows (JP, LIVE), Соня Мунтян, Magnetic Poetry

При поддержке Monki на «Стрелке» выступит Sapphire Slows — электронный арт-поп-проект японской исполнительницы Кинуко Хирамацу, с тягучим вокалом и электронными синтезаторами, найденными на японских барахолках. Откроет вечер энтузиастка и модель Соня Мунтян и половина московской группы Magnetic Poetry Оксана Ивашинина.

Когда

12 мая, 23:00–03:00

Где

Strelka Bar

Сколько

вход по регистрации

timepad

На фотографии: «Генеральная репетиция»

Выставки

«Генеральная репетиция»

О том, как смотреть проект фонда V-A-C «Генеральная репетиция», The Village уже писал. Если коротко: на выставке представлены 200 работ художников от Луизы Буржуа и Джефа Кунса до Анатолия Осмоловского и Владислава Мамышева-Монро, которые выстроены в причудливую композицию, названную «спектаклем». Большая часть работ до этого ни разу не была в России, выставку готовили полгода три институции и 16 кураторов — помимо собственно фонда и коллекции V-A-C, в проекте приняли участие ММОМА и французский Kadist.

Когда

до 16 сентября

Где

ММОМА, ул. Петровка, 25

Сколько

вход свободный по регистрации

mmoma

«Эпоха Рембрандта и Вермеера. Шедевры Лейденской коллекции»

На выставке представлены 82 произведения, ни одно из которых еще не было показано в России. 80 из них — редкие живописные полотна Рембрандта, Яна Вермеера и Франца Халса и чуть ли не всех художников их круга, которые в то время жили и работали в Лейдене (отсюда и название коллекции). Помимо работ учителя Рембрандта Питера Ластмана, а также его первого и самого известного ученика Геррита Дау, посетителей ждет ценный бонус — редкий рисунок Леонардо да Винчи «Голова медведя».

Когда

28 марта — 22 июля

Где

ГМИИ им. Пушкина, главное здание

Сколько

300–600 рублей

arts-museum

На фотографии: Basemoscow

А также

Открытие Basemoscow

Традиционное мероприятие — открытие спортивного центра adidas в парке Горького. Будут полуторачасовые тренировки, состоящие из трех частей (бег, функциональная тренировка Exos, йога), стретчинг с Самирой Мустафаевой и беговая тренировка от капитана adidas Runners. А после все вместе идем отмечать открытие в La Boule.

Когда

12 мая, 09:00–23:00

Где

Парк Горького, Basemoscow

Сколько

вход по регистрации

timepad

Фотографии: обложка, 2 — Assault Rifle Records, 1 — Международный кинофестиваль в Мюнхене, 3 — MMOMA, 4 — Basemoscow