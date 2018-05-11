Выходные в городеПанк-лекторий, «Насекомые» Яна Шванкмайера и DJ Assault
Как хорошо провести выходные в Москве
Лекции / Кинопоказы
Панк-лекторий
Разговор о панке в здравом и современном ключе: три лайва, пять часов лекций о женщинах в тяжкой музыке, панк-кинематогрофе, метаморфозах панк-позиции и дебаты, которых так не хватало: лидер группы «Мразь» и один из идеологов Sadwave оппонирует создателю и ведущему подкастов Blitz&Chips, Beats&Chords. Они планируют перевернуть ваш взгляд на панк: убедят, что он умер, а потом разубедят обратно. После просветительской части будет концерт, на котором сыграют группы «Кружок», «Влажность» и специальный гость, о котором организаторы пока интригующе молчат.
«Насекомые» Яна Шванкмайера
В летнем кинотеатре «Гаража» пройдет показ нового фильма классика сюрреализма и экспериментальной анимации Яна Шванкмайера. По словам режиссера, это его последняя работа, в которой он ставит свой финальный опыт над людьми и насекомыми, жизнью и театром, кино и сновидением.
Когда
12 мая, 21:00–23:00
Где
Garage Screen
Сколько
175–300 рублей
Показ фильма «Ава»
Леа Мисиус — сценаристка «Призраков Исмаэля» Арно Деплешена, фильма-открытия прошлогоднего Каннского фестиваля. «Ава» — ее режиссерский дебют, написанный как дипломная работа в школе La Fémis и снятый на 35- миллиметровую пленку.
«Ава» — история взросления девочки-подростка, проводящей каникулы с матерью и маленькой сестрой на Атлантическом побережье Франции. Едва начавшиеся каникулы тоскливы: врач констатирует проблему со зрением, мать бегает на свидания, оставляя дочь одну с младенцем, жизнь, кажется, не имеет смысла. Однажды Ава замечает черного пса Люпо и его хозяина Хуана, живущих на отшибе. Далее следует знакомство с Хуаном, а невыносимо одинокое лето и слепящее глаза Солнце уступят место Луне и ночным кострам.
Когда
12 мая, 18:00–20:00
Где
ММОМА, ул. Петровка, 25
Сколько
вход свободный по регистрации
Вечеринки
«БУТИКОЛЛ w» / DJ Assault / Jefferson Ave Rec. US
Прямым рейсом гетто-хаус-пионер Детройта — Dj Assault, тот самый, который «пусси вид энд алкохол». Поддержат его локальные диджеи с гетто-бассом, хаусом, хип-хопом и даже электролайвом.
Когда
11 мая, 23:00–08:00
Где
«Плутон»
Сколько
500 рублей
The Crow
Вечеринка от московской промогруппы Bravers с индейской тематикой, тремя танцполами и хедлайнером из Барселоны Луисом Гарбаном, который выступает под ником Cardopusher. Играть будет эйсид-хаус и электро и, скорее всего, не обойдется без восторженных индейских воплей (хотя лучше без них).
Когда
11 мая, 23:00— 12 мая, 10:00
Где
Rodnya
Сколько
600–800 рублей
Sapphire Slows (JP, LIVE), Соня Мунтян, Magnetic Poetry
При поддержке Monki на «Стрелке» выступит Sapphire Slows — электронный арт-поп-проект японской исполнительницы Кинуко Хирамацу, с тягучим вокалом и электронными синтезаторами, найденными на японских барахолках. Откроет вечер энтузиастка и модель Соня Мунтян и половина московской группы Magnetic Poetry Оксана Ивашинина.
Когда
12 мая, 23:00–03:00
Где
Сколько
вход по регистрации
Выставки
«Генеральная репетиция»
О том, как смотреть проект фонда V-A-C «Генеральная репетиция», The Village уже писал. Если коротко: на выставке представлены 200 работ художников от Луизы Буржуа и Джефа Кунса до Анатолия Осмоловского и Владислава Мамышева-Монро, которые выстроены в причудливую композицию, названную «спектаклем». Большая часть работ до этого ни разу не была в России, выставку готовили полгода три институции и 16 кураторов — помимо собственно фонда и коллекции V-A-C, в проекте приняли участие ММОМА и французский Kadist.
Когда
до 16 сентября
Где
ММОМА, ул. Петровка, 25
Сколько
вход свободный по регистрации
«Эпоха Рембрандта и Вермеера. Шедевры Лейденской коллекции»
На выставке представлены 82 произведения, ни одно из которых еще не было показано в России. 80 из них — редкие живописные полотна Рембрандта, Яна Вермеера и Франца Халса и чуть ли не всех художников их круга, которые в то время жили и работали в Лейдене (отсюда и название коллекции). Помимо работ учителя Рембрандта Питера Ластмана, а также его первого и самого известного ученика Геррита Дау, посетителей ждет ценный бонус — редкий рисунок Леонардо да Винчи «Голова медведя».
Когда
28 марта — 22 июля
Где
ГМИИ им. Пушкина, главное здание
Сколько
300–600 рублей
А также
Открытие Basemoscow
Традиционное мероприятие — открытие спортивного центра adidas в парке Горького. Будут полуторачасовые тренировки, состоящие из трех частей (бег, функциональная тренировка Exos, йога), стретчинг с Самирой Мустафаевой и беговая тренировка от капитана adidas Runners. А после все вместе идем отмечать открытие в La Boule.
Когда
12 мая, 09:00–23:00
Где
Парк Горького, Basemoscow
Сколько
вход по регистрации
Фотографии: обложка, 2 — Assault Rifle Records, 1 — Международный кинофестиваль в Мюнхене, 3 — MMOMA, 4 — Basemoscow
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