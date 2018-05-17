Вечеринки

No Regrets w/ Textasy (US)

Электро, даб и эйсид от молодого, но активного музыканта из Далласа Textasy, поддержит которого еще один артист с шотландского лейбла Craigie Knowes — Дима Ковязин.

Когда 18 мая, 23:00–07:00 Где бар RNDM Сколько 600 рублей facebook

ACID «Топот»

Вечеринка-пикник в «Смене», кульминацией которого станет презентация новой джазовой программы популярного московского бенда «ТОПОТ аркестра», при поддержке DJ-сетов от Aman Po-Kaifu и Mutenoise. Будет и фьюжн, и эйсид-рок, и психоделик.