На фотографии: ACID «Топот»

Вечеринки

No Regrets w/ Textasy (US)

Электро, даб и эйсид от молодого, но активного музыканта из Далласа Textasy, поддержит которого еще один артист с шотландского лейбла Craigie Knowes — Дима Ковязин.

Когда

18 мая, 23:00–07:00

Где

бар RNDM

Сколько

600 рублей

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ACID «Топот»

Вечеринка-пикник в «Смене», кульминацией которого станет презентация новой джазовой программы популярного московского бенда «ТОПОТ аркестра», при поддержке DJ-сетов от Aman Po-Kaifu и Mutenoise. Будет и фьюжн, и эйсид-рок, и психоделик.

Когда

20 мая, 17:00–23:00

Где

«Смена 2.0»

Сколько

вход за любую сумму-пожертвование

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Кинопоказы

«Рара»

Фильм о девочке из Чили, мать которой начала встречаться с женщиной. В консервативных районах Чили отношение к ЛГБТ неоднозначное, так что новые семейные обстоятельства осложняют ей жизнь. Фильм будет показан в рамках премьерного тура ЛГБТ-фестиваля «Бок о бок» — после просмотра состоится дискуссия о том, как живут российские однополые пары с детьми в условиях гомофобии и до какой степени возможна открытость родителей перед детьми.

Когда

19 мая, начало в 17:45

Где

«Cpeda Loft» (Нижний Сусальный пер., 5, стр. 4, первый этаж, м. «Курская»)

Сколько

250–300 рублей

bok-o-bok

«Как разговаривать с девушками на вечеринках»

Премьерный показ фантасмагории Джона Кэмерона Митчелла о встрече молодых панков и инопланетян в бунтарской Англии 1970-х. В роли королевы пришельцев — загримированная под Дэвида Боуи Николь Кидман.

Когда

17 мая, 21:00–23:00

Где

Garage Screen

Сколько

300 рублей

garagemca

Концерты

«ТЭЦ» х «Интурист»

Совместный концерт двух новых групп от участников известных многим проектов Motorama, «ГШ», «Утро», Interchain: новый проект Влада Паршина «ТЭЦ» и презентация его первого мини-альбома «А», плюс аудиовизуальный проект «глинтшейкера» Жени Горбунова «Интурист».

Когда

19 мая, 18:00–23:00

Где

Pluton

Сколько

500–700 рублей

radario

На фотографии: винтажный маркет на «Хлебозаводе»

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Винтажный маркет на «Хлебозаводе»

В субботу и воскресенье на территории Хлебозавода № 9 у ближайшего от метро «Дмитровская» входа будет работать винтажный маркет. Продавать будут украшения, одежду, фарфоровые фигурки и все что угодно винтажное от инстаграм-проектов, магазинчиков и коллекционеров.

Когда

19–20 мая, 11:00–19:00

Где

«Хлебозавод»

Сколько

бесплатно

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Винтажный маркет в Untitled

Традиционный воскресный маркет на целый день в Untitled, с фри-вином и музыкой (вино можно захватить с собой).

Когда

20 мая, 15:00–22:00

Где

Untitled

Сколько

вход свободный

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Поэтическая ночь в галерее «Пересветов переулок»

Студенты московских театральных вузов в пространстве выставки галереи прочтут произведения современных авторов и исполнят отрывки из классической русской литературы, обсудят биографии и жизненные пути русских поэтов. Любой желающий из аудитории сможет присоединиться к чтениям — прочитать свои стихи или общепризнанную классику. Вход по обязательной регистрации.

Когда

19 мая, 18:00–20:00

Где

Галерея «Пересветов переулок»

Сколько

вход по регистрации

Фотографии: обложка, 2 — BOK-O-BOK, 1 — «ТОПОТ аркестра», 3 — Женя Горбунов, 4 — «Хлебозавод»