Выходные в городеКонцерты «ТЭЦ» и «Интуриста», винтажные маркеты и поэтическая ночь
Самые интересные события этих выходных в Москве
Вечеринки
No Regrets w/ Textasy (US)
Электро, даб и эйсид от молодого, но активного музыканта из Далласа Textasy, поддержит которого еще один артист с шотландского лейбла Craigie Knowes — Дима Ковязин.
Когда
18 мая, 23:00–07:00
Где
бар RNDM
Сколько
600 рублей
ACID «Топот»
Вечеринка-пикник в «Смене», кульминацией которого станет презентация новой джазовой программы популярного московского бенда «ТОПОТ аркестра», при поддержке DJ-сетов от Aman Po-Kaifu и Mutenoise. Будет и фьюжн, и эйсид-рок, и психоделик.
Когда
20 мая, 17:00–23:00
Где
«Смена 2.0»
Сколько
вход за любую сумму-пожертвование
Кинопоказы
«Рара»
Фильм о девочке из Чили, мать которой начала встречаться с женщиной. В консервативных районах Чили отношение к ЛГБТ неоднозначное, так что новые семейные обстоятельства осложняют ей жизнь. Фильм будет показан в рамках премьерного тура ЛГБТ-фестиваля «Бок о бок» — после просмотра состоится дискуссия о том, как живут российские однополые пары с детьми в условиях гомофобии и до какой степени возможна открытость родителей перед детьми.
Когда
19 мая, начало в 17:45
Где
«Cpeda Loft» (Нижний Сусальный пер., 5, стр. 4, первый этаж, м. «Курская»)
Сколько
250–300 рублей
«Как разговаривать с девушками на вечеринках»
Премьерный показ фантасмагории Джона Кэмерона Митчелла о встрече молодых панков и инопланетян в бунтарской Англии 1970-х. В роли королевы пришельцев — загримированная под Дэвида Боуи Николь Кидман.
Когда
17 мая, 21:00–23:00
Где
Garage Screen
Сколько
300 рублей
Концерты
«ТЭЦ» х «Интурист»
Совместный концерт двух новых групп от участников известных многим проектов Motorama, «ГШ», «Утро», Interchain: новый проект Влада Паршина «ТЭЦ» и презентация его первого мини-альбома «А», плюс аудиовизуальный проект «глинтшейкера» Жени Горбунова «Интурист».
Когда
19 мая, 18:00–23:00
Где
Pluton
Сколько
500–700 рублей
А также
Винтажный маркет на «Хлебозаводе»
В субботу и воскресенье на территории Хлебозавода № 9 у ближайшего от метро «Дмитровская» входа будет работать винтажный маркет. Продавать будут украшения, одежду, фарфоровые фигурки и все что угодно винтажное от инстаграм-проектов, магазинчиков и коллекционеров.
Когда
19–20 мая, 11:00–19:00
Где
«Хлебозавод»
Сколько
бесплатно
Винтажный маркет в Untitled
Традиционный воскресный маркет на целый день в Untitled, с фри-вином и музыкой (вино можно захватить с собой).
Когда
20 мая, 15:00–22:00
Где
Untitled
Сколько
вход свободный
Поэтическая ночь в галерее «Пересветов переулок»
Студенты московских театральных вузов в пространстве выставки галереи прочтут произведения современных авторов и исполнят отрывки из классической русской литературы, обсудят биографии и жизненные пути русских поэтов. Любой желающий из аудитории сможет присоединиться к чтениям — прочитать свои стихи или общепризнанную классику. Вход по обязательной регистрации.
Когда
19 мая, 18:00–20:00
Сколько
вход по регистрации
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