Каждые выходные The Village собирает самые интересные, популярные, смешные и странные материалы за неделю в русском и зарубежном интернете для тех, у кого нет времени на чтение в будни. В этом выпуске — интервью с Чулпан Хаматовой о благотворительности и жизни, истории о гостевом браке, карта Млечного пути и многое другое.

Новое масштабное расследование Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. На сей раз команда утверждает, что обнаружила в Ивановской области, под городом Плёс, секретную дачу премьер-министра Дмитрия Медведева. ФБК снарядил на место целую экспедицию и с воздуха заснял огромный участок площадью 80 гектаров (это как три Кремля и 30 Красных площадей), огороженный забором под шесть метров в высоту. На участке — многочисленные дома, средства спецсвязи, гостиница для персонала, вертолетные площадки, бассейны и пруд с домиком для уточки. ФСО, пресс-секретарь главы правительства Наталья Тимакова и Управление делами президента информацию опровергают (ответные опровержения можно посмотреть здесь и здесь), а сам Дмитрий Анатольевич забанил Алексея Навального в своем твиттере.

Роман Супер взял большое серьезное интервью у актрисы и благотворителя Чулпан Хаматовой, которое в основном посвящено деятельности фонда «Подари жизнь», ситуации с лечением онкозаболеваний, паллиативной помощи и изменениям в этой сфере. Впрочем, Супер спросил Хаматову и о политике («Я не пойду на выборы»), музыке («Оксимирон — открытие в моей жизни»), будущем России («Хороши не будет никогда и нигде») и мечтах («Я бы хотела побывать на свадьбах своих дочерей и отпраздновать столетие родителей).

Один из самых грустных текстов этой недели. Последняя акция арт-группы «Война» состоялась в канун нового 2012 года в Петербурге – тогда художники сожгли полицейский автозак. Сейчас основатели группы Олег Воротников («Вор») и Наталья Сокол («Коза») вместе со своими тремя детьми скрываются в Европе. Спустя почти пять лет они оказались никому не нужны, а их радикализм не позволил им стать легальными беженцами. Разочарованный зарубежной жизнью, Вор отказался от акционизма за пределами России, а после присоединения Крыма даже стал сторонником Владимира Путина. Творчество Петра Павленского он и вовсе называет «вторичным и позорным».

В свою очередь Esquire в большом трехчастном материале рассказывает о неутешительной ситуации с самоубийствами в МФТИ — одном из самых престижных вузов страны. Это учебное заведение занимает первое место в России по количеству нобелевских лауреатов и академиков. Однако насыщенная учебная программа и интенсивная нагрузка дают и другой эффект — студенты не выдерживают, а для некоторых из них очередной виток зубрежки заканчивается попыткой суицида. В ситуации подробно разбирается журналист Александра Шевелева, а за визуальную часть материала отвечает фотограф Александр Гронский — лауреат World Press Photo 2012 года.

На «Афише Daily» вышел фичер, собравший четыре истории об опыте гостевого брака — это когда супруги живут в разных квартирах или даже городах, но считают друг друга мужем и женой. Такое положение вещей может быть вынужденной мерой (как в одном из монологов), а может быть осознанным выбором — в случае, если партнеры хотят больше личного пространства, но и расставаться для них не выход. В общем, этот материал еще раз доказывает, что у традиционной ячейки общества отнюдь нет монополии на счастье и что способов сосуществования друг с другом у влюбленных великое множество, а главное при этом, чтобы всем было комфортно.

Отдохнуть душой от политики и злободневных социальных вопросов можно за чтением нового текста «Арзамаса», посвященного художественному объединению Баухаус, просуществовавшему в Германии с 1919 по 1933 годы. Это зачинатели новой архитектуры, которые отказались от приемов классической ордерной системы и поставили себе задачей сделать здания более функциональными, удобными и утилитарными. В тексте, который основан на зарубежных источниках (их подробный список приведен в конце), коротко описывается история объединения, а также на примерах объясняется, как «главные открытия Баухауса изменили представления о современной городской среде, архитектуре, дизайне и творчестве в целом».

Если вы в детстве любили книжки об астрономии, следующая новость вас порадует. На этой неделе Европейское космическое агентство опубликовало подробную карту нашей галактики, которая смонтирована из кадров, сделанных спутником Gaia за три года своего существования. Помимо яркой полосы звезд Млечного пути, на карте можно заметить два пятна Большого и Малого Магеллановых Облаков (чуть правее центра карты) — спутников нашей галактики. Кроме того, слева на карте можно разглядеть и небольшую спираль Туманности Андромеды, которая расположена от нас в 2,5 миллиона световых лет и, согласно некоторым моделям эволюции Вселенной, поглотит Млечный путь через пять миллиардов лет. Впрочем, эта карта — лишь малая часть информации, собранной спутником. Благодаря миссии Gaia удалось составить каталог из миллиарда звезд, для каждой из которых были вычислены расстояния до Земли и яркость. Разработка программы длилась 13 лет и стоила 700 миллионов евро.

Новый клип Radiohead

С выходом нового альбома Radiohead не скупится на новые клипы, и вот подоспел еще один — на трек «Present Tense». Минималистичный ролик для группы снял режиссер Томас Андресон — здесь Том Йорк и Джонни Гринвуд в обстановке полумрака соображают песню на двоих (не без помощи драм-машины).

Трейлер «На пятьдесят оттенков темнее»

Официальный трейлер экранизации второй книги Э.Л. Джеймс о страстном романе студентки Анастейши Стил и неотразимого миллионера с плеткой вышел 13 сентября, и к моменту публикации этого текста набрал уже больше 10 миллионов просмотров только на YouTube — будто первой части и не сопутствовало презрение критиков и прогрессивной общественности. В единственном пока промовидео фильма, который должен выйти на экраны в феврале, снова много разнузданных поцелуев, шелка, масок и обнаженного торса Джейми Дорнана. Кроме того, в трейлере появляется Ким Бейсингер — она сыграет бывшую любовницу Кристиана Грея, наставлявшую его в вопросах БДСМ.

Второй клип группы «Грибы»

Коллектив «Грибы», за которым стоят четыре украинца — рэперы 4atty и Симптом НЖН, основатель лейбла Kruzheva Music Юрий Бардаш и видеоблогер Корреспондент Радужный — обнародовал новое потенциально хитовое видео под названием «Копы». Начинается оно так же, как и их дебютная песня-мем «Интро» — скетчем в исполнении Корреспондента Радужного, после которого прочие участники группы читают рэп о своих взаимоотношениях с представителями полиции. Что до самого трека, то это по-прежнему довольно бодрый стеб над узнаваемым хаус-звуком в духе Disclosure с бессмысленным, но оседающим в голове текстом.

Николай Басков-Пикачу

Звезды, которые нас поразили: на этой неделе соцсети облетела видеозапись выступления Николая Баскова на «Новой волне» в Сочи. Под зажигательные эстрадные ритмы артист выпрыгивает на зрителя в жёлтом костюме Пикачу, скачет на надувном покеболе, а также совершает круговые движения тазом, демонстрируя бутафорский хвостик, напевая «Обниму тебя нежно, обниму тебя страстно». В общем, если вы излишне впечатлительны, на play лучше не нажимать.

Розенбаум поет про маршрутку

Иван Ургант в эфире своего вечернего шоу заставил Александра Розенбаума спеть под гитару в своей фирменной манере несколько популярных песен (которые музыкант, нужно отметить, никогда до этого не слышал). Результат — новое прочтение треков «Имя 505» группы «Время и стекло» и «Маршутка» команды IOWA. Бонус — Урганс поет соло «Ладу Седан».

Текст: Аня Чесова, Юрий Болотов, Настя Курганская