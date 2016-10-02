Каждые выходные The Village собирает самые интересные, популярные, смешные и странные материалы за неделю в русском и зарубежном интернете для тех, у кого нет времени на чтение в будни. В этом выпуске — новый англоязычный сайт о России Get Russia, еще один трейлер фильма «Фантастические твари и где они обитают», видео с «домом Сечина» и многое другое

Расследование недели — команда телеканала «Дождь» рассказала о дружеских связях президента России Владимира Путина с экс-акционером нефтетрейдинговой компании Gunvor Петром Колбиным. Последний якобы оказался бывшим владельцем элитных квартир, которые теперь (и об этом свидетельствуют выписки из единого государственного реестра) принадлежат бабушке Алины Кабаевой.

Видео с «домом Сечина» в Барвихе

А Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального продолжает летать над Россией — на сей раз организация утверждает, что ей удалось заснять с воздуха участок размером в три гектара со строящимся на нем домом, якобы принадлежащем главе «Роснефти» Игорю Сечину. Ранее, напомним, о предполагаемом доме Сечина написала газета «Ведомости», после чего глава «Роснефти» по суду обязал издание уничтожить весь сохранившийся тираж выпуска со статьей и удалить соответствующий текст со своего сайта.

«Секрет фирмы» продолжает гордо нести знамя сторителлинга — на уходящей неделе издание выпустило лонгрид о тех, кто заработал себе славу и деньги на стримах (они же видеотрансляции). Автор текста, журналист Анастасия Черникова, разыскала и лично познакомилась с тремя стримерами: во-первых, с известной даже за пределами стрим-тусовки Кариной, а во-вторых и третьих — с Кириллом Зыряновым (VJlink) и Денисом Коробковым (Welovegames). Каждому герою в тексте посвящена отдельная глава, описывающая распорядок дня, характер и метод работы персонажа.

Продолжение отечественного глянцевого сериала в буквах — прославившаяся своей колонкой о бедной жизни на 250 тысяч рублей в месяц анонимная пиарщица снова срывает покровы. На сей раз — с бедных мужчин, а к ним, по мнению автора, можно причислить всех, кто зарабатывает меньше двух миллионов рублей в месяц. Такие мужчины прямо в заголовке именуются «не мужчинами». Ну и далее по тексту тоже достаточно перлов: «Мое либидо не колеблется от молодого человека, который ни разу не мял белоснежные простыни в парижском Plaza Athenee. Какие представления о романтике могут быть у того, кто не встречал рассвет в Портофино?». Одним словом, издание Gracia продолжает из последних сил бороться за трафик.

Медиахолдинг Rambler&Co тем временем запустил сайт Get Russia, на котором теперь публикует переведенные на английский язык статьи «Афиши», «Ленты.ру», «Секрета фирмы», «Мосленты» и других своих изданий. Уже сейчас там можно найти, например, фичер с рецептом борща и рассказ об иностранцах, которые носят одежду с кириллическими надписями. По мнению авторов проекта, запуск сайта позволит иностранному читателю «погрузиться в богатейшую историю, культуру страны, узнать о передовых открытиях и разработках российских ученых и многом другом, о чем пишут издания Rambler&Co».

В конце октября 2015 года компания Rambler&Co внезапно объявила о прекращении выпуска ставших эталонными путеводителей «Афиши» и уволила всю редакцию этого проекта с пятнадцатилетней историей. Спустя почти год «Медуза» исправляет ситуацию запуском серии электронных путеводителей «Атлас», над которой и работали бывшие сотрудники «Афиши». Всего на этой неделе вышло десять путеводителей — по Барселоне, Берлину, Минску, Москве, Нью-Йорку, Парижу, Риму, Стокгольму, Хельсинки и Доминиканской Республике. Являются ли они полноценной заменой бумажным гидам? Скорее нет: каждый путеводитель — не захватывающий рассказ о каком-нибудь мегаполисе, а набор объяснительных карточек, рассказывающих самое основное, но не то чтобы вдающихся в подробности. Просто, кратко, практично — вполне сойдет для путешествий в 2016 году.

Мизулина агитирует за Явлинского

Пятиминутка политической ностальгии. На YouTube-канале ATV Plus опубликовали отрывок передачи «Ночной полет», вышедшей в 2000 году — ее гостем стала нынешний сенатор Елена Мизулина, в наши дни прославившаяся серией резонансных законопроектов. Программу снимали незадолго до президентских выборов, на которых, как известно, победу одержал Владимир Путин. Однако в то время Мизулина, ныне горячая сторонница президента, поддерживала другого кандидата — Григория Явлинского. «Я считаю, что Явлинский — это вообще судьба России. Это вообще так выпало, так получилось, так повезло России, что есть такой человек, как Григорий Алексеич, что он среди кандидатов, что он благодаря своему участию задает очень высокую планку требований к кандидату, что он создает возможность сравнения», — говорит Мизулина в эфире, а также выступает с критикой партии «Единство» (которая позже превратилась в «Единую Россию»).

Героиня следующего видео — снова Елена Мизулина, но на сей раз она к нам уже со свежим заявлением. Сенатор высказалась о современных российских семьях, главная проблема которых, по ее мнению — не домашнее насилие, а грубость, причем зачастую со стороны жены: «Нет ласки, нет уважения, особенно со стороны женщины». При этом важно не обижать мужчину, считает сенатор, ведь «даже когда бьет мужчина свою жену, все равно такой обиды нет, как если обидеть и унизить мужчину».

На этой неделе Дрейк выпустил на Apple Music свое новое двадцатиминутное видео, снятое совместно с режиссером Энтони Мэндлером (автором клипов Ники Минаж, Рианны и Ланы дель Рей). Действие музыкального фильма происходит в Йоханнесбурге, а сам Дрейк играет члена уличной банды, который хочет быстро заработать миллион долларов, но в итоге теряет свою возлюбленную и начинает мстить с автоматом Калашникова в руках. «Please Forgive Me» снят на две лучших песни с последнего альбома рэпера — «One Dance» и «Controlla», однако вряд ли поразит вас высоким уровнем драматургии. А если вам нравится эстетика неон-нуара, лучше пересмотреть клип «Needed Me» Рианны, снятый в этом году Хармони Корином.

Трейлер «Королевской кобры» с Франко и Слейтером

На днях в сети появился первый трейлер ленты о двух конкурирующих порномагнатах (в исполнении Джеймса Франко и Кристиана Слейтера), которые борются за восходящую звезду гей-порно, и, кажется, борьба не ограничится легальными приемами. В мировой прокат «Кобра» выходит 21 октября, доберется ли до российских кинотеатров — большой вопрос, учитывая тематику (например, прошлый схожий опыт Франко в драме о перевоспитавшемся гей-активисте «Меня зовут Майкл» так и не пробудил интереса у российских прокатчиков).

Еще один трейлер фильма «Фантастические твари и где они обитают»

Финальное промо долгожданного спин-оффа поттерианы, который стартует в кинотеатрах 17 ноября. По сюжету зоолог Ньют Скамандер (оскароносец Эдди Редмейн) прибывает в Нью-Йорк 20-х годов с чемоданчиком, полным волшебных существ, которые, разумеется, не станут долго сидеть взаперти. Последующие события грозят нарушить зыбкий мир между волшебниками и маглами. В режиссерское кресло сел автор последних четырех фильмов поттерианы Дэвид Йетс, сценарий написала Джоан Роулинг. Новый трейлер отличается от предыдущих преимущественно тем, что нам показали еще больше фантастических тварей, чем прежде.

«Party Like a Russian» Робби Уилльямса

Самый сумасшедший клип недели — Робби Уиллямс решил тряхнуть стариной и снял клип на свою песню «Party Like a Russian». В ролике — всё, что вы только можете представить при взгляде на название трека: тут вам и русский балет, и роскошные интерьеры, и наряды, каких свет не видывал. Не хватает только танцующего медведя. Зато Робби несколько раз произносит на ломаном русском слово «Спасибо».

Текст: Аня Чесова, Юрий Болотов, Настя Курганская