Каждые выходные The Village собирает самые интересные, популярные, смешные и странные материалы за неделю в русском и зарубежном интернете для тех, у кого нет времени на чтение в будни. В этом выпуске — материал с монологами порноголиков, фоторепортаж о жизни коммуны бывших заключенных и наркоманов в Кимрах, 38-минутный клип Grimes и многое другое.

На этой неделе спецкор «Медузы» Даниил Туровский опубликовал историю заключенного тюрьмы Гуантанамо № 720 — россиянина Равиля Мингазова. Мингазов был обычным советским человеком: родился на Дальнем Востоке, вырос в панельной многоэтажке в Набережных Челнах, учился балету и татарским народным танцам, а потом стал делать карьеру в армии. Но в конце девяностых он увлекся исламом и быстро превратился в радикала: из родного Татарстана вместе с женой и детьми он уехал в Среднюю Азию строить «настоящий исламский джамаат». За два года Мингазов побывал в Таджикистане, Афганистане и Пакистане, а в октябре 2002-го оказался уже за 11 тысяч километров от Набережных Челнов — в тюрьме на Кубе.

Экс-глава «ЮКОСа» Михаил Ходорковский на этой неделе опубликовал в «Ведомостях» свою новую колонку, посвященную, конечно же, судьбам нашей страны. В тексте автор сравнивает политический строй современной России с Советским Союзом (да-да, никаких сюрпризов), а также предлагает реформаторское решение — «воссоздание местного самоуправления и передача на этот уровень полномочий и источников средств для решения подавляющего большинства вопросов, которые волнуют обычного человека». Ходорковский признает, что вероятность проведения столь масштабной реформы в нынешних реалиях невысока, но называет предлагаемые им решения необходимыми — «для того, чтобы государство и страна были в состоянии преодолеть тот кризис, в котором мы уже живем, но до “девятого вала” которого еще не добрались».

«Кольта» публикует фрагменты познавательных выступлений федерального судьи в отставке Сергея Пашина и адвоката Романа Бевзенко на Летней дискуссионной школе GAIDPARK-2016, которую организовал Фонд Егора Гайдара. Спикеры доходчиво объясняют, почему в современной России выносится меньше оправдательных приговоров, чем в СССР при Сталине, что такое «отписывать дела» и как суды присяжных «держат в загоне».

Шесть девушек рассказали редакции Wonderzine, как они пришли к феминизму. Героини еще раз напоминают нам, что феминизм — не про то, чтобы не давать мужчине открыть перед собой дверь или помочь надеть пальто. Он — в первую очередь про выбор собственного пути, который никто не вправе делать за человека, какого бы пола он ни был.

«Афиша» записала истории нескольких людей, страдающих от порнозависимости — то есть тех, кто в определенный момент жизни признал, что постоянный просмотр порно негативным образом отразился на их жизни. Таких героев в материале три, и что примечательно — все трое мужчины. Также в статье есть монолог жены порноголика и комментарии двух специалистов — психолога и семейного психотерапевта, которые дают проблеме экспертную оценку.

Журналисты Роман Супер и Ким Белов взяли для GQ интервью у Тимура Юнусова (он же рэпер Тимати), которое наверняка вас повеселит. Артист здесь высказывается и о Штатах, и о президенте Владимире Путине, и о главе Чечни Рамзане Кадырове, и о геях, а также перечисляет все, что сделал для России в свои годы (а чтобы подсчитать все это, уверен Тимати, не хватит пальцев на руках и ногах).

На «Медиазоне» — любопытный фоторепортаж о жизни протестантской коммуны бывших наркоманов и заключенных, расположенной в городе Кимры, что в Тверской области. Потенциально именно подобные общины подпадают под действие принятого летом этого года «пакета Яровой». Пока же документ не заработал на практике, религиозные коммуны продолжают привычную деятельность — к примеру, коммуна в Кипрах существует уже 10 лет. Восьмимесячный курс общины, направленный на реабилитацию бывших заключенных и наркоманов, в год проходят порядка 30 человек. Некоторые из них остаются работать при центре и становятся прихожанами местной баптистской церкви.

Трейлер «Джеки»

На этой неделе мы увидели трейлер байопика Жаклин Кеннеди с Натали Портман в главной роли — «Джеки» выйдет в американский прокат 2 декабря этого года. Фильм описывает несколько дней из жизни вдовы американского президента Джона Кеннеди после фатального покушения в ноябре 1963 года. Первая критика ленты после премьеры на Венецианском кинофестивале описывает фильм с восхищением и даже прогнозирует Портман номинацию на второй «Оскар» в карьере. Режиссер — чиллиец Пабло Ларраин, дебютирующий в англоязычном кино. Дата выхода ленты в российский прокат пока неизвестна.

Трейлер «Патерсона» Джима Джармуша

Новый фильм одного из самых поэтичных режиссеров современности Джима Джармуша мы увидим только в феврале — а пока можем составить о нем предварительное мнение, оценив первый трейлер. Картина расскажет о семи днях из жизни Патерсона, водителя автобуса и талантливого поэта — правда, о втором амплуа знает лишь его девушка, эксцентричная Лора, чьи попытки воодушевить бойфренда поделиться талантом с миром упорно игнорируются. Каждый день Патерсон встает в шесть утра, садится за руль автобуса, возит пассажиров, выгуливает собаку, разговаривает с Лорой и с самим собой — его внутренний голос сопровождает все происходящее на экране. В главных ролях — крайне актуальные сегодня Адам Драйвер (Адам из «Девочек», главный злодей перезапущенных «Звездных войн» и один из любимых актеров Ноа Баумбаха) и красавица Голшифте Фарахани (героиня режиссерского дебюта Луи Гарреля «Друзья» и грядущих новых «Пиратов Карибского моря»).

38-минутный клип Grimes «The AC!D Reign Chronicles»

Этой весной Grimes вместе со своей подругой певицей HANA съездила в двухнедельный тур по Европе, по результатам которого девушки выпустили совместный музыкальный фильм. Он состоит из шести клипов, как на песни с последнего альбома самой Grimes («World Princess Part II», «Belly of the Beat», «Scream»), так и на треки с дебютной записи HANA («Chimera», «Underwater» и «Avalanche»). Во время съемок подруги обошлись без помощи профессионального режиссера и сняли все видео сами на обычный смартфон.

Новый клип On-The-Go

Под занавес подборки делимся новым клипом российской музыкальной группы On-The-Go — загадочным и неприлично длинным. Ролик длится почти семь минут и рассказывает историю двух влюбленных, которых задумал разлучить влиятельный злодей. А в финале терпеливого зрителя ждет неизбежный хэппи-энд.

Текст: Аня Чесова, Юра Болотов, Настя Курганская