Каждые выходные The Village собирает самые интересные, популярные, смешные и странные материалы за неделю в русском и зарубежном интернете для тех, у кого нет времени на чтение в будни. В этом выпуске — интервью Марии Алёхиной и Василия Эсманова, записи древнегреческой музыки и многое другое.

1 ноября в сеть попало письмо заключенного активиста Ильдара Дадина, в котором он пожаловался на пытки и избиения со стороны администрации исправительной колонии № 7 в городе Сегеже. По словам Дадина, первого в России осужденного за неоднократное участие в не согласованных с властями акциях, даже начальник учреждения Сергей Коссиев лично угрожал ему убийством.

После публикации письма проверку инцидента начали ФСИН, Следственный комитет и правозащитники. На время проверки начальник ИК-7 Сергей Коссиев был временно отстранен от должности, а уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова настояла на переводе Дадина в другую колонию. При этом сам Дадин заявил, что не настаивает на переводе: «Я не прошу меня отсюда вытаскивать: я неоднократно видел и слышал, как избивают других осужденных, поэтому совесть не позволит мне отсюда бежать — я собираюсь бороться, чтобы помочь остальным».

В конце октября Pussy Riot выпустили сразу три новых клипа, после которых стало ясно, что коллектив окончательно покинула Мария Алёхина. «Медуза» встретилась с Алёхиной в Лондоне, где та играет в спектакле «Burning Doors», рассказывающем истории лишения свободы самой художницы, Петра Павленского и Олега Сенцова. Мария призналась, что избегает публичности и больше не общается с Надеждой Толоконниковой.

Текст, имеющий прямое отношение и к нашему изданию. На прошлой неделе стало известно, что Василий Эсманов, один из основателей издательского дома Look At Media, в который входят The Village, Wonderzine и Furfur, отходит от оперативного управления компанией, чтобы заняться новыми творческими проектами. Bird In Flight поговорил с Эсмановым о состоянии медиа и жизни в Нью-Йорке.

На Wonderzine — вдохновляющая история нашего коллеги, шеф-редактора The Village Ани Чесовой, о путешествии в Крым, которая совмещает в меру драматичное повествование о разводе и действительно полезные лайфхаки для желающих путешествовать дикарем в одиночку. Аня приводит как список вещей первой необходимости для палаточников, так и рефлексирует на тему стабильности своей жизни, перманентного женского страха перед незнакомыми мужчинами в диких условиях и наготе как методе внутреннего освобождения.

1 ноября, предваряя День народного единства и почившее празднование годовщины Октябрьской революции, петербуржцы из арт-группы «Родина» вышли с одиночными пикетами под лозунгами «Война-безработица-ноябрь», «Наше будущее алкоголизм», «Давайте это терпеть», «Все мертвы, но некоторые мертвее», «Боль, пустота, патриотизм» и другими. По словам организаторов, акцию они придумали еще весной, когда их ощущение общего уныния в стране пошло в разрез с торжественными лозунгами 1 мая.

Редакция самарского издания «Другой город» представила, как выглядели бы центры некоторых европейских городов, если бы местные жители относились к ним так же, как самарцы к своему городу. Согласно их фантазии, каналы Венеции утонули бы в мусоре и рекламных баннерах, Флоренция превратилась в бесконечную стройку, а «приземистые халупы, связанные с печальными днями Ван Гога» на парижском Монмартре сменили элитные жилые комплексы.

На «Арзамасе» – удивительный материал о музыке древних греков: благодаря найденным в прошлом веке папирусам, ученым удалось соотнести древнегреческие нотные записи с современными и восстановить звучание мелодий с большой точностью. Так, можно послушать песню о фиалке, нарциссе и стрельбе из лука, соло на греческой дудке и еще несколько музыкальных произведений.

Новый клип Муджуса

На уходящей неделе московский электронный музыкант Рома Литвинов, более известный как Mujuice, выпустил клип на свой новый сингл Hurt. В кадре — пейзажи Казахстана: Большое Алматинское озеро и Чарынский каньон, — а также черно-белые абстрактные объекты, отсылающие к ранним работам Mujuice. Трек Hurt станет первым в новом альбоме Torus, который должен выйти до конца года.

Трейлер второй части фильма «На игле»

В сети наконец появился трейлер продолжения культового фильма «На игле» по одноименному роману классика контркультурной литературы Ирвина Уэлша. Сюжет второй части основывается на романе «Порно» Уэлша, а режиссеру Дэнни Бойлу чудом удалось сохранить весь актерский состав первого фильма. Но как бы вы не относились к запоздалым возвращениям, трейлер стоит взглянуть, чтобы снова услышать трек «Born Slippy» группы Underworld и узнать несколько эпохальных кадров из первой части в обновленной версии.

«Неудовлетворенность»

UNSATISFYING from PARALLEL STUDIO on Vimeo.

Другой хит этой недели — короткометражка о неудовлетворенности французской анимационной студии Parallel. Ложка тонет в супе, баскетбольный мяч почти залетает в кольцо, загрузка файла замерла на 99 % — и другие раздражающие мелочи, с которыми мы сталкиваемся в повседневной жизни.

Текст: Кристина Сафонова, Наташа Федоренко, Юрий Болотов