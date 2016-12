Каждые выходные The Village собирает самые интересные, популярные, смешные и странные материалы за неделю в русском и зарубежном интернете для тех, у кого нет времени на чтение в будни. В этом выпуске — лонгрид о российских бизнесменах в Израиле, история пакета «Марианна», короткометражка Уэса Андерсона для H&M и многое другое.

Спецкор «Медузы» Даниил Туровский рассказывает о петербуржце Иване Павлове — юристе, специализирующемся на защите людей, обвиняемых в государственной измене. Вот уже больше 20 лет этот адвокат занимается делами, в которых его оппонентом выступает ФСБ. В частности, именно он добился освобождения Светланы Давыдовой. В тексте подробно рассказывается о самых громких процессах, которыми занимался Павлов, а также о том, как его деятельность отражается на частной жизни — например, в 2014 году власти выслали из России его жену-американку, аннулировав вид на жительство женщины.

За последние две недели все та же «Медуза» опубликовала сразу два материала с заголовками «Первое интервью Путина». Сперва, неделю назад, это был разговор, состоявшийся в 1991 году между будущим российским президентом и журналистом ленинградской газеты «Час пик» (в то время Путин уже несколько месяцев возглавлял комитет по внешним связям мэрии Ленинграда). Однако на уходящей неделе редакция обнаружила, что есть еще более раннее интервью будущего (на тот момент) главы государства — его несколькими месяцами раньше взял журналист газеты «Вечерний Ленинград» Петр Котов.

Мама одной из московских школьниц рассказала «Коммерсанту» о том, что в действительности преподают детям на уроках «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (пилотный проект по изучению этого предмета, напомним, столичный департамент образования запустил в 33 школах в 2015 году). По словам женщины, в одном из учебников сразу несколько глав посвящено сохе. В частности, в нем есть разделы «Соха и топор как основные орудия труда российского крестьянина: их традиционное устройство, варианты конструкций, трудовые операции» и «Простота устройства и виртуозность трудовой технологии. Освящение труда с сохой и топором».

Корреспондент «Секрета фирмы» съездила в Израиль и поговорила с несколькими эмигрантами путинской волны, которые запустили бизнес в новой стране проживания. В основном это небольшие семейные компании, которые пытаются удержаться на плаву и адаптироваться к незнакомой среде. А причина повышенной деловой активности россиян — проблемы с поиском работы.

Esquire публикует рассказ художницы, которая придумала дизайн известного на всю Россию полиэтиленового пакета с женским силуэтом под названием «Марианна». Оказывается, причиной его создания стала невероятная популярность героини мексиканского сериала «Богатые тоже плачут» в начале 90-х, а тот самый силуэт был картинкой из набора клипарта.

Основываясь на данных социологических опросов, редакция Esquire собрала более 600 невероятных, смешных и грустных фактов о жителях России. И вот вам для затравки лишь некоторые из них. 1 % россиян считают главным врагом России алкоголизм. 9 % стали теми, кем мечтали в детстве. 17 % считают, что в России «слишком много свободы». 30 % россиян никогда не были в библиотеке, а 35 % читают книги каждый день. 58 % хотели бы возрождения СССР. 74 % россиян не хватает настоящей дружбы — на всю жизнь. 92 % россиян уверены, что у них есть чувство юмора. А 98 % не могут купить жилье за наличные.

На Wonderzine вышел большой текст о том, как в середине ХХ века целлюлит стараниями косметических марок превратился в постыдное заболевание. Ямочки на бедрах восхищали Рембрандта, Рубенса и Курбе, а голливудские дивы вроде Бетти Пейдж или Мэрилин Монро даже не думали скрывать неровности кожи на фотографиях. Все изменилось в 1973 году, когда предприимчивая владелица нью-йоркского косметического салона Николь Ронсар опубликовала книгу «Целлюлит: эти комочки, шишечки и бугорки, от которых вы не могли избавиться раньше». Несмотря на всю абсурдность люстрации целлюлита с медицинской точки зрения, книга приобрела популярность, и женщины во всем мире объявили войну «апельсиной корке», которая продолжается и поныне.

Американская компания AirVisual запустила интерактивный 3D-глобус, который показывает уровень загрязнения воздуха на планете и направления ветров в реальном времени. Карта постоянно обновляется и работает в двух режимах. Первый с помощью разных цветов показывает скорость ветров в разных частях планеты. А второй демонстрирует индекс качества воздуха — так называемый, AIQ. Это интегральный показатель, который учитывает наличие в атмосфере отдельных загрязнителей и их опасность для здоровья.

Короткометражка Уэса Андерсона для H&M





Режиссер Уэс Андерсон, автор «Отеля “Гранд Будапешт”», «Королевства полной луны» и «Бесподобного мистера Фокса», снял для сети H&M идеальную рождественскую рекламу под названием «Come Togetner». Из-за метели экспресс опаздывает на 12 часов — это значит, что немногочисленные пассажиры встретят Рождество в поезде. Проводник, которого играет Эдриан Броуди, спешно устраивает для них праздничный обед. Уникальный визуальный стиль Андерсона опознается с первых кадров.

The Rolling Stones выпустили первый за 11 лет альбом и сразу же выложили клип на один из треков —«Ride Em On Down» с Кристен Стюарт в главной роли. Вдохновленное калифорнийской эстетикой 70-х, видео напоминает дорогой рекламный ролик со стандартными клише той эпохи — блестящий «Форд Мустанг», пошарпанные вывески мотелей и пустая автозаправка, на которой лихо отплясывает Стюарт в белом кроп-топе. В похожем амплуа актриса уже появлялась в фильме «На дороге».

Новое видео The xx

Британская группа, сотрясавшая хит-парады семь лет назад, возвращается. На этой неделе мы увидели клип на первый сингл с нового альбома трио, который должен выйти в январе. Трек On Hold намекает на то, что The хх еще преподнесут нам сюрпризы в плане звука: теплый и танцевальный, он вполне мог бы оказаться в сольном арсенале преуспевшего в последние годы Джейми xx. Видео же рассказывает о молодых и симпатичных людях, которые танцуют, загорают, целуются и в целом хорошо проводят время.

Сингл, анонсированный через собственное приложение группы Fantom, еще в сентябре вышел на виниле ограниченным тиражом, но в сети появился только сейчас. Кроме оригинального трека, пластинка содержит версию с инструменталом из песни Take it There, чей релиз состоялся в начале года. В авторах «Dear Friend» значатся лидер MA Роберт Дель Ная и звукооператор группы Эван Дикинсон. В качестве приглашенного гостя в записи участвовал поэт и музыкант Джеймс Массайя.

Новый клип рэпера Хаски

Молодой рэпер Хаски выпустил новое видео на трек «Пуля-дура» и продолжил свои дикие танцы, которые мы впервые увидели в «Черным-черно». Все та же обритая голова, все тот же спортивный костюм с лампасами, все те же странные движения руками, все те же экстравагантные рифмы и все так же не оторваться: без сомнения, Хаски сейчас — один из самых самобытных и интересных персонажей отечественной рэп-сцены.

Странные выступления белорусского отбора на «Евровидение»

На днях в Белоруссии прошел полуфинал национального отбора на музыкальный конкурс «Евровидение» — и без одиозных номеров там не обошлось. Сообщество «Чай з малинавым варэннем» собрало в одном видео все безумные выступления — от народного коллектива с участием белого медведя до песни про зов единых славянских миров и композиции «Ду ит еселф герл», грозящей стать мемом. Впрочем, вспомнив конкурсанта из Белоруссии на «Евровидении» 2015 года, уже несложно представить, что кого-то из этих артистов и правда еще придется услышать.

Календарь Pirelli 2016

В прошлом году календарь компании Pirelli пережил революцию: вместо традиционных полуголых фотомоделей Анни Лейбовиц сняла для него смелых женщин, меняющих сегодняшний мир — среди них были Эми Шумер, Йоко Оно, Наталья Водянова, Патти Смит и Ширин Нешат. Этот выпуск календаря наделал много шуму среди ретроградов, привыкших к отфотошопленным глянцевым фигурам — героини выглядели максимально естественно, а взгляд фотографа не призывал объектировать их. В этом году в Pirelli продолжили гнуть новую линию и призвали к сотрудничеству Питера Линдберга. Он сделал почти дюжину снимков популярных киноактрис: от юных Алисии Викандер, Люпиты Нионго и Руни Мары до гранд-дам Голливуда Шарлотты Рэмплинг и Хелен Миррен. Результат оказался конвенциональнее прошлогоднего, но не менее эффектным. Единственная странная деталь — присутствие среди кинодив преподавательницы МГИМО, россиянки Анастасии Игнатовой. Позже СМИ выяснили, что она является дочерью Екатерины Игнатовой, супруги гендиректора госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова.

Текст: Аня Чесова, Аня Соколова, Настя Курганская, Таня Решетник, Наташа Федоренко, Антон Хитров