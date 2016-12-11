Каждые выходные The Village собирает самые интересные, популярные, смешные и странные материалы за неделю в русском и зарубежном интернете для тех, у кого нет времени на чтение в будни. В этом выпуске — монолог студентки ВШЭ, подрабатывавшей проституткой, лонгрид о клиторе, «алисоманы» двадцать лет спустя и многое другое.

Das Magazin опубликовал материал о том, как новейшие исследования в области психометрии помогли Дональду Трампу выиграть президентские выборы в Штатах. Это новая область психологии, которая позволяет составлять очень подробные профили людей, основываясь на анализе больших данных. В частности, по лайкам в соцсетях она помогает узнать о взглядах пользователей, их настроении и даже сексуальной ориентации.

Метод разработал ученый Михал Козинский, а накануне выборов его стало использовать коммуникационное агентство Cambridge Analytica, ответственное за продвижение Трампа в соцсетях. Так, в день третьих дебатов между Трампом и Клинтон команда отправила в соцсети больше 175 тысяч различных вариаций посланий. Они различались лишь в мельчайших деталях, чтобы максимально точно подстроиться под конкретных получателей информации: заголовки и подзаголовки, фоновые цвета, использование фото или видео в посте. Итог — неожиданная для социологов победа Трампа.

Пронзительный лонгрид на «Медузе» — Илья Азар отправился в белорусский Брест, откуда ежедневно сотни чеченцев пытаются переправиться на электричке в польский Тересполь, и описал, что там сейчас происходит. Чеченцы рассказали журналисту, что бегут от пыток и притеснений со стороны «кадыровцев»: «Вообще кто им попадется, тех и забирают. Вот идешь ты — а вот тебя уже нету. Некоторые люди исчезают. Тебе говорят, что в Сирию уехал или в горы ушел, а через два-три месяца его находят убитым, с отросшей за это время бородой». Однако польские власти пропускают на свою территорию не больше двух семей беженцев в день, и в ожидании дня, когда переправиться через границу все-таки получится, беглецы снимают в Бресте квартиры или просто бомжуют на местном железнодорожном вокзале.

После выхода этого текста вездесущий депутат Госдумы Виталий Милонов попросил Генпрокуратуру проверить статью на предмет пропаганды экстремизма и терроризма. По мнению народного избранника, в статье Азара приводятся «противоречивые и неоднозначные утверждения, которые создают негативный образ Российской Федерации и Чеченской Республики в частности».

На сайте «The Вышка» (это студенческое СМИ при Высшей Школе Экономики) опубликовали анонимное интервью со студенткой, которая год совмещала работу в секс-индустрии и учебу в вузе. Девушка честно рассказывает о финансовых сложностях в семье, которые и толкнули ее к тому, чтобы стать проституткой: «Самая главная причина — безденежье. Не такое, когда не хватает на погулять и новую юбку купить, а когда гречку одалживаешь у соседей по общаге».

Wonderzine рассказывает об устройстве женского органа, о котором было мало что точно известно вплоть до 90-х годов. Однако сейчас ученые пришли к выводу, что клитор намного больше, чем кажется — он играет важную роль в женском оргазме, может эрегировать и служит для получения удовольствия (и только для него).

Историк моды и постоянный лектор Arzamas рассказывает о том, как менялись идеалы красоты в Европе в период с конца XVIII до начала XIX века. Как и в любую другую эпоху, мода тех времен была тесно связана с интересами и увлечениями общества. На рубеже XVIII–XIX веков Европа переживает античный бум — и в женском гардеробе появляются полупрозрачные туники, имитирующие драпировку статуй, вымоченные водой платья и открывающие грудь одеяния. «Нагая мода» служила неиссякаемым поводом для шуток и эпиграмм, а также стала одним из ярких примеров «здоровой» моды, на смену которой вскоре вновь придут корсеты, яркие румяна и высокие парики.

Для российского общества мужчина, уходящий в отпуск по уходу за ребенком, — по-прежнему редкость. «Афиша Daily» поговорила с тремя отцами, которые были готовы изменить свой образ жизни, чтобы проводить больше времени со своими детьми. Для одних это стало возможностью укрепить отношения, а для других — поводом пересмотреть свои привычки и планы на будущее.

10 декабря в Стокгольме вручили Нобелевскую премию по литературе — как мы помним, в этом году она впервые в истории досталась музыканту. Боб Дилан не смог присутствовать на церемонии награждения, но прислал свою речь письмом. «Если бы кто-то когда-нибудь сказал мне, что у меня есть хоть малейший шанс выиграть Нобелевскую премию, я бы решил, что вероятность этого примерно такая же, как оказаться на Луне. Правду сказать: в год, когда я родился, и еще несколько лет после этого, не было человека в мире, которого бы сочли достойным Нобелевской премии. В общем, я понимаю, что я в исключительной компании», — полную версию монолога Дилана в русском переводе можно прочитать на «Медузе».

На этой неделе русскоязычный фейсбук снова разделился на два лагеря — на этот раз на противников и поклонников телеведущей Елены Летучей. В новом сезоне шоу «Ревизорро», которое Летучая ведет на канале «Пятница», ее съемочная группа, обычно проверяющая на чистоплотность региональные гостиницы и кафе, впервые отправилась в рейд по московским заведениям. Среди посещенных Летучей ресторанов были Calicano, Twins, Chicken Run, «Честная кухня» и «Вареничная №1». Но холивар вызвал лишь ролик, в котором «Ревизорро» приходит на кухню заведения «Одесса-мама».

«Одесса-мама» не прошла проверку «Ревизорро»: Летучая нашла на кухне просроченные продукты. Однако самое удивительное в видео не это, а то, как отреагировала на ее визит администрация — на ведущую вылили ведро воды, а также попытались запереть в холодильнике. В течение недели после публикации ролика в соцсетях пользователи обсуждали, имеет ли право «Ревизорро» вламываться на кухни ресторанов: кто-то высказывался категорически против, кто-то оправдывал программу и поражался реакции «Одессы-мамы» и ее символа барана Толика, чьи аккаунты в соцсетях ведет арт-директор сети — тот называл корреспондентов террористами и предлагал ткнуть телеведущей Летучей «шампуром в задницу». Истина, как водится, должна быть где-то посередине, и чтобы установить ее, можно почитать комментарии московских рестораторов о ситуации, которые собрал «Коммерсантъ» и интервью с самой Летучей на «Афише», в котором она рассказывает, что считает свое дело важнейшей социальной миссией.

Песня «Мумий Тролля» о муми-троллях

Солист группы «Мумий Тролль» Илья Лагутенко исполнил песню для новогоднего мультфильма «Муми-тролли и Рождество» финской компании Filmkompanient. Взяв за основу песню финского композитора Йори Съерооса Bring The Snow, Лагутенко придумал свой текст на русском языке. Музыку к песне исполнил Пражский филармонический оркестр.

Всего создатели мультфильма выпустили 23 варианта «Зимней песни муми-троллей» на разных языках. Раньше видеоролики можно было найти на YouTube, но сейчас файлы, к сожалению, недоступны. Что касается самого мультика, то он появится на экранах в декабре следующего года, когда финны будут отмечать столетие независимости своей страны.

Первый трейлер «Человека-паука»

Что бы ни значил подзаголовок ленты «Возвращение домой» для ее сюжета, фанаты легко разглядят в нем торжество Marvel Studios: «Человека-паука» придумали в комикс-издательстве Marvel, но право снимать фильмы с этим героем до недавнего времени безраздельно принадлежало компании Sony.

Как персонаж киновселенной Marvel, Спайдермен дебютировал в «Противостоянии» — третьем фильме про Капитана Америку. Его собственный сольник выйдет 7 июля 2017 года.

В трейлере, помимо самого Питера Паркера, мелькает Тони Старк aka Железный человек и крылатый злодей по кличке Стервятник, сыгранный Майклом Китоном. Такой выбор исполнителя — почти наверняка оммаж оскароносному «Бердмену»: там персонаж Китона был актером, к которому навсегда приросла звездная роль супергероя-птицы.

«Есть ли будущее у людей, прошедших “школу жизни” в субкультуре, а если есть — то какое?» — в поисках ответа на этот вопрос фотограф Сергей Петров разыскал людей, которые, как и он сам, в молодости были фанатами Константина Кинчева и группы «Алиса».

Герои проекта позируют со своими старыми снимками времен «алисоманства»; все портреты сделаны в рабочей обстановке — в кабинетах, автомастерских и других пространствах. И возможно, фотогалерея была бы не такой печальной, если бы не депрессивный дизайн отечественных офисов.

Новый клип Скриптонита

Один из главных хип-хоп артистов России Скриптонит выпустил клип на трек «Витамин». Ролик снят в московском клубе «Газгольдер» и вышел очень эклектичным — здесь и ориентальная атмосфера китайских опиумных войн, и красивые девушки в дорогом нижнем белье, и зрители, отрывающиеся во время живого выступления музыканта. «Витамин» чем-то напоминает предыдущий клип артиста, «Притон», — не в последнюю очередь своими цветовыми решениями, как будто позаимствованными из репертуара режиссера Николаса Вендинга Рефна.

Первый трейлер «Сферы»

Весной 2017 года в мировой прокат выйдет «Сфера»— экранизация хитовой антиутопии британца Дэйва Эггерса о вымышленной IT-корпорации, которая работает над онлайн-идентификатором личности, созданным на основе информации о покупках, письмах, «лайках» в соцсетях и прочей активности человека в интернете. В теории идеи главы корпорации, которого играет Том Хэнкс, кажутся революционными, но на практике они серьезно угрожают частным жизням и вообще не так уж травоядны. Разоблачать опасность новых технологий предстоит сотруднице компании, 24-летней Мэй, героине нечасто сейчас мелькающей в кино Эммы Уотсон.

Текст: Аня Чесова, Аня Соколова, Настя Курганская, Таня Решетник, Наташа Федоренко, Кристина Сафонова, Антон Хитров