Каждые выходные The Village собирает самые интересные, популярные, смешные и странные материалы за неделю в русском и зарубежном интернете для тех, у кого нет времени на чтение в будни. В этом выпуске — первое интервью Алексея Навального после старта президентской кампании, еще одна сексистская реклама, короткометражка о Кандинском и новый мем.

На этой неделе политик и глава Фона борьбы с коррупцией Алексей Навальный объявил о намерении участвовать в президентских выборах 2018 года. В своей программе Навальный обещает продолжить бороться с коррупцией, провести судебную реформу, лишить полномочий силовиков, ввести визовый режим со странами Средней Азии и установить минимальный уровень заработной платы в 25 тысяч рублей. После запуска кампании оппозиционный политик дал интервью редактору «Медузы» Александру Горбачеву. Они обсудили спорные пункты программы, смену имиджа Навального, агитацию в Чечне и Дональда Трампа.

TJournal рассказывает историю мема «Вжух!», чуть более чем полностью захватившего Рунет на уходящей неделе. Оказывается, обескураженный кот в колпачке и с волшебной палочкой, который со звуком «Вжух!» может наколдовать любой процесс, появился еще в 2013 году в англоязычном интернете. Как это часто бывает, мем был на несколько лет забыт, но потом обрел вторую жизнь уже в России. По одной из версий, слово «Вжух» к картинке добавил пользователь с ником Man-In Gabba.

Московский кредитный банк снял масштабный ролик о том, как важно не забывать о семье и детях за карьерой. Сюжет социальной рекламы вызвал волну возмущения. По сюжету Дед Мороз похищает деловую женщину и долго тащит ее по бездорожью, чтобы «напомнить о главном» — о том, что у нее есть дочь. Ролик стал новым поводом поговорить о культе насилия и пренебрежительном отношении к работающим женщинам, пытающимся в одиночку растить детей.

«Медиазона» собрала «достоверные свидетельства о людях, которые официально побывали на том свете, вернулись обратно и готовы подтвердить этот постулат». В фичере можно найти истории восьми жителей самых разных уголков нашей необъятной страны — все эти люди были по документам признаны мертвыми, оставаясь при этом вполне живыми. И каждому приходилось доказывать, что хоронить его еще рано.

«Секрет фирмы» рассказывает историю бизнеса братьев Трещенковых: в молодости они были активистами прокремлевского движения «Наши», а потом решили создать свое дело и почти без денег запустили компанию Laserwar. Сейчас это крупнейший в России производитель оборудования для лазертага (аналог пейнтбола, только с лазерными ружьями) с годовой выручкой 80 млн рублей. Они поставляют продукцию в 60 стран, в том числе в США, Германию и Катар.

Равшана Куркова в клипе «Три ведьмы»





Максим Диденко, режиссер иммерсивного проекта «Черный русский», — одного из главных театральных хитов осени — снял клип на звучащую в спектакле народную песню. Ролик показывает альтернативный финал повести Пушкина «Дубровский», лежащей в основе постановки: Маша Троекурова (и в спектакле, и в клипе ее играет Равшана Куркова) бросает амплуа «девы в беде» и превращается в Грейс из «Догвилля» Ларса фон Триера.

Кстати, эту и еще три песни в аранжировках композитора Ивана Кушнира команда «Черного русского» выложила в iTunes.

Короткометражка «Яндекса» о Кандинском





Искусствоведческий научпоп от «Яндекса» к 150-летию Василия Кандинского: главные факты биографии художника и введение в его теорию искусства. Все бы ничего, если бы оппонентов юбиляра — конструктивистов — не выставляли карикатурными леваками-догматиками.

Впрочем, самое занятное в этом фильме — не сюжет, а визуальное решение. Кадры с актерами обратотаны нейросетями, обученными на картинах авангардиста: одна работа — один жизненный этап.

Трейлер нового сезона «Шерлока»

После появления этого видео в сети фанаты сериала принялись гадать, кому же Холмс признается в любви — и точно ли это признание, а не какой-нибудь пароль. По-прежнему непонятно, вернется ли в четвертом сезоне профессор Мориарти — зато в ролике мелькает новый враг детектива по имени Кэлвертон Смит. На первый взгляд, актер Тоби Джонс играет точно того же злодея, что и в фильмах Marvel про Капитана Америку.

На сайте «Горький» вспоминают заслуженно забытые книги, которые могут многое рассказать об окружающем нас мире. На уходящей неделе в рубрику вошла серия «Звенящие кедры России» Владимира Мегре. Писатель и предприниматель Владимир Пузаков, взявший после женитьбы более звучную фамилию жены, в период с 1996 по 2010 годы выпустил десять книг об Анастасии — девушке с необычными способностями, вроде телепортации и ясновидения, из глухой сибирской тайги.

Некоторым читателям так понравились идеи и принципы Анастасии, что они стали ее последователями, вступив в квазирелигиозное движение «Звенящие кедры России». Проще говоря, став анастасиевцами. Многие анастасиевцы до сих пор участвуют в создании «родовых поместий», то есть семейных участков, обустроенных согласно определенным правилам. Мегре активно их поддерживает, регулярно выступая на различных мероприятиях.

Трейлер нового фильма Кристофера Нолана

Летом 2017 года на экраны выйдет «Дюнкерк» — новая лента режиссера «Начала» и «Интерстеллара». Она рассказывает о Дюнкерской военной операции 1940 года, в рамках которой французские, бельгийские и британские военные части, блокированные немецкими солдата у французского города Дюнкерк, были эвакуированы морем. В главных ролях окажутся Том Харди, Марк Райлэнс, Киллиан Мерфи и Кеннет Брана.

Текст: Настя Курганская, Анна Чесова, Анна Соколова, Антон Хитров, Кристина Сафонова