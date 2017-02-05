Неделя в интернетеГерои Голливуда в России, тест на феминизм и Ждун
Cамое важное в Сети за уходящую неделю — для тех, кто все пропустил
Каждые выходные The Village собирает самые интересные, популярные, смешные и странные материалы за неделю в русском и зарубежном интернете для тех, у кого нет времени на чтение в будни. В этом выпуске — мем Ждун, тюремная экономика, пермский
Как герои Голливуда выглядели бы в России
На этой неделе паблик «Русская смерть» опубликовал серию коллажей, которая собрала полторы сотни репостов. На них Нео сидит во дворе с бабушками, Гарри Поттер учится в обшарпанной провинциальной школе, герои сериала True Detective работают в районном отделе милиции, а Ума Турман и Джон Траволта танцуют на сцене заштатного ДК.
Тест на уровень феминизма
Пока в США проходят женские марши, в России все чаще говорят о равноправии полов, недопустимости объективации и навязывания людям ролевых моделей, якобы свойственных женщинам или мужчинам. Тест от «Медузы» позволяет определить, насколько вам близки феминистские идеи. В процессе предстоит решить, как реагировать, если на работе обсуждают фигуру вашей коллеги, если дочь хочет записаться на футбол и если
Всюду Ждун
Прошлой весной датская художница Маргрит ван Брифорт создала странную скульптуру, вдохновившись людьми, ожидающими приема у врача или прибытия поезда. В январе ее творение заполонило весь Рунет, превратившись в мем по имени Ждун. На этой неделе у героя появился свой инстаграм,
Как живет и работает пермский
слесарь-модельер
Игорь Касев начал шить еще в школе, потом единственный из мальчиков окончил профильный колледж и стал работать в ателье. Кроме того, он выпускал коллекции, шил платья на заказ для выпускниц и участниц конкурсов красоты. Но достаточно денег эта работа не приносила, поэтому он устроился работать слесарем на местный водоканал: график сутки через трое позволяет заниматься дизайном одежды — правда, работа тяжелая и временами опасная.
Экскурсии по России от музея «Гараж»
Музей современного искусства «Гараж» представил сайт своего одноименного
История одного трупа
Спецкор издания «Сноб» Полина Еременко проследила последний путь человека, замерзшего в конструкции «Москва» на Новом Арбате. Это был бездомный, труп которого сначала отправили к судмедэксперту, потом — в бюро регистрации несчастных случаев, а после двух недель в морге оно перешло из разряда неопознанных в разряд невостребованных. Ежегодно в Москве находят 1 500 таких тел, у которых одна дорога — в безымянную братскую могилу на
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