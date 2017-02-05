Каждые выходные The Village собирает самые интересные, популярные, смешные и странные материалы за неделю в русском и зарубежном интернете для тех, у кого нет времени на чтение в будни. В этом выпуске — мем Ждун, тюремная экономика, пермский слесарь-модельер и многое другое.

На этой неделе паблик «Русская смерть» опубликовал серию коллажей, которая собрала полторы сотни репостов. На них Нео сидит во дворе с бабушками, Гарри Поттер учится в обшарпанной провинциальной школе, герои сериала True Detective работают в районном отделе милиции, а Ума Турман и Джон Траволта танцуют на сцене заштатного ДК.

Пока в США проходят женские марши, в России все чаще говорят о равноправии полов, недопустимости объективации и навязывания людям ролевых моделей, якобы свойственных женщинам или мужчинам. Тест от «Медузы» позволяет определить, насколько вам близки феминистские идеи. В процессе предстоит решить, как реагировать, если на работе обсуждают фигуру вашей коллеги, если дочь хочет записаться на футбол и если SMM-щик хочет разместить объявление о вакансии с картинкой, намекающей на минет под столом.

Основы тюремной экономики

Онлайн-журнал «Секрет фирмы» выпустил большое исследование, посвященное российским тюрьмам. В нем есть как история исправительной системы от ГУЛАГа до ФСИН, так и подробный рассказ о том, во сколько обходится содержание заключенных, сколько они зарабатывают на принудительных работах (иногда — меньше 2 рублей в месяц) и как два авторитетных предпринимателя смогли наладить работу на вверенном им лесоповале.

Прошлой весной датская художница Маргрит ван Брифорт создала странную скульптуру, вдохновившись людьми, ожидающими приема у врача или прибытия поезда. В январе ее творение заполонило весь Рунет, превратившись в мем по имени Ждун. На этой неделе у героя появился свой инстаграм, интернет-пользователи создали серию коллажей, где он вписан в известные картины. Есть также стикеры со Ждуном для Telegram.

Игорь Касев начал шить еще в школе, потом единственный из мальчиков окончил профильный колледж и стал работать в ателье. Кроме того, он выпускал коллекции, шил платья на заказ для выпускниц и участниц конкурсов красоты. Но достаточно денег эта работа не приносила, поэтому он устроился работать слесарем на местный водоканал: график сутки через трое позволяет заниматься дизайном одежды — правда, работа тяжелая и временами опасная.

Музей современного искусства «Гараж» представил сайт своего одноименного арт-туристического агентства со слоганом «Страна, которую вы не видели». По словам организаторов, цель проекта — показать, что современное искусство есть не только в столице. Экскурсии должны начаться с 10 марта, но уже сейчас на сайте можно выбрать понравившийся город и рассчитать стоимость тура, минимальная цена которого — 400 рублей.

Спецкор издания «Сноб» Полина Еременко проследила последний путь человека, замерзшего в конструкции «Москва» на Новом Арбате. Это был бездомный, труп которого сначала отправили к судмедэксперту, потом — в бюро регистрации несчастных случаев, а после двух недель в морге оно перешло из разряда неопознанных в разряд невостребованных. Ежегодно в Москве находят 1 500 таких тел, у которых одна дорога — в безымянную братскую могилу на 32-м километре Ленинградского шоссе.

Colta подробно описывает, почему современные исполнители, к примеру певица Луна, обращаются к стилистике 90-х на своих концертах. В частности, автор говорит о том, что в те времена популярная музыка была гораздо ближе к современному искусству, а в клипах Натальи Ветлицкой и группы «На-На» зрители могли увидеть объективированные образы мужчин, иногда вызывающие ассоциации с гомоэротикой. В 2000-е годы свобода творчества и политической жизни сменилась строгими правилами. Но 90-е вернулись не только с рейв-вечеринками , но и с ностальгическим переиначиванием мелодий тех лет в песнях поп-героев нового времени.