Каждые выходные The Village собирает самые интересные, популярные, смешные и странные материалы за неделю в русском и зарубежном интернете для тех, у кого нет времени на чтение в будни. В этом выпуске — новые клипы Луны и 5'nizza, расследование о недвижимости семьи Путиных, а также многое другое.

Новый клип Луны

Украинская певица Луна выпустила клип на песню «Пули», припев которой заедает в голове не меньше, чем ставший уже мемом трек группы «Грибы» «Тает лед». Красивые кадры и танцы в темноте прилагаются.

Корреспондент OCCRP Олеся Шмагун написала расследование о вилле в стиле ар-деко на побережье Атлантического океана во Франции. Дорогостоящий объект недвижимости купил Артур Очеретный, которого в СМИ называли новым мужем Людмилы Путиной. Местные жители, впрочем, никогда его не видели, но замечали Людмилу Путину и Екатерину Тихонову, которая якобы владеет недвижимостью неподалеку.

«Новая газета» выпустила материал, который на неделе много обсуждался в соцсетях. В нем приводятся свидетельства ЛГБТ-активистов, которые говорят о случаях шантажа, задержания, избиения и пыток геев в Чечне. Из разных источников изданию также известно о трех погибших.

Американский музыкант Джек Уайт, также известный как лидер группы The White Stripes, неожиданно выпустил новый инструментальный сингл «Battle Cry». О готовящемся альбоме пока ничего не известно, но, возможно, мы дождемся и его.

Онлайн-издание предлагает проверить свою грамотность, исправив правописание и пунктуацию в трех небольших текстах на актуальную тему. Предупреждаем: будет не так уж просто.

Новый клип 5'nizza

Регги-группа выпустила клип на песню «Самолет». В видео участники группы предстают зависшими в воздухе в окружении левитирующих предметов.

Москвовед Александр Можаев написал о двух зданиях, которые одновременно появились на Рождественском бульваре. В этом году там откроется ТЦ «Центральный рынок» и храм Новомучеников Российских в Сретенском монастыре. Поскольку церковь стоит чуть выше, то со стороны Трубной площади оба объекта сливаются в один — рынок с куполами. В своей колонке эксперт вспоминает метаморфозы, которые произошли на Рождественском в последние десятилетия.

Телеведущий Владимир Познер неожиданно выступил за легализацию наркотиков на своем творческом вечере в Воронеже. Он признался в том, что от марихуаны у него обострились чувства и восприятие музыки, а также что он выращивал тайком каннабис, выдавая его за салат.