Каждые выходные The Village собирает самые интересные, популярные, смешные и странные материалы за неделю в русском и зарубежном интернете для тех, у кого нет времени на чтение в будни. На этот раз создатель Telegram-канала Freakbook Андрей Григорьев, который выпускает рассылку самых интересных статей дня, по нашей просьбе выбрал лучшие материалы этой недели. Среди них — секреты бизнеса Артемия Лебедева, бум генеалогии в России, а также многое другое.

Издание Inc.Russia опубликовало статью об организации бизнеса Студии Артемия Лебедева. В ней описана ее история начиная с 1996 года, когда появился прообраз Студии — компания WebDesign. Теперь небольшая фирма выросла почти что в бизнес-империю, ее клиентами стали Банк России, «Газпром», «Лукойл», московская мэрия, крупнейшие банки и сотовые операторы. Издание оценивает совокупный годовой оборот компании Лебедева более чем в миллиард рублей.

Arzamas публикует отрывки из сборника интервью с бывшими американскими рабами, в которых они рассказывают о своей жизни, хозяевах, наказаниях и детях от белых отцов.

Первый тизер фильма «Тор: Рагнарёк»

Студия Marvel выпустила тизер-трейлер фильма «Тор: Рагнарёк». В нем Тор сражается с другим героем комиксов, Халком, а также теряет свой молот.

TJournal разбирается в феномене графического интерактивного полотна Place, которое появилось 1 апреля и из обычной шутки превратилось в место боевых действий для тысяч пользователей Reddit. Просуществовав всего 72 часа, Place успел породить свою философию и субкультуру с многочисленными сговорами, войнами и тиранией.

«Бумага» выясняет, как живут смертельно больные россияне, почему в России запрещена эвтаназия и кто помогает неизлечимо больным уйти из жизни. Также в статье рассказывается про страны, которые легализовали для своих граждан эвтаназию или ассистированное самоубийство — процедуру, при которой врач выписывает смертельное лекарство больному, но тот принимает его сам.

Питерские студенты перепели хит группы «Грибы»

Студенты петербургского Университета ИТМО переделали хит группы «Грибы» «Тает лед» в песню о трудностях научной жизни. «После обеда мы в лабу пойдем, и сегодня мы только вдвоем», — поют будущие исследователи.

Большой репортаж «Медузы» о том, как работают и на чем зарабатывают российские политтехнологи и политконсультанты — люди, которые отвечают за проведение кампаний, придумывание стратегий, мониторинги, «темники» и прочие вещи, влияющие на политическую жизнь в стране.

«Афиша Daily» поговорила с господином Дордже Пенджо — главным человеком по счастью в Бутане, где оно является национальной идеей. Он объяснил суть понятия «валовое национальное счастье» и его практического применения.

«Такие дела» подробно исследовали путь русской частной компании «Даурия Аэроспейс», которая выводит свои спутники на орбиту Земли. После введения санкций интерес к ней и другим российским технологическим стартапам западные инвесторы потеряли, а тут еще и судебный иск «Роскосмоса».

«Секрет фирмы» исследовал, как обеспеченные (и не только) россияне пытаются найти свои корни. Почему крупные бизнесмены и депутаты Госдумы готовы платить миллионы рублей за то, чтобы узнать, кто были их предки? И кто делает бизнес на этой генеалогической лихорадке?

Большой иллюстрированный материал «Открытой России» о русском даркнете. Из него вы узнаете, как работают анонимные торговые площадки, какие маркетинговые ходы используют дилеры для привлечения клиентов, какие там бывают льготные и бонусные программы и что же можно купить в этом «Tor-подполье».