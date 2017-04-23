Создатель телеграм-канала Freakbook Андрей Григорьев каждый вечер выпускает авторскую рассылку самых интересных статей дня. По просьбе The Village он собрал популярные, смешные и странные материалы за неделю в русском и зарубежном интернете — для тех, у кого нет времени на чтение в будни.

Издание OregonLive делится невероятно трогательной историей музыканта-любителя, который скоро утратит память из-за болезни Альцгеймера. Его семья обратилась к профессиональной пианистке, и она помогла ему закончить и сохранить избранные музыкальные произведения. В Old Church Concert Hall в Портленде 7 апреля этого года прошел концерт их композиций — Saving His Music.

Журналист «Медузы» Александр Горбачев встретился с музыкантом Иваном Дорном, который рассказал о своем новом альбоме, перевороте в русском рэпе, риторике ненависти в российско-украинских отношениях и ситуации с «Евровидением».

Материал Wired о генной мутации, которая может приводить к появлению уникального заболевания, одновременно сочетающего в себе совершенное отсутствие чувствительности болевых раздражителей и сильные спонтанные боли. Также рассказывается о нелегкой жизни людей, страдающих таким недугом.

«Теории и практики» поговорили с Екатериной Еременко — режиссером документального фильма «Озеро Восток. Хребет безумия», ради съемок которого она больше месяца провела на антарктической станции «Восток». Екатерина рассказала о своих фильмах, ужасах полярной жизни и отважных сотрудниках станции.

«Афиша Daily» устраивает экскурсию по барселонской достопримечательности — Дому Мила, он же Ла-Педрера — «каменоломня». В этом ей помогает одна из последних квартиранток знаменитого творения Гауди.

Проект «Батенька, да вы трансформер» разбирается, как самоубийства укоренились в культуре и истории Японии и по каким причинам эти древние обычаи иногда находят себе место в жизни современного японского общества.

TJournal пообщался с россиянином Ильей Бондаревым, который в течение нескольких месяцев путешествовал по США на товарных поездах, не имея при этом денег и не зная английского языка.

«Вокруг света» публикует интервью с потомственным портным Ватикана Лоренцо Гаммарелли, отвечающим за внешний вид римских понтификов. Лоренцо рассказывает о традициях и стоимости папского гардероба, а также делится некоторыми его секретами.

«РБК» выпустил материал про необычный российский стартап Fibonacci, предлагающий клиентам выращивать клубнику в своих квартирах при помощи автономных мини-ферм. Один такой агрегат дает минимум шесть килограммов клубники каждые два месяца, а управляется только несколькими мобильными приложениями.

Короткометражка о зомби-апокалипсисе в Москве

Режиссер фильмов «Жить» и «Страна Оз» Василий Сигарев опубликовал короткометражку о нападении мертвецов на Москву, но она оказалась рекламой нового жилого комплекса.

«Секрет фирмы» разбирается в истории появления, взлета, упадка и нового взлета американских коммерческих тюрем. И объясняет, каким образом избрание президентом страны Дональда Трампа стало новой надеждой для частных тюремных корпораций.

Главный редактор Esquire Сергей Минаев и редактор Сергей Зуев встретились с французским писателем и режиссером Фредериком Бегбедером. Поговорили о его новом фильме, литературе, гедонизме, музыке и эпохе глобальных перемен.