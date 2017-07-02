Создатель Telegram-канала Freakbook Андрей Григорьев каждый вечер выпускает в своем канале авторскую рассылку самых интересных статей дня. По просьбе The Village он собрал популярные, смешные и странные материалы за неделю в русском и зарубежном интернете — для тех, у кого нет времени на чтение в будни.

«Медиазона» публикует истории жен и матерей пятерых подзащитных «Комитета по предотвращению пыток»: они рассказывают, как их близкие подверглись истязаниям в полиции.

Вебкам-модель рассказала TJ об особенностях своей работы, доходах и предпочтениях клиентов. «Нужно научиться воплощать идеал для мужчины. Быть умной, красивой, не капать на мозги, но поддержать разговор. Ведь обычно приходит кто? Старые женатые мужики, которых задрало все в семье, и им хочется просто окунуться во флирт, в молодость», — рассуждает героиня статьи.

Соль, мука, куриные перья, пластик, мраморная крошка, молоко, авиадвигатели и другие материалы — «Кинопоиск» рассказывает, как создатели легендарных лент имитировали разные явления природы.

К 20-летию саги о Гарри Поттере писательница Галина Юзефович написала о том, как серия книг о ребенке-волшебнике повлияла на взрослую и детскую литературу.

Новый клип Ламара

Музыкант Кендрик Ламар выпустил клип на трек «Element» с нового альбома «Damn».

«Афиша» поговорила с инженером и архитектором Галиной Балашовой, которая проектировала бытовые отсеки станции «Союз» для Сергея Королева, рисовала эмблему программы «Союз–Аполлон» и разрабатывала лунный орбитальный корабль.

Вторая экспериментальная короткометражка Нила Бломкампа

Режиссер «Района № 9» Нил Бломкамп, основатель студии экспериментальных фильмов Oats Studios, представил вторую экспериментальную работу. Первой стала 20-минутная короткометражка Rakka про нападение на Землю инопланетян, главную роль в ней сыграла Сигурни Уивер.

«Секрет фирмы» публикует историю Евгения Львова, который создал такси «Сатурн», а потом решил составить конкуренцию Uber и вышел на американский рынок с проектом Fasten.

Первый трейлер сиквела фильма «Джуманджи»

Вышел первый трейлер фильма «Джуманджи: зов джунглей» — это продолжение фильма 1995 года с Робином Уильямсом. Теперь вместо настольной игры герои-старшеклассники попадают в видеоигру.