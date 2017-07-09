Создатель Telegram-канала Freakbook Андрей Григорьев каждый вечер выпускает в своем канале авторскую рассылку самых интересных статей дня. По просьбе The Village он собрал популярные, смешные и странные материалы за неделю в русском и зарубежном интернете — для тех, у кого нет времени на чтение в будни.

Vice рассказывает историю 74-летнего венчурного инвестора Джорджа Сарло, который вкладывает деньги в исследование терапевтического воздействия небольших доз наркотиков. На это его вдохновил личный опыт приема психоделиков, который помог ему пережить детскую травму.

Bird in Flight публикует фоторепортаж об узбекском бродячем цирке. Традиция цирковых выступлений появилась здесь в XIX веке. В Ферганской долине есть кланы, насчитывающие несколько поколений странствующих артистов.

Вирусолог, доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник Научно-исследовательского института фундаментальной и клинической иммунологии Александр Чепурнов рассказал «Снобу» о том, почему переносимые комарами вирусы вроде малярии или чикунгуньи снова вызывают вспышки заболеваний, причем не только в тропических странах.

Юрист Арсен Нерсисян начинал с уроков ораторского искусства в парках, а теперь оборот его проекта The Orator Club достиг 100 миллионов рублей в год. Он рассказал Inc., как добился успеха.

«Горький» анализирует один из самых известных и любимых читателями русских романов, раскрывая некоторые его секреты. В частности, из статьи можно узнать, кто такие Воланд и Иешуа, а также куда в конце делись все герои.

«Арзамас» публикует пять лекций профессора Европейского университета Ивана Куриллы о том, за что Россия и США любят и ненавидят друг друга. Также из них можно узнать историю Америки в семи периодах и определить, кто вы из отцов-основателей США.

VC описывает историю шоколадной фабрики на набережной Москвы-реки: от дореволюционных леденцов и звания «Поставщик Двора Его Императорского Величества» до превращения в место тусовок в начале 2000-х.