РепортажРейв для гиков: Как прошли Comic Con и «Игромир» в Москве
«Девушка в костюме банана выходит на бой кем-то вроде викинга. У нее в одной руке булава, а в другой маленькая игрушечная лягушка»
С 28 сентября по 1 октября в четвертый раз прошли фестиваль гик-культуры Comic Con и полномасштабная выставка для любителей интерактивных развлечений «Игромир». За все дни работы в «Крокус Экспо» собралось 164 тысяч поклонников комиксов, видеоигр и других образцов массовой культуры. Гик-фест ждали и фанаты трилогии «Назад в будущее» — на конвент приехал Кристофер Ллойд, сыгравший Дока Брауна, изобретателя машины времени.
Редактор The Village Настя Макоста провела один день в «Крокусе» вместе с фанатами высоких технологий и гаджетов: они постояли во всех очередях, узнали о первом русском полнометражном фильме по комиксу, оценили костюмы косплейщиков и составили коллективный репортаж о том, как прошла суббота на Comic Con и «Игромире».
Настя Макоста
редактор The Village
Макс Острый
фотограф
Гриша Пророков
журналист, автор YouTube-канала Blitz and Chips
Дима Веснин
разработчик тренингов
09:30
Настя: Доброе утро! А во сколько оптимально будет приехать, чтоб без очередей?
Максим: Доброе утро всем! Смотрите, по моему опыту ехать к 10:00 нет смысла — простоите в очереди на вход. Я приеду днем.
Гриша: Доброе! Так мы же в списках, без очереди. Дима, я на синей, если верить «Яндексу», приеду через 20 минут. Пишут, что есть люди, которые в 04:30 приехали, чтобы встать в очередь.
Дима: А зачем они приехали так рано, неужели за лимитированными обложками и комиксом про Томаса Мраза?
В метро парень играет в аналог Dance Dance Revolution на айпэде, чувствую себя как дома. Гриш, я буду ждать на лестнице, танцую под Iglooghost. Наблюдаю много людей с цветными волосами, ни одного косплеера Ванпанчмена. Парень с бородой Деда Мороза похоже косплеит Big Russian Boss.
Гриша: У меня половина вагона явно едет на Con, девушка в стимпанковом прикиде, парни в каком-то геймерском мерче (не различаю все эти компании типа Alienware, Razer, Roccat и другие хардкорные названия), человек с волосами как у Наруто.
Настя: Сегодня, кстати, в обед в парке Горького собирается странный моб — участники от моста до моста побегут, как Наруто. Я случайно нашла это событие на фейсбуке, в нем отметилась пара моих друзей.
Дима: Кричи, как Гоку, беги, как Наруто (косплееров Гоку встречено ноль).
10:55
Гриша: Наверное, пора признаться, что я четвертый раз иду на московский Comic Con, это одни из моих любимых дней в году, ни за что не пропустил бы, но я совершенно не могу объяснить, что тут делать. Практически нечего вроде, но я тут точно проведу день, а может, и два.
Дима: Мой второй Comic Con и первый, когда я без Nintendo 3DS. Меня уже затащили сфоткаться на стенд «Чернобыль 2. Зона Отчуждения». У них секретный квест только для тех, кто сфоткался (только Грише об этом не говорите). Как я понял, старт квеста в 12:30, у многих людей из очереди шансов нет.
Максим: По поводу того, что тут делать: у меня в этом году примерно ноль планов, кроме как пару книжек купить. Потому что билеты на Кристофера Ллойда размели с бешеной скоростью.
Гриша: Огромная очередь людей стоит в один из конференц-залов на нечто под названием «Третья сходка StopGame.ru», я не знаю, что это такое! Еще огромная толпа стоит, чтобы сфотографироваться с Кристофером Ллойдом (для этого вроде нужен специальный билет). В общем, Comic Con — это очереди, в этом плане все как в Сан-Диего.
Настя: Я почти на месте. Это мой первый Comic Con, и я даже не знаю, что меня ждет. Скорее всего, я буду как на вечеринке в незнакомом клубе — стоять у стеночки и переминаться с ноги на ногу.
Дима: На русском издали комикс «Порочные + Божества», американские боги для бисексуалов, про суперзвезд. В 14:00 начнут продавать с эксклюзивной обложкой, комикс крутеший, рекомендую.
Гриша: Вася Кистяковский из «Чука и Гика» уже продал Диме комикс «Мышиная гвардия».
Дима: Здесь можно поиграть в «Ni no Kuni II: Возрождение короля», JRPG, которую рисовала Ghibli!
Настя: Ого! Даже я шарю, что это!
Дима: Тогда у стенки точно стоять не придется!
Настя: Выхожу из метро. Недалеко от меня курят три Фредди Крюгера. Совсем, что ли, с фантазией плохо.
12:30
Гриша: Одна из самых классных штук на Comic Con — аллея авторов, где художники сидят и продают свои работы, а еще рисуют на заказ. Заскочил на стенд к Маше Богатовой (Minava) из Питера, купил комикс, который она нарисовала за сутки. Есть такая штука — 24-Hour Comics Day, когда за сутки нужно нарисовать комикс из 24, что ли, страниц. Они с другой иллюстраторкой, Настей Абрамовой, это устроили и транслировали, как рисуют.
Дима: Я тоже купил, отличная идея, и точно буду смотреть следующий стрим.
Официальный шрифт фестиваля — Comic Sans. Им идут анонсы на главной сцене, и видел пару футболок с ним.
К диснеевскому фильму «Последний богатырь» выйдет карточная игра с Ильей Муромцем и друзьями.
Гриша: При этом у него роскошный стенд с огромным дубом с золотой цепью.
Дима: Если прислониться ухом к этому дубу, то можно услышать предсказание: «Будешь жить счастливо и не знать бед, но не сейчас, а лет через 10–15. Но подождать — это не проблема, сюда-то ты очередь отстоял». Очень подходит нашей очередецентричной культуре.
На сцене Just Dance танцуют люди, одетые как персонажи игры! И даже людям, одетым как персонажи, засчитывают не все движения. Я догадывался, что дело не во мне. Гриша не танцует, говорит, даже не умеет тверкать.
Гриша: Сделали бы уже Ubisoft шоу, танцы для гиков, ребята офигенно танцуют, знают свою хореографию и поддерживают друг друга.
Настя: Я вообще не знала, что гикам нравится дэнсить. Сплошные открытия.
Дима: И это ни разу не грустный дэнс. Уже третий «последнего смотрим и идем к стенду Nintendo» танцор. Странно, что танцоры не липсинкают.
Гриша: Тут презентация фильма Bubble (это комиксы Габрелянова-младшего, хорошие на самом деле), у них был уже один короткий про Майора Грома, теперь вот будет полнометражный вроде; очень много людей, все визжат, Bubble настоящую империю построили. Включают тизер, все с помпой, толпа в экстазе, как у взрослых все.
Настя: Я только зашла, тут прямо не хуже, чем на техно-рейве: в женском туалете до слез накурено, девочка с розовыми волосами попросила у меня расческу, на полу у стены расселись косплейщики из всех возможных вселенных, орет музыка. Ребята, да это же моя стихия!
Гриша: Параллель с рейвом вообще нормальная: пора раскрыть, почему мне тут так нравится — мне кажется, тут люди максимально раскрепощаются и чувствуют себя собой. Напяливают на себя штуки странные (и не только косплей), страдают какой-то фигней, радуются как дети (ну вот тизер Bubble — одному дома его посмотреть не то же самое), танцуют под дурацкую музыку, короче, это московский Burning Man. Осталось только большую фигню вечером сжечь.
Настя: Самый беспонтовый стенд, например. Какой это, кстати, по-вашему?
Дуб, к которому нужно прислониться ухом у стенда «Последний богатырь», посоветовал мне обратиться к врачу.
Гриша: Стенд «Восточного экспресса»?
Дима: Марвеловский стенд сложно воспринимать серьезно, после того как услышишь фразу «Тор: Рагнарёк, не шей мне срок».
Nintendo сделал тематические комнаты — например, можно поиграть в Nintendo Switch в метро. Как. В. Реальной. Жизни! А если много играть в игры на их стендах, можно выиграть билеты на автограф-сессию с самой Стефани Корнелиуссен! Которая жена CTO из «Мистера Робота». Я буду играть, пока меня не пустят к Корнелиуссен. Есть несколько фанатских теорий, которые нужно обсудить.
Плюс тут стенд с Mario Oddisey, которая еще не вышла, где Марио ходит по городу среди людей. Когда на пресс-конференции (или где-то) спросили геймдизайнера, Марио вообще человек или как, то он сказал, мол, конечно человек, привыкайте, люди бывают разные.
Гриша: Парень перед нами не может отлипнуть от Марио; рассуждаем, сколько тут можно играть. Можно ли пройти всю игру на Comic Con?
Дима: У этого парня на рюкзаке GoPro, может, он уже стримит.
Да, включена запись, вау.
Гриша: Захотелось поесть: тут, конечно, беда с едой, это не «Ламбада-маркет», только сомнительный местный фуд-корт — «Шоколадница», какая-то столовая и место под названием Vegas Chicken. Разве Вегас известен курицей? Короче, Comic Con нужно объединяться со стрит-фудом.
Настя: Я просто встала в какую-то очередь. Вижу очередь. В соседней очереди знакомый стоит, не видит меня. Не пойду здороваться, а то вдруг свое место в очереди потеряю.
Гриша: Про очереди хочу отдельно сказать: в этом году их особенно много. И это очень важно, это то, что все говорят про Comic Con в Сан-Диего: там очень много очередей за всем. Идешь на Con — готовься к очередям. Теперь и у нас так.
Максим: Купить спокойно ничего нельзя, дикие толпы. Видел живого Кистяковского!
Гриша: На аллее авторов сидит грустный Аскольд Акишин, вокруг него не толпятся фанаты. А зря — великий наш комиксист, любитель странного и ужасного, почти наш Миньола.
13:40
Настя: Я отстояла очередь и поиграла в Ni no Kuni II. Все как и в детстве — я просто жала на все кнопки подряд без логики и разбора, и вроде что-то даже получилось. Игра очень красочная, и герои очень няшки. Сфотографировалась с ребятами, которые косплеят героев Adventure Time — Ледяного Короля и Принцессу Жвачку ❤️.
Гриша: Косплей вообще топ. Видел чумового фавна Дель Торо, персонажа игры Unravel, бёртоновскую Женщину-кошку и сразу двух персонажей Undertale. Через десять минут Кристофер Ллойд на сцене в первом зале, я туда (Дима, прости, потеряли тебя! Знаю, что ты в 14:00 часа будешь у «Чука и Гика»).
Максим: Каждый раз очень впечатляет, как эти ивенты заряжают актеров в солидном возрасте — они буквально светиться начинают.
Настя: Офигительно! Я вижу, как куча мальчиков-гиков шикарно дэнсит на Just Dance! Я просто в восторге от того, как это мило выглядит, они такие хорошенькие! И двигаются классно. Пока вы на Ллойде, я погуляю по маркету.
Гриша: А за обложкой The Wicked + The Divine угадайте что? Кстати, обычная, не лимитированная обложка мне нравится больше.
Пришли на Ллойда, неподалеку из сцены стоит «Делореан», с ним можно фоткаться; вряд ли он из него вылезет. Вообще, говорят, он ворчливый и всем недоволен! Сейчас проверим.t
А к «Делореану» угадайте что...
Настя: Очередь!
14:30
Гриша: Никогда не думал, что услышу, как толпа кричит «Ллойд, Ллойд, Ллойд!», играет нарезка из фильмов Кристофера Ллойда, толпа беснуется!
Замечание в сторону: каждый русский человек, выходящий на сцену, обязан кричать «Комик Кон!», голосом, как будто он рестлер на ринге.
Настя: Никогда не думала, что куплю футболку с Риком и Морти.
Дима: У шести входов стоят по три человека и жалуются на очередь. А я помчался, спасибо за компанию!
Гриша: Это, конечно, меганеловко: Ллойду задают вопросы из зала на ломаном английском, он плохо понимает. Но даже вопросы на русском суперстремные, типа «Как вам понравилась Красная площадь?». И ведущий, как обычно, как аниматор из турецкого отеля.
Максим: Вот сейчас был нормальный вопрос! Если бы у Ллойда был «Делореан», он бы вернулся в эпоху Гражданской войны и познакомился с Линкольном. Ллойд очень классно хриплым голосом говорит «No, no, no, no» на вопрос о том, как бы ему понравилась идея ремейка «Назад в будущее».
Гриша: Я слышал, что у Comic Con в этом году были проблемы с гостями, они долго искали, кого позвать, и Ллойда нашли в последний момент.
По поводу уровня ведущего: он перевел третий «Стартрек» («Возвращение Спока») как «Возвращение Спарка». Самый известный персонаж «Стартрека» — Спарк, конечно. Собачка такая. Короче, ты вовремя ушел, Дима, стало грустно!
Максим: Ща на «Игромир» пойдем, там весело!
15:15
Настя: К трем часам дня косплей уже потек, конечно, все поснимали ватные головы, от самых тяжело нарядных пахнет нехорошо. Но я с пониманием, я уважаю. Такой подвиг — приехать сюда в этом во всем на метро.
Гриша: Ну, некоторые на месте переодеваются, если я не путаю. Вроде можно зарегистрироваться заранее, и тебя пустят в гримерку.
Мы не выдержали Ллойда (хотя посмотреть на него классно было) и снова пошли в очередь. Назад... в 1992 год.
Настя: Я уже тут нормально денег потратила — кроме футболки с Риком и Морти, купила настольную игру «Карточные бои с Финном и Джейком» и носки какие-то смешные с Давидом Микеланджело. Думала насчет линз красного цвета, но это уже на пороге шопинг-безумия было.
Максим: Я на «Игромире», и тут удивительно тихо, никогда так не было.
Гриша: Вообще между «Игромиром» и Comic Con все больше разрыв, может, они наконец отдельными станут.
Не в последнюю очередь по людям: на «Игромир» все еще геймеры ходят, а на Con все чуть более инклюзивно и прогрессивно — ну потому что фандомы такие. Но ведущие все равно сексисты.
Мимо меня только что прошла восхитительная пара косплееров (это к прогрессивности) с перевернутым гендером: парень Харли Квинн и девушка Джокер.
Максим: «Игромир» тоже меняется. Здесь sex по-прежнему sells, но как-то более интеллигентно, что ли. Это связано не в последнюю очередь с меняющимся косплеем.
Гриша: В очереди к двери 1992 год (да, я все еще там) играет евродэнс и техно, подошел волк Фурри и стал плясать.
Мы достояли! Там реально инсталляция под квартиру 1992 года, диван, линолеум, обои, Super Nintendo Mini, прямо инсталляция, поиграли в Mario Kart, я вообще не пожалел!
Настя: У меня друг купил Super Nintendo Mini по предзаказу, сидит дома, курьера ждет. Наверно, доем и поеду к нему в гости. Я тут устала как после десяти часов на «Арме», реально.
Гриша: Подошли к стенду Parallel Comics, независимое издательство, печатают классные альманахи (в прошлом был комикс от Кати и Жени из «ГШ»).
Еще у них вышел комикс Томаса Мраца. Вообще мир хип-хопа с миром гиков сталкивается: они еще и что-то с Оксимироном мутили, кажется.
Big Russian Boss презентует «МТС Хайп»! Что бы это ни было.
Девушка в костюме банана выходит на бой кем-то вроде викинга. У нее в одной руке булава, а в другой маленькая игрушечная лягушка, викинг говорит ей: «Оставь лягушку кому-нибудь». Не знаю насчет вас, а я дома.
18:00
Максим: Едем домой. Ну что, мое главное впечатление традиционное уже который год: Comic Con хорош в первую очередь тем, что это место, где поп-культура встречает своего реципиента и вступает с ним в интеракцию, и это идет на пользу всем. Реципиент получает вдохновение, поп-культура получает заряд жизненной энергии. Очень сложно быть формальным и скучным, когда перед тобой тысячи людей кричат «Ллойд! Ллойд!», ну или «Натан! Натан!». Это, впрочем, не значит, что можно привезти дядю Фестера и пусть люди дальше сами — позорище это с переводчиком я больше видеть не могу, сил никаких нет, что ж это такое. И еще мне не кажется, что «Игромир» и Comic Con разбегаются — скорее, первый постепенно подчиняется атмосфере второго.
Дима: Был классный трейлер первой русской полнометражки по комиксу, лучший магазин комиксов с эксклюзивными обложками, ради которых люди приходили занимать очередь с пяти утра, аллея с узнаваемыми российскими авторами, шикарные русские комнаты от Nintendo с метро и 1992 годом и большой фильм Disney по русским сказкам. Все это местные истории, про принятие общего культурного наследия, чувство плеча и будущее, в котором с каждым годом анонсы все круче и круче. Кажется, все было бы круто, даже если бы не было ни одной приглашенной звезды. Для меня это был лучший Comic Con, начинаю ждать следующий!
За день на Comic Con у меня улучшилось мнение о Bubble, Nintendo и Disney, а ухудшилось об «Убийстве в Восточном экспрессе», DC и Marvel.
Настя: Я в восторге от Just Dance особенно, зажигалово на их стенде было некислое, я поняла, о чем говорил Гриша — это реальный рейв для гиков. И косплей на таком уровне, что я, как непривыкший гость, порой шарахалась от огромных доспехов, мечей и фоткалась со всеми персонажами подряд, хотя процентов 70, признаюсь, даже не знаю откуда.
Гриша: Ну я уже все написал на самом деле: четвертый год это мои любимые дни в году, притом что я внятно не могу объяснить, чем там заниматься, я просто прихожу туда и чувствую себя как дома. Конечно, потому что мне все эти поп-культурные и гиковские штуки родные и близкие, но и потому что мне кажется, что это место, где многим людям удается расслабиться и почувствовать себя собой — больше, чем в других местах. При этом московский Comic Con реально с каждым годом прокачивается — сейчас, например, стало очевидно, что местная индустрия окончательно окрепла; художники, издательства — все на месте, вон даже тизер фильма показали.
Имеет ли смысл туда идти человеку условно со стороны? Мне кажется, что да, потому что поп-/гик-культура теперь совсем для всех, от нее не отвертеться, и при определенной открытости во все можно легко врубиться.
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