18:00

Максим: Едем домой. Ну что, мое главное впечатление традиционное уже который год: Comic Con хорош в первую очередь тем, что это место, где поп-культура встречает своего реципиента и вступает с ним в интеракцию, и это идет на пользу всем. Реципиент получает вдохновение, поп-культура получает заряд жизненной энергии. Очень сложно быть формальным и скучным, когда перед тобой тысячи людей кричат «Ллойд! Ллойд!», ну или «Натан! Натан!». Это, впрочем, не значит, что можно привезти дядю Фестера и пусть люди дальше сами — позорище это с переводчиком я больше видеть не могу, сил никаких нет, что ж это такое. И еще мне не кажется, что «Игромир» и Comic Con разбегаются — скорее, первый постепенно подчиняется атмосфере второго.

Дима: Был классный трейлер первой русской полнометражки по комиксу, лучший магазин комиксов с эксклюзивными обложками, ради которых люди приходили занимать очередь с пяти утра, аллея с узнаваемыми российскими авторами, шикарные русские комнаты от Nintendo с метро и 1992 годом и большой фильм Disney по русским сказкам. Все это местные истории, про принятие общего культурного наследия, чувство плеча и будущее, в котором с каждым годом анонсы все круче и круче. Кажется, все было бы круто, даже если бы не было ни одной приглашенной звезды. Для меня это был лучший Comic Con, начинаю ждать следующий!

За день на Comic Con у меня улучшилось мнение о Bubble, Nintendo и Disney, а ухудшилось об «Убийстве в Восточном экспрессе», DC и Marvel.

Настя: Я в восторге от Just Dance особенно, зажигалово на их стенде было некислое, я поняла, о чем говорил Гриша — это реальный рейв для гиков. И косплей на таком уровне, что я, как непривыкший гость, порой шарахалась от огромных доспехов, мечей и фоткалась со всеми персонажами подряд, хотя процентов 70, признаюсь, даже не знаю откуда.

Гриша: Ну я уже все написал на самом деле: четвертый год это мои любимые дни в году, притом что я внятно не могу объяснить, чем там заниматься, я просто прихожу туда и чувствую себя как дома. Конечно, потому что мне все эти поп-культурные и гиковские штуки родные и близкие, но и потому что мне кажется, что это место, где многим людям удается расслабиться и почувствовать себя собой — больше, чем в других местах. При этом московский Comic Con реально с каждым годом прокачивается — сейчас, например, стало очевидно, что местная индустрия окончательно окрепла; художники, издательства — все на месте, вон даже тизер фильма показали.

Имеет ли смысл туда идти человеку условно со стороны? Мне кажется, что да, потому что поп-/гик-культура теперь совсем для всех, от нее не отвертеться, и при определенной открытости во все можно легко врубиться.