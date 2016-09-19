От России на премию Американской киноакадемии «Оскар» выдвинут картину «Рай» Андрея Кончаловского. Такое решение принял российский оскаровский комитет во главе с режиссером Владимиром Меньшовым, сообщает ТАСС со ссылкой на неназванного представителя комитета.

Картину представят на премии в категории «Лучший фильм на иностранном языке». В фильме «Рай» рассказана история русской эмигрантки и аристократки, француза-коллаборациониста и офицера СС. В главных ролях — Юлия Высоцкая, Виктор Сухоруков и Кристиан Клаусс.

Премьера картины состоялась 8 сентября в Венеции. Тогда кинолента получила «Серебряного льва» Венецианского кинофестиваля за режиссуру.