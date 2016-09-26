Рождественский фестиваль в Москве начнется 16 декабря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя столичного департамента торговли и услуг Алексея Немерюка.

«Мы начнем уже готовиться к рождественскому фестивалю, который 16 декабря планируем запустить в более обширном варианте», — отметил Немерюк.



Сейчас в Москве проходит фестиваль «Московские сезоны». С 23 сентября стартовал гастрономический фестиваль «Золотая осень». На площадках в центре города разместилась ярмарка «И рыба, и мясо». С 23 сентября по 2 октября на ярмарке проходит «Мясная неделя».