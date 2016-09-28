На дизайн-заводе «Флакон» пройдет благотворительная выставка «Овчарки. Life», деньги от ее проведения пойдут в Фонд помощи овчаркам. Об этом The Village рассказали организаторы мероприятия.

Пространство выставки поделят на несколько зон. В зоне лектория можно будет познакомиться с овчарками, узнать подробную информацию о породе и стоимости ее содержания, а также о взаимоотношениях детей и собак в семье. Дети смогут поучаствовать в конкурсе «Нарисуй овчарку» и пройти мастер-класс по обучению собак командам, а взрослым на примере покажут и расскажут необходимые правила и приемы при обращении с питомцами.

Помимо фотовыставки, посетители смогут за символическую плату сфотографироваться с животными и поучаствовать в благотворительном аукционе. Также здесь будет работать зона маркета и фуд-корта.

Выставка будет работать с 12:00 до 18:00. Вход бесплатный, но желающие могут пожертвовать любую сумму в благотворительные ящики в зоне donation.