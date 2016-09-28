В концертном зале имени Чайковского 4 октября состоится международный музыкальный фестиваль «Будущее джаза — 2016», в котором примут участие молодые исполнители из России, Китая и США. Об этом сообщил художественный руководитель Московского джазового оркестра Игорь Бутман, передает ТАСС.

«Гостей из-за рубежа будет трое — это барабанщик Камерон Макинтош, трубач Энтони Харви из США и 13-летний саксофонист Си Си Ли из Китая», — рассказал Бутман, добавив, что главная цель площадки — «объединить различные страны и молодых исполнителей».

Россию на фестивале представят 12-летняя вокалистка и пианистка Ярослава Симонова, саксофонисты Антон Чекуров и Даниил Никитин, контрабасистка Дарья Чернакова, пианист Анатолий Корчагин и трубач Иван Акатов.

