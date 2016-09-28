В «Аптекарском огороде» 8 и 9 октября пройдет грибной фестиваль. Об этом сообщается на странице мероприятия в Facebook.

Гости фестиваля смогут посетить лекции о грибах, мастер-классы по созданию грибной бумаги и грибных красителей и выставку работ современных художников. Также здесь пройдет сбор клуба ферментаторов и грибной фуд-корт. Для детей также пройдут лекции, на которых расскажут про съедобные и несъедобные грибы, как их отличать, где лучше искать грибы и почему они так выглядят.

За еду на мероприятии отвечает VeganWagon MOX и ресторан Дубрава. В меню — грибы в разных видах и сочетаниях, мох и другие лесные съедобные продукты. Фестиваль будет работать с 11:00 до 19:00. Принять участие можно по входному билету «Аптекарского огорода».