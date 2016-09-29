В саду «Эрмитаж» в субботу, 1 октября, пройдет фестиваль грузинской культуры и кухни «Тбилисоба». Об этом сообщается на странице мероприятия в Facebook.

На празднике гостей познакомят с культурой Грузии, расскажут об особенностях письменности и этнографии этой страны, научат народным танцам и раскроют секреты приготовления чурчхелы и пеламуши. Ознакомиться с другими рецептами грузинской кухни можно уже сейчас на сайте «Гастрономического гида по Грузии».

Также в программе — мастер-класс по приготовлению домашнего вина и его дегустация. Кроме того, в «Эрмитаже» можно будет попробовать экологичные компоты, варенья, джемы, лимонады и пиво. Также запланирован показ грузинских фильмов и спортивные соревнования, а вечером — концертная программа с танцами, песнями и грузинским многоголосьем.

«Тбилисоба» ежегодно проходит в Москве с 2010 года. Начало праздника — в 12:00. Вход свободный.