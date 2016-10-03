В Москве с 5 по 9 октября пройдет международный фестиваль короткометражек Shnit International Shortfilmfestival. Об этом The Village рассказали в пресс-службе фестиваля.

Показы в Москве пройдут в киноцентре «Каро Октябрь», в кинотеатре «Иллюзион» и в московском центре «Наука и искусство». Программа фестиваля включает более 60 короткометражек со всего мира, а также мультфильмы для детей от пяти лет.

В жюри Shnit International Shortfilmfestival вошли режиссер Алексей Нужный, продюсер Елена Гликман, кинокритик Олег Зинцов и президент Академии российского телевидения «ТЭФИ» Александр Акопов. Победители станут известны 16 октября, их объявят в Нью-Йорке.

Фестиваль Shnit International Shortfilmfestival впервые прошел в швейцарском городе Берне в 2003 году и с тех пор ежегодно проходит в октябре.