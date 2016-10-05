В столичном парке «Сокольники» 9 октября пройдет юмористическое состязание «Супергеройский забег», все участники которого должны будут пройти дистанцию в пять километров в костюмах супергероев. Об этом сообщается на официальном сайте площадки.

Отмечается, что забег проведут в целях привлечения внимания к фонду социальных инициатив в сфере детства «Навстречу переменам». Каждый участник получит «пакет супергероя»: спортивную повязку на голову, стикер с чипом, позволяющий узнать о результатах, сертификат о прохождении забега и различные подарки. По итогам соревнования организаторы наградят троих самых быстрых мужчин и женщин, а также присудят отдельный приз обладателю лучшего костюма.

Участие в забеге будет бесплатным, по регистрации. При этом обязательными условиями станут наличие костюма, возраст старше 16 лет и отсутствие проблем со здоровьем. Старт мероприятия назначен на 09:00.