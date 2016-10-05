В столичных кинотеатрах «Космос» и «Звезда» с 8 по 12 октября пройдет международный фестиваль «Современное кино Греции». Об этом The Village сообщили представители сети городских кинотеатров «Московское кино».

«Фестиваль „Современное кино Греции“ не является конкурсным мероприятием и ставит своей целью знакомство российского зрителя с кинолентами прославленных греческих режиссеров, таких как: Тео Ангелопулос, Тассос Булметис, Костас Капакас, Яннис Смарагдис и Пантелис Вулгарис. Зрители также смогут увидеть короткометражные фильмы молодых греческих режиссеров. Гостями фестиваля станут и известные российские кинематографисты, а также артисты театра и кино», — говорится в анонсе события.

На торжественной церемонии открытия 8 октября в 19:00 в кинотеатре «Космос» покажут историческую драму Смарагдиса «Пираты Эгейского моря» 2012 года. Также в «Космосе» посетители смогут увидеть ленты Вулгариса «Невесты» (9 октября, 15:00) и Капакаса «Урания» (12 октября, 19:00). В кинотеатре «Звезда» зрителям покажут криминальную драму Йоргоса Цемберопулоса «Мой враг» (9 октября, 20:00), драмеди Тассоса Булметиса «Щепотка перца» (11 октября, 18:30), драму Тео Ангелопулоса «Пыль времени» (12 октября, 15:00), а также сборник короткометражных фильмов (10 октября, 20:00). Кроме того, после показов зрители смогут встретиться с авторами картин.

Вход на церемонию открытия фестиваля будет осуществляться по пригласительным билетам. Посетить все остальные показы и мероприятия можно будет бесплатно. С более подробной информацией о фестивале можно ознакомиться на официальном сайте сети «Московское кино».