На территории фуд-корта «Экомаркета» в Конькове 15 октября пройдет фримаркет для обмена ненужными вещами. Об этом The Village сообщили организаторы мероприятия.

На маркет можно принести вещи и обувь, детский транспорт и игрушки, спортинвентарь, посуду, кухонную утварь, исправную технику, товары для творчества и взять то, что принесли другие. У каждого посетителя также будет возможность сдать в переработку «макулатуру, стеклотару, металл, любой пластик, тетрапак и ветошь».

Во время фримаркета пройдут показ фильма «Вторая жизнь вещей», лекция «Наши отходы: вредный мусор или полезные ресурсы?» и практикум «Какой пластик можно сдавать в переработку». Для детей проведут мастер-класс по плетению коврика из футболок.

Мероприятие пройдет с 12:00 до 16:00. Вход свободный по предварительной регистрации. Адрес: улица Профсоюзная, 126, корпус 3.