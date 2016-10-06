В Москве в клубе Coin Hall в ночь с 29 на 30 октября пройдет юбилейная вечеринка Friendly Halloween. Об этом сообщается на официальной странице мероприятия Facebook.

Организаторы обещают веселую музыку «от Холло и Чемоданова (бывший главный редактор The Village Милослав Чемоданов. — Прим. ред.) и особые сюрпризы по поводу юбилея».

Цена билета в предпродаже — 400 рублей. С приближением вечеринки стоимость будет расти. Карта «Почетного гостя» позволит войти бесплатно.

Вечеринка Friendly Halloween пройдет в Москве в десятый раз.