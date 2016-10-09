В клубе Looking Rooms 8 октября прошла вечеринка Loshadka party — вечеринка, которая известна своими фрик-шоу, контрастной музыкальной программой и громкими привозами. В этом году Loshadka отметила свое семилетие.

На вечеринке выступили группа «Убийцы», Monstro, Chloё & Данила Поляков, Киски Куклачева и Vivi Coxy. Также здесь показали Anniversary show, Taboo show, Drum show, а в честь дня рождения публике подали большой торт.

The Village посмотрел в социальных сетях, как прошла одна из самых эпатажных вечеринок города.

#лошадка #лошадкапати #loshadkaparty #loshadka #loshadkaprty Фото опубликовано Егор Березиков (@bad.ass.fox) Окт 9 2016 в 1:06 PDT

#loshadkaparty Фото опубликовано Милада-Мармелада (@miss__maryberry) Окт 9 2016 в 4:30 PDT

Бля, давайте без грязи #loshadkaparty #loshadka Фото опубликовано boy-disaster (@polegch) Окт 8 2016 в 7:37 PDT

К #loshadkaparty готова) #loshadka Фото опубликовано Танечка (@apletalina_t) Окт 8 2016 в 3:17 PDT

кожаный убийца #loshadka #loshadkaparty Фото опубликовано ��� (@katyaigoreva) Окт 8 2016 в 10:36 PDT

С днём рождения #loshadkaparty #loshadka #happybirthday #деньрождения Видео опубликовано Танечка (@apletalina_t) Окт 8 2016 в 8:31 PDT

#loshadkaparty #loshadkaprty Фото опубликовано Julia (@juliafomenko) Окт 8 2016 в 3:02 PDT

Trash ma #loshadkaparty #loshadka Фото опубликовано boy-disaster (@polegch) Окт 8 2016 в 12:57 PDT

#loshadka #loshadkaparty Видео опубликовано Yana Sokol (@ya___sokol) Окт 8 2016 в 8:35 PDT