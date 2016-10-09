В клубе Looking Rooms 8 октября прошла вечеринка Loshadka party — вечеринка, которая известна своими фрик-шоу, контрастной музыкальной программой и громкими привозами. В этом году Loshadka отметила свое семилетие. 

На вечеринке выступили группа «Убийцы», Monstro, Chloё & Данила Поляков, Киски Куклачева и Vivi Coxy.  Также здесь показали Anniversary show, Taboo show, Drum show, а в честь дня рождения публике подали большой торт.

The Village посмотрел в социальных сетях, как прошла одна из самых эпатажных вечеринок города.

#лошадка #лошадкапати #loshadkaparty #loshadka #loshadkaprty

Фото опубликовано Егор Березиков (@bad.ass.fox)

#loshadkaparty

Фото опубликовано Милада-Мармелада (@miss__maryberry)

Бля, давайте без грязи #loshadkaparty #loshadka

Фото опубликовано boy-disaster (@polegch)

К #loshadkaparty готова) #loshadka

Фото опубликовано Танечка (@apletalina_t)

кожаный убийца #loshadka #loshadkaparty

Фото опубликовано ��� (@katyaigoreva)

С днём рождения #loshadkaparty #loshadka #happybirthday #деньрождения

Видео опубликовано Танечка (@apletalina_t)

#loshadkaparty #loshadkaprty

Фото опубликовано Julia (@juliafomenko)

Trash ma #loshadkaparty #loshadka

Фото опубликовано boy-disaster (@polegch)

#loshadka #loshadkaparty

Видео опубликовано Yana Sokol (@ya___sokol)

#лошадка #лошадкапати #loshadkaparty #loshadka #loshadkaprty

Видео опубликовано Егор Березиков (@bad.ass.fox)