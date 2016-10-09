Вечеринка по случаю семилетия Loshadka party
В клубе Looking Rooms 8 октября прошла вечеринка Loshadka party — вечеринка, которая известна своими фрик-шоу, контрастной музыкальной программой и громкими привозами. В этом году Loshadka отметила свое семилетие.
На вечеринке выступили группа «Убийцы», Monstro, Chloё & Данила Поляков, Киски Куклачева и Vivi Coxy. Также здесь показали Anniversary show, Taboo show, Drum show, а в честь дня рождения публике подали большой торт.
The Village посмотрел в социальных сетях, как прошла одна из самых эпатажных вечеринок города.
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