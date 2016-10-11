В здании Московского ипподрома по адресу Беговая улица, 22 открывается новый клуб Goodstock. Об этом The Village рассказали представители клуба.

Goodstock запускают Борис Романов, известный как диджей Onlee, который создавал вечеринки «Origin» в «Пропаганде», и Олег Жиляков, промоутер вечеринок в «Культе», он же диджей Musthave. Визуальную концепцию нового места создавала команда из агентства Main in Main. Goodstock станет частью комплекса Royal Ascot Club. Днем по будням здесь будет работать кафе с завтраками и коктейлями, а вечером в пятницу и субботу место будет превращаться в ночной клуб с баром.

По словам владельцев клуба, здесь будут играть techno, house, tech-house, nu disco и экспериментальную музыку. За барное меню отвечает Лиза Нехорошева, запускавшая бар в Holly Fox и Good Enough в Москве и One Dollar Bar в Днепропетровске.

По случаю технического открытия 15 октября состоится вечеринка. Начало в 22:00. Хедлайнером станет немецкий дуэт Adana Twins, также здесь отыграют сеты Téa Wavesword и сами Musthave и Onlee.