В Москве 15–16 октября пройдет фестиваль «Между „здесь“ и „там“». Его организует «Товарищество Умственно Отсталые», членом которого является художница и активистка Катрин Ненашева. Об этом сообщается на странице мероприятия в Facebook.

По задумке организаторов, фестиваль «Между „здесь“ и „там“» призван наладить коммуникации между зонами публичного пространства и закрытого пространства психоневрологических интернатов и найти ответ на вопрос, в чем разница и взаимосвязь между ними.

Фестиваль представляет собой серию зеркальных событий, которые будут проходить одновременно в публичном пространстве и на закрытой территории ПНИ.

Первое событие — фестиваль переодеваний. По словам авторов проекта, «одежда — это способ коммуникации, сам акт смены одежды, переодевания символизирует процесс встраивания в различные формы реальности». Поэтому они «решили дать возможность жителям ПНИ переодеться, выбрать ту одежду, которая им интересна, по-другому воспринять себя в ней».

Первая часть фестиваля открытая — «здесь» — пройдет 15 октября, с 12:00 до 20:00 по адресу Чистый переулок, 6, строение 2. Любой желающий может принести одежду для взрослых в хорошем состоянии, переодеться в нее, рассказать истории ее возникновения и ношения. После чего эту одежду и истории передадут жителям ПНИ на следующий день в рамках второй закрытой части — «там». Организаторы также соберут обратную связь от самих жителей и поделятся ей в рамках следующего события.

На фестивале также будет работать однодневная выставка «Между 1 и 3 лицом: рассказывание портрета».